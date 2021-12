Tập đoàn An Lạc: "Thành công đến từ sự tận tâm, chuyên nghiệp"

Dân trí Ông Từ Bách Chiến, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư An Lạc, nhà phát triển Khu đô thị Anlac Green Symphony cho biết triết lý kinh doanh dẫn lối thành công của doanh nghiệp là sự tận tâm, chuyên nghiệp.

Phía Tây Hà Nội, sự phát triển hạ tầng và quy hoạch bài bản đã khiến nơi đây trở thành điểm đến của những nhà đầu tư có sở thích "nhà trong đô thị". Hướng tới khu vực phát triển đồng bộ, nhiều dự án bất động sản đã và đang hiện hữu, pháp lý hoàn thiện, bảo đảm giá trị và tiềm năng phát triển.

Ông Từ Bách Chiến, Phó tổng giám đốc, đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Đầu tư An Lạc, nhà phát triển Khu đô thị Anlac Green Symphony chia sẻ về dự án có tốc độ bán hàng và thanh khoản ấn tượng khi mới ra mắt thị trường chưa đầy 1 năm, tháng 1/2021, nhưng đã gây chú ý tại khu Tây Hà Nội.

Ông Từ Bách Chiến - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư An Lạc

Ông có thể chia sẻ lý do vì sao lựa chọn khu vực phía Tây để phát triển dự án?

- Ngay từ những năm đầu tiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn An Lạc đã xác định việc lựa chọn khu đất lân cận Hà Nội là nơi đầu tư. Cùng quá trình đô thị hóa thì khu vực Hà Nội đã được mở rộng, bản thân Hà Nội bây giờ là một đô thị rộng lớn. Dự án Anlac Green Symphony nằm ở mặt đường 3.5 có giá trị giao thương cao và tương đương như đường vành đai 3 sau này. Dự án có ưu thế nổi trội bởi hệ thống đường giao thông rộng rãi, các căn nhà được bố trí dọc theo các tuyến đường đô thị lớn. Đấy là một trong những ý tưởng được phát triển ngay từ trong những năm đầu tiên.

Gắn bó với thị trường bất động sản nhiều năm, ông cho rằng đâu là sự thay đổi mạnh mẽ nhất về phát triển đô thị trong 5 năm trở lại đây tại thị trường Hà Nội?

- Với kinh nghiệm 20 năm, chúng tôi nhận thức rõ, phát triển đô thị luôn phải hướng đến con người, phải đổi mới và cải tiến để nâng cao trải nghiệm cư dân, xây dựng tư tưởng về phát triển cộng đồng quốc tế nhân văn.

Bền bỉ trong 10 năm qua, chúng tôi tập trung vào 3 yếu tố tiên quyết.

Thứ nhất, đó là sự chặt chẽ về mặt pháp lý: tuân thủ pháp lý lên hàng đầu trước khi phát triển sản phẩm.

Thứ hai, bất động sản phải đủ yếu tố tốt để trở thành sản phẩm bất động sản hàng hiệu. Từ đó, khách hàng có sự lựa chọn của mình và đánh giá được như thế nào là sản phẩm hàng hiệu thực thụ.

Yếu tố cuối cùng, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển cảnh quan và môi trường sống. Đấy là một trong những yếu tố tạo nên sản phẩm bất động sản có giá trị và bền vững trong tương lai.

An Lạc làm thế nào để định vị mình giữa thị trường bất động sản "muôn hoa đua nở"?

- Để phát triển dự án, chúng tôi đặc biệt quan tâm về quy hoạch và thiết kế, làm thế nào phát triển cảnh quan môi trường mang lại cho cư dân nhiều tiện ích nhất. Dự án được phát triển một cách lành mạnh, mang lại giá trị đích thực cho khách hàng, một môi trường sống tốt trong tương lai. Đấy là yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công của chủ đầu tư cũng như dự án.

Cảnh quan phân khu biệt thự Anlac Green Symphony.

Những tiêu chí quan trọng nhất với một nhà phát triển bất động sản để kiến tạo nên khu đô thị chất lượng sống bền vững?

- Có 3 yếu tố quan trọng với nhà phát triển bất động sản để kiến tạo khu đô thị có chất lượng sống bền vững.

Đầu tiên là quy hoạch và vị trí, hai yếu tố quan trọng này tác động lẫn nhau, tạo nền tảng quy hoạch hiện đại như các đô thị lớn trên thế giới.

Thứ hai, là vấn đề về thiết kế và cảnh quan của công trình sẽ tạo ra đẳng cấp của đô thị. Tầm nhìn và tiềm năng phát triển bất động sản là một trong những yếu tố. Vì bất động sản có tiềm năng phát triển là một bất động sản có tính chất bền vững trong tương lai.

Trong suốt hành trình 10 năm nghiên cứu và phát triển, không rầm rộ truyền thông hay "chắc nịch" những hứa hẹn, những gì đã và đang diễn ra tại Khu đô thị Anlac Green Symphony đến thời điểm hiện tại là minh chứng khẳng định thái độ đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư An Lạc. Tập đoàn An Lạc đang kiến tạo một không gian đô thị an lành - cân bằng, bền vững, tô điểm cho diện mạo mới của phía Tây Hà Nội. Uy tín và trách nhiệm, sáng tạo và liên tục cải tiến, tôn trọng chất lượng, không đốt cháy giai đoạn, Tập đoàn An Lạc đang kiến tạo một không gian đô thị an lành - cân bằng, bền vững, tô điểm cho diện mạo mới của phía Tây Hà Nội. Một bất động sản hàng hiệu đang hình thành tại An Lạc Green Symphony.

