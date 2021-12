Tầng lớp khát vọng và xu hướng đầu tư tìm kiếm giá trị vượt trên vật chất

Dân trí Giới khát vọng - những người không chỉ giàu có mà còn tinh tế, vươn đến đỉnh cao mới, bên cạnh tính giới hạn và đặc quyền, còn có nhiều giá trị mà họ tìm kiếm.

Những biểu tượng mới của sự giàu sang

Tầng lớp khát vọng (aspirational class) là cách mà Elizabeth Currid-Halkett - tác giả, học thuyết gia nổi tiếng thế giới nói về giới tinh hoa trong cuốn "The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class" (Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng). Họ là những người không chỉ giàu có mà còn tinh tế, giàu khát vọng và luôn vươn đến những đỉnh cao mới. Giới khát vọng được đánh giá là tầng lớp có gu thẩm mỹ, phông văn hóa và phong cách hưởng thụ khác biệt. Họ góp phần định nghĩa lại biểu tượng của sự giàu sang.

Trong thời đại mà việc sở hữu những sản phẩm thời thượng trở nên phổ biến hơn, bất cứ ai, thượng lưu hay trung lưu đều có thể sở hữu cùng một thương hiệu xa xỉ, nhiều người giàu có đang từ bỏ cách tiêu dùng, đầu tư tài sản thông thường để tìm kiếm những giá trị hơn thế.

Ở mức cơ bản, tính giới hạn, sự riêng tư và những đặc quyền là những giá trị được tầng lớp ưu tú đề cao. Sở hữu những món đồ phiên bản giới hạn, không giống số đông, những dòng bất động sản đắt đỏ nhất tại New York, London, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore… mà ở đó, dù tại khu vực trung tâm sầm uất, đủ đầy tiện ích, những công trình vẫn đảm bảo cho các vị chủ nhân một cuộc sống riêng tư và dịch vụ tinh tế.

Bên cạnh đó, giới khát vọng đang quan tâm nhiều hơn đến sự đầu tư cho những giá trị vô hình, sức khỏe, trí tuệ và những giá trị tinh thần lâu dài. Trong bối cảnh thế giới đứng trước thử thách về biến đổi khí hậu, dịch bệnh, những giá trị phi vật chất song hành cùng sự giàu sang phú quý được đặt lên vị trí xứng tầm. Một đích đến cho những đỉnh cao mới của tầng lớp khát vọng.

Xu hướng đầu tư tìm kiếm giá trị vượt trên vật chất

Khi hệ giá trị mới được xác lập, các thương vụ đầu tư không chỉ dừng lại ở lợi ích tài chính. Giới khát vọng tìm kiếm những điều hơn thế, những giá trị vượt trên vật chất. Nắm bắt được xu hướng đó, không chỉ trên thế giới, tại Việt Nam, nhiều siêu dự án bất động sản đã ra đời. Nhưng điều gì khiến các dự án trở nên khác biệt và được lựa chọn?

Một số người cho rằng, giàu có, tự do và sự bình an của tâm hồn, có thể đạt được bằng cách trao chúng cho người khác. Sự giàu có không chỉ dừng lại ở đủ đầy về vật chất, tình cảm, mà còn là những đỉnh cao mới của sức khỏe, trí tuệ. Sự tự do để quyết định và sống theo cách mình muốn, cùng một hình dáng ít ai nhận ra của hạnh phúc - sự bình yên trong tâm hồn.

Những dự án nắm bắt và dẫn dắt xu hướng đầu tư của giới siêu giàu sẽ là những dự án thành công, đặc biệt là các dự án đầu tư nghỉ dưỡng với mô hình độc đáo. Đó có thể là sự kết hợp của các loại hình sản phẩm trong cùng một quần thể: shop, city hotel, căn hộ khách sạn... Đầu tư thương mại kết hợp nghỉ dưỡng tại vị trí đắt giá của các thủ phủ du lịch mới: Phú Yên, Bình Định, Phan Thiết… được kỳ vọng là những thương vụ đi trước đón đầu.

Phối cảnh dự án Lynn Times Phú Yên

Tọa lạc bên dòng Đà Giang, bờ Nam thành phố Tuy Hòa, Lynn Times Phú Yên thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bất động sản. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đó là nơi câu chuyện phú quý được thăng hoa viên mãn, nơi bình yên vẽ nên hạnh phúc. Với điểm nhấn là bể bơi sở hữu chiều dài ấn tượng chạy dọc hai dãy shop, những dãy shop thương mại là sự kết hợp của không gian mua sắm hiện đại tiện nghi cùng sự yên bình, thư thái hòa cùng thiên nhiên. Đó còn là những tòa city hotel, căn hộ khách sạn hưởng trọn bầu không khí xanh mát của thành phố biển,…

Kết hợp cùng lợi thế vị trí mặt đường Phan Chu Trinh - lõi trung tâm đại đô thị Tuy Hòa, những dãy shop thương mại Lynn Times Phú Yên kỳ vọng mang đến cho nhà đầu tư cơ hội sinh lời nhờ tiềm năng tăng giá và tiềm năng đón dòng khách mua sắm tấp nập; cơ hội tận hưởng hạnh phúc bình yên trong không gian thương mại nghỉ dưỡng "phố bên sông, sông giữa lòng phố".

Đó là những điểm cộng viết nên câu chuyện thành công của siêu phẩm bất động sản đang được giới đầu tư quan tâm tại bờ Nam Tuy Hòa. Dấu ấn của những dự án xác lập xu hướng, dẫn dắt thị trường. Và đó cũng là điểm sáng thị trường dành cho những nhà đầu tư nhạy bén, những cơ hội không dành cho số đông, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

