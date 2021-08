Tân Thời Đại chính thức phân phối dự án Sun Tropical Village Phú Quốc

Dân trí Với nền tảng hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản và am hiểu sâu sắc các dòng sản phẩm cao cấp, Tân Thời Đại đã đạt doanh số "nghìn tỷ" với các sản phẩm của chủ đầu tư Sun Group chỉ trong chưa đầy một năm gia nhập thị trường.

Trao chứng nhận là đại lý phân phối chính thức dự án Sun Tropical Village



Tân Thời Đại liên tiếp khẳng định vị thế vững chắc với bảng thành tích kinh doanh chói lọi tại Sun Group cùng dòng sản phẩm "triệu USD" hàng đầu như Sun Grand City Thụy Khuê Residence, Sun Plaza Cầu Mây, Sun Onsen Village,.. Đặc biệt, tại thị trường Phú Quốc, Tân Thời Đại đã nắm giữ vị trí top 3 đại lý phân phối dự án trong năm 2020.

Tiếp bước thành công từ việc hợp tác phân phối, tháng 8 năm nay, trong buổi lễ Kickoff ra quân dự án Sun Tropical Village, Tân Thời Đại được SunGroup tín nhiệm trao chứng nhận bán hàng, trở thành đại lý phân phối chính thức dòng sản phẩm Wellness second home tại Phú Quốc.

Đây là mốc son cho sự hợp tác bền vững của chủ đầu tư Sun Group và đại lý, đồng thời là cơ hội để Tân Thời Đại mang đến cho khách hàng siêu phẩm bất động sản Wellness second home - định nghĩa mới của sự xa xỉ, đó là chú trọng vào chăm sóc sức khỏe.

Chứng nhận Tân Thời Đại là đơn vị phân phối chính thức dự án Sun Tropical Village.

Sun Tropical Village - biểu tượng quyền lực mới của bất động sản Phú Quốc



Tọa lạc tại trung tâm bãi Kem, nằm trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc, biệt thự nghỉ dưỡng Sun Tropical Village là tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng Wellness Second Home đầu tiên tại Phú Quốc mang phong cách nhiệt đới với 3 tầng thiên nhiên: Vườn trong nhà - nhà trong rừng - rừng ven biển.

Kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Sun Tropical Village mang đến cho chủ nhân những trải nghiệm đẳng cấp "chuẩn sống Wellness giữa thiên nhiên" với loạt tiện ích mang tính đặc hữu miền nhiệt đới: Xanh lối sống - mạnh thể chất - lành tinh thần.

Sun Tropical Village tọa lạc nơi vị trí đắc địa tại Nam Phú Quốc.

Sun Tropical Village mang những chi tiết của nét kiến trúc nhiệt đới đặc hữu, hòa quyện cùng kiến trúc Đông Dương mà ta thường thấy tại những ngôi biệt thự Pháp cổ quen thuộc với người Việt. Nghệ thuật kiến trúc "Indochine Tropical" vừa hào phóng vừa tỉ mỉ chi tiết, toát lên sự "vương giả" lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc.

Dự án gồm 346 căn biệt thự với 3 loại hình: Tứ lập (150 m2), song lập (180-200 m2) và đơn lập (250 m2) tọa lạc tại vị trí yên tĩnh, được bao bọc bởi thiên nhiên bất tận của biển, trời, rừng cây: Vườn trong nhà - nhà trong rừng - rừng ven biển.

Đa dạng loại hình biệt thự với diện tích lớn giúp chủ nhân thoải mái lựa chọn loại hình phù hợp và tự do sáng tạo không gian, tổ ấm của mình như tự thiết kế vườn, thiết kế nội thất, không gian sống theo sở thích,...

Tận dụng tối đa lợi thế vị trí sườn đồi, mỗi căn biệt thự đều có mặt thoáng tiếp xúc với thiên nhiên, là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân nhằm khẳng định và tôn vinh đẳng cấp cho chủ nhân sở hữu.

Sun Tropical Village - tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ngoài ra, Sun Tropical Village nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển tại Nam Đảo Phú Quốc, do vậy các chủ nhân mới của "làng nhiệt đới" còn được hưởng lợi trọn vẹn từ các khu nghỉ dưỡng quy mô đẳng cấp như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort… đến các khu vui chơi giải trí sôi động của Sun World Hòn Thơm Nature Park, trải nghiệm cáp treo 3 dây vượt biển "Hòn Thơm" dài nhất thế giới, ngắm biển hoàng hôn trên cây cầu biểu tượng - cầu Hôn, xem show trình diễn âm thanh ánh sáng quốc tế Vortex.

Sun Tropical Village - tôn vinh đẳng cấp chủ nhân sở hữu.

Chọn second home phong cách sống Wellness tại Nam Phú Quốc không chỉ được tận hưởng từng phút giây nghỉ dưỡng tại thành phố biển đảo đáng sống vang danh trên bản đồ thế giới, mà còn là cánh cửa bước vào hành trình lễ hội rộn rã niềm vui, tiện ích đủ đầy.

Trường Thịnh