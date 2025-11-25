Tầm quan trọng của dịch vụ lưu trú với du lịch Long Hải

Chất lượng lưu trú, dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng?

Sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm gần sân bay Long Thành và kết nối trực tiếp với hành lang du lịch phía Đông Nam TPHCM, Long Hải được đánh giá là một trong những vùng biển giàu tiềm năng du lịch nhất khu vực phía Nam.

Long Hải sở hữu tiềm năng du lịch phong phú với rừng, biển, các di tích văn hóa, lịch sử đặc sắc (Ảnh: Charm Resort Long Hải).

Hiếm có địa phương nào vừa có biển, có rừng, vừa sở hữu hệ sinh thái tự nhiên nguyên sơ, lại mang chiều sâu văn hóa, lịch sử như Long Hải. Bãi biển thoải dài, khí hậu ôn hòa suốt bốn mùa, cùng những điểm nhấn đặc trưng như Dinh Cô, núi Minh Đạm hay các lễ hội truyền thống đã tạo nên hệ tài nguyên phong phú, đủ sức phát triển đa dạng loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng, khám phá đến du lịch di sản, tâm linh.

Dù giàu tài nguyên, Long Hải chưa thực sự nổi bật trên bản đồ du lịch phía Nam. Trong hơn một thập kỷ qua, nơi đây được biết đến là điểm dừng chân ngắn hạn với các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ, dịch vụ thiếu đồng bộ.

Thực tế, chất lượng lưu trú và dịch vụ được cho là rào cản lớn nhất khiến Long Hải khó tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao. Sự thiếu vắng các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, vận hành theo chuẩn quốc tế khiến Long Hải không chỉ hụt hơi trước các điểm đến lân cận mà còn bỏ lỡ cơ hội mở rộng sang phân khúc khách thượng lưu, vốn đòi hỏi sự chỉn chu, tinh tế và hệ tiện ích phong phú.

Từ góc nhìn thị trường, bất cân xứng giữa tài nguyên và chất lượng sản phẩm du lịch đang khiến Long Hải bỏ lỡ nhiều cơ hội bứt phá. Khi các điểm đến ven biển khác liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, Long Hải buộc phải nâng cấp dịch vụ, đặc biệt là lưu trú và tiện ích đi kèm, nếu muốn chuyển mình từ một vùng biển “giàu tiềm năng” thành một điểm đến “giàu trải nghiệm”.

Lấp đầy khoảng trống dịch vụ lưu trú

Theo các chuyên gia du lịch, thiên nhiên đẹp chỉ là “điều kiện cần” để thu hút du khách lần đầu. Yếu tố quyết định để họ kéo dài thời gian lưu trú và quay trở lại chính là chất lượng dịch vụ, đặc biệt là hệ thống lưu trú.

Du khách sẽ chỉ ở lại lâu và chi tiêu xứng tầm khi các sản phẩm lưu trú được đầu tư (Ảnh: Lovepick).

Nhìn ra thế giới, trong vài thập kỷ qua, Maldive đã trở thành điểm đến hàng đầu trong ngách du lịch xa xỉ, thu hút phân khúc du khách thượng lưu. Vốn sở hữu bãi biển tuyệt đẹp, làn nước trong vắt cùng hệ sinh vật biển phong phú nhưng quần đảo này chỉ thực sự “sang trang” khi được đầu tư hàng loạt các resort 5 sao đi kèm dịch vụ du lịch cao cấp. Những khu nghỉ dưỡng này không chỉ cung cấp chỗ ở chất lượng mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh: Ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giải trí và khám phá văn hóa…

Tương tự với Long Hải, để trở thành điểm đến hấp dẫn và bền vững, việc nâng cấp dịch vụ lưu trú là yếu tố then chốt. Du khách sẽ chỉ ở lại lâu và chi tiêu xứng tầm khi các sản phẩm lưu trú vừa đảm bảo tiện nghi, vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trong bối cảnh du lịch Long Hải có nhiều tín hiệu tích cực từ hạ tầng và các chính sách phát triển của địa phương, chất lượng lưu trú tại đây cũng đang dần khởi sắc. Những cơ sở lưu trú cao cấp bắt đầu xuất hiện, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dài ngày của du khách.

Charm Resort Long Hải là resort hiếm hoi được đầu tư bài bản về chất lượng lưu trú và tiện ích cho du khách (Ảnh: Charm Resort Long Hải).

Địa phương này đã có một resort theo tiêu chuẩn 5 sao chuẩn bị đi vào khai thác vào đầu năm 2026 - Charm Resort Long Hải. Khu nghỉ dưỡng được vận hành bởi đơn vị quốc tế Vienna House by Wyndham, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm dịch vụ du lịch địa phương.

Bên cạnh lưu trú, resort còn tích hợp nhiều loại hình trải nghiệm ngay bên trong nội khu: Nhà hàng Á - Âu, hồ bơi nước mặn, sân thể thao, ballroom, healing spa, cửa hàng mỹ phẩm và trang sức... Đây là một trong số ít địa điểm tại Long Hải vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng vừa kết hợp giải trí, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Theo nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của một dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn không chỉ mang giá trị riêng lẻ mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa. Khi Long Hải có những khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp khác sẽ có động lực đầu tư, tạo nên sự cạnh tranh tích cực và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.

Nhìn tổng thể, Long Hải đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá. Khi khoảng trống dịch vụ lưu trú được lấp đầy bằng những sản phẩm chất lượng, địa phương này có thể định vị lại hình ảnh, nâng cao sức cạnh tranh và dần trở thành điểm sáng mới của du lịch phía Nam.