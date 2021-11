Talkshow về đô thị xanh trong thời đại mới

Dân trí Các diễn giả chia sẻ về xu hướng đầu tư vào đô thị xanh để mang lại giá trị sống vững bền, trong talkshow "Green code to the Future - mã xanh vào tương lai", do Vinhomes tổ chức vào ngày 7/11.

Khi cây xanh chưa đủ để định nghĩa một đô thị xanh "Xanh hóa" các đô thị đang là xu hướng tại các thành phố trên khắp thế giới. Theo thống kê, có hơn 100 thành phố ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai những khu đô thị xanh ở nhiều cấp độ khác nhau. Dù không mới, nhưng khi nhắc đến "đô thị xanh", không ít người sẽ định nghĩa bằng mật độ cây cối, độ rộng của công viên, mặt nước,… Hay nói cách khác, cây càng nhiều, công viên càng rộng thì đô thị càng "xanh". Đi tìm những không gian sống gần gũi với thiên nhiên giữa lòng thành phố đang là nhu cầu của đại đa số người dân thành thị (Ảnh: Vinhomes). Tuy nhiên, quan điểm này chưa thật sự bao quát và toàn diện. Nhìn một cách tổng thể, đô thị xanh cần hội tụ 3 yếu tố gồm môi trường xanh - kinh tế xanh - xã hội xanh. Trong đó, cảnh quan thiên nhiên chỉ chiếm một phần. Tại một số thành phố châu Âu, điển hình như Stockholm (Thụy Điển), Oslo (Na Uy), Copenhagen (Đan Mạch), giao thông ít khí thải, công nghệ xanh và cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường là những tiêu chí quan trọng khi đánh giá chất lượng một thành phố. Tại Việt Nam, cách đây nhiều năm, đô thị xanh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, một số đô thị này vẫn còn một khoảng cách để đạt đến tiêu chuẩn "xanh" như tại các quốc gia châu Âu do nhiều giới hạn về công nghệ cũng như quỹ đất. Một số đô thị xanh ở Việt Nam chỉ đang tập trung vào công viên, hồ nước và những mảng xanh trong các tòa nhà... Giấc mơ "đô thị xanh" đúng nghĩa dành cho người Việt liệu có xa vời? Vài năm trở lại đây, Hà Nội và TPHCM đang dần chuyển dịch theo xu hướng đa cực, hình thành nên các trung tâm mới với quỹ đất dồi dào và tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn. Tại đây, dưới bàn tay của những nhà phát triển bất động sản tiên phong, nhiều vùng đất trống chỉ sau 3 năm đã "thay da đổi thịt" trở thành những đại đô thị xanh quy mô lên tới tới hàng trăm hecta, tái định nghĩa khái niệm "đô thị xanh" tại Việt Nam với nhiều tiêu chí khắt khe. "Những thành phố trong lòng thành phố" đã và đang tái định nghĩa lại khái niệm "đô thị xanh" tại Việt Nam trong thời đại mới (Ảnh: Vinhomes). Không dừng lại ở màu xanh của thiên nhiên thực vật, các đại đô thị mới dành hàng trăm hecta quỹ đất cho các "kỳ quan đô thị" ấn tượng như biển hồ nước mặn, vườn Nhật Bản, công viên ánh sáng,... đưa nơi đây trở thành những điểm đến Staycation (nghỉ dưỡng tại gia) cho cư dân. Với mật độ xây dựng khoảng 15-20%, các đại đô thị xanh được phát triển theo mô hình "All-in-One" với đầy đủ tiện ích. Trong đó, mỗi tiện ích đều hướng đến tiêu chí xanh với diện tích khuôn viên bao phủ nhiều cây xanh, thiết kế mở đón nhiều ánh sáng và gió tự nhiên, trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng,… Điểm khác biệt lớn nhất của các đại đô thị xanh là hệ thống giao thông xanh "2 trong 1" vừa đảm bảo nhu cầu di chuyển cho cư dân, vừa giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường như khí thải, tiếng ồn,... Các phương tiện giao thông xanh được ví như những "Vùng xanh di động" trong lòng các đại đô thị xanh (Ảnh: Vinhomes). Nếu xem những đại đô thị xanh như "vùng xanh hạnh phúc cố định" thì các phương tiện di chuyển như xe buýt điện, ôtô điện, xe máy điện được ví như những "vùng xanh di động". Tất cả bổ trợ lẫn nhau để tạo thành một hệ sinh thái xanh bền vững. Mua nhà không phải chỉ là mua một nơi để ở, đó còn là mua cả một cuộc sống và chiếc xe không đơn thuần chỉ là phương tiện di chuyển mà nó còn thể hiện trách nhiệm với môi trường, với sức khỏe cộng đồng. Đầu tư vào một đô thị xanh được xem là đầu tư cho tương lai nhưng không phải ai cũng tường tận những giá trị của xu hướng này. Khai thác chủ đề "Green code to the Future - mã xanh vào tương lai", tập 4 series talkshow "Người tiên phong" sẽ mang lại cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về vấn đề trên. Talk show sẽ có sự tham gia của ông Nguyễn Đăng Quang - Giám đốc Kinh doanh Ô tô miền Bắc - VinFast Việt Nam và Trương Anh Ngọc - phóng viên quốc tế với nhiều trải nghiệm sống tại các đô thị xanh trên thế giới. Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến tại Fanpage chính thức Vinhomes: https://www.facebook.com/vinhomes.vn vào lúc 20h, Chủ nhật, ngày 7/11/2021. Trường Thịnh