Tại sao nhà đầu tư quan tâm 9 DownTown Lương Sơn?

Vị thế sinh tài

Với giới đầu tư, vị trí là yếu tố quan trọng nhất làm nên giá trị và sức hấp dẫn của một dự án bất động sản. Đây là yếu tố mang tính độc quyền tự nhiên, không thể sao chép, bắt chước, vay mượn, và vì thế là yếu tố làm nên vị thế độc tôn cho dự án.

Tọa lạc tại ngay trung tâm thị trấn, 9 DownTown được đánh giá là dự án sở hữu vị trí đắc địa hàng đầu huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - một trong những thị trường phát triển nhanh và là "địa chỉ đỏ" về đầu tư bất động sản tại miền Bắc hiện nay.

Chủ đầu tư cho biết, là khu đô thị thương mại, giải trí và dịch vụ đẳng cấp do Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest làm chủ đầu tư, 9 DownTown được đánh giá cao nhờ sở hữu vị trí "hiếm có khó tìm", khi nằm ngay cạnh khu hành chính công và chỉ cách khu chợ sầm uất nhất khu vực 100 m. Vị trí này khiến dự án hội tụ các lợi thế về an toàn - an ninh, môi trường văn minh, hiện đại cũng như hưởng thụ trọn vẹn nhịp sống kinh tế sôi động với các dịch vụ tiện ích đa dạng, phong phú, đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Điều đặc biệt là dự án liền kề Quốc lộ 6 - tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hà Nội và thành phố Hòa Bình, một trong 3 đại lộ hướng Tây quan trọng nhất của Thủ đô. Vị trí trọng yếu này giúp dự án trở thành điểm đón đầu, nơi trung chuyển của dòng hàng hóa, dân cư, lao động, hành khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Đông lên Hòa Bình, mở ra cơ hội kinh doanh cho chủ sở hữu, từ tự kinh doanh hàng quán cho đến cho thuê mặt bằng, phòng ốc với tỷ lệ lấp đầy cao và triển vọng lợi nhuận.

9 DownTown nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ 40 km (Ảnh: Nam Sơn Invest).

Nằm ở trung tâm của "thủ phủ" du lịch - nghỉ dưỡng Lương Sơn, 9 DownTown có phía Bắc giáp Trang viên Đồng Gội Pandora Eco Retreat; phía Nam là Legacy Hill, Sun Village Hòa Bình, Beverly Hill Lương Sơn Resort, An Viên Villa; phía Đông Nam là sân golf Skylake, động Đá Bạc… Sự bùng nổ về du lịch của Lương Sơn trong các năm qua, điển hình là 2020 với 127.000 lượt khách (trong đó có 76.000 khách quốc tế) chính là đòn bẩy nâng tầm giá trị và lợi thế kinh doanh của dự án này.

Tiềm năng tăng giá

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, huyện Lương Sơn xác định tới năm 2025 sẽ cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Định hướng quan trọng này đã đưa Lương Sơn vào thời kỳ tăng tốc về đầu tư, mở rộng và hoàn thiện hạ tầng giúp thị trường bất động sản cất cánh.

Trong điều kiện bình thường của nền kinh tế, giá bất động sản một số nơi tăng 3-5%, mức tăng bù đắp cho sự trượt giá của đồng tiền, phản ánh sự tăng giá của nguyên vật liệu và mặt bằng lợi suất chung. Còn trong điều kiện bùng nổ đầu tư, mức tăng giá bất động sản có thể lớn hơn nhiều lần. Những gì đã diễn ra suốt 2 năm qua trên thị trường bất động sản đã chứng minh điều này.

9 DownTown mang tới cơ hội đầu tư tiềm năng khi Lương Sơn lên thị xã vào năm 2025 (Ảnh: Nam Sơn Invest).

Lương Sơn có triển vọng tăng giá bất động sản lớn khi địa phương này dự kiến có thêm 3 cụm công nghiệp rộng 170 ha trong thời gian tới, đầu tư công trở nên mạnh mẽ hơn để đạt tiêu chí lên thị xã và nhu cầu đầu tư nhà đất của người dân. Với vị trí hiện tại, 9 Downtown sẽ tọa lạc ở trung tâm của thị xã Lương Sơn trong tương lai. Do đó, dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư biết nắm bắt thời cơ.

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác biến động khó lường và hàm chứa nhiều rủi ro, bất động sản đang một trong những kênh tạo ra hiệu quả đầu tư. Chủ đầu tư cho biết, với những lợi thế về vị trí, sản phẩm, pháp lý rõ ràng, số lượng có hạn, có thể nói rằng 9 DownTown hứa hẹn nhiều triển vọng cho nhà đầu tư trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung trầm trọng như hiện nay. Điều này cũng giải thích vì sao kể từ khi ra mắt, dự án đã thu hút sự quan tâm, kỳ vọng trở thành hiện tượng của thị trường năm 2022.