Sun Marina Town - The Platinum: Trải nghiệm phong cách hạng sang bên vịnh du thuyền

Dân trí Sun Marina Town - The Platinum - dòng căn hộ siêu sang dành cho giới tinh hoa, được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư.

Sức hấp dẫn của căn hộ vịnh du thuyền

Xu hướng sở hữu những căn hộ kề biển đang được ưa chuộng của giới thượng lưu khắp thế giới cũng như tại Việt Nam. Chính vì vậy, những chủ nhân của căn hộ trở thành người sở hữu "Bộ sưu tập đắt giá tuyệt mỹ". Không chỉ mang tới lợi ích kép an cư và đầu tư, loại hình căn hộ này còn mang đến cho chủ nhân những trải nghiệm cá nhân khác biệt mà không phải ai cũng có thể sở hữu được.

Tòa tháp đôi hiện đại của tổ hợp Sun Marina được lấy cảm hứng và chạm khắc tỉ mỉ từ hình ảnh "Lưỡng long triều Nhật" đậm màu sắc triết lý Á Đông đặt trước vịnh du thuyền trên biển. Mỗi căn hộ nơi đây đều được ví như một chiếc du thuyền giữa tầng không mang đến sự phồn thịnh cho những ai sở hữu nó.

Ảnh phối cảnh Tổ hợp Sun Marina.

Điểm dừng chân lý tưởng

Với sự kết hợp của bến du thuyền và vịnh di sản, tổ hợp Sun Marina đem đến những cái nhìn về sự phồn thịnh, thượng lưu mới, đem đến những khát vọng mới cho chủ sở hữu nó. Những căn hộ sở hữu tầm nhìn chạm tới sự bao la của trời và biển đã ngầm chứng minh vị thế đẳng cấp của chủ nhân và không ngừng gia tăng giá trị. Không những vậy, Sun Marina Town còn là sự kết hợp hài hòa giữa nét di sản nghìn năm của Vịnh Hạ Long và kiến trúc xa hoa của thế kỷ mới.

Không gian sống bên trong tổ hợp Sun Marina.

Nằm trong tổ hợp bất động sản Sun Marina kề bên trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp đôi được lấy cảm hứng từ đôi rồng thiêng hướng về phía mặt trời, hứa hẹn trở thành công trình biểu tượng cho sự vươn mình của du lịch miền di sản. Dự án được thừa hưởng giá trị của quần thể Sun Marina - bến cảng phồn hoa, vịnh biển du thuyền giữa tầng không với vị trí tuyệt mỹ được khắc họa trước mặt vịnh biển di sản, cùng các trải nghiệm tiện ích đẳng cấp.

The Platinum - xứng tầm vị thế

The Platinum là thương hiệu dành riêng cho những căn hộ từ tầng 34 đến tầng 41 tại tòa tháp đôi Sun Marina Town. Căn hộ này thừa hưởng giá trị của quần thể Sun Marina, vịnh du thuyền cùng nhiều tiện ích, thiết kế độc đáo.

Sở hữu hệ thống thang máy riêng biệt, di chuyển thẳng đến căn hộ từ hầm gửi xe và tầng một cùng dãy clubhouse rộng lên tới 2.100 m2 và 5 tầng trung tâm thương mại hơn 40.000 m2, The Platinum đã gián tiếp thể hiện giá trị của dòng căn hộ siêu sang này.

Hồ bơi tràn bờ ở tổ hợp Sun Marina.

Bên cạnh dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn cao đảm bảo môi trường văn minh, an ninh tuyệt đối, dự án còn cung cấp riêng các dịch vụ như dịch vụ quản gia cao cấp, chăm sóc căn hộ hay bãi đỗ xe riêng, nhà hàng 5 sao, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, gym, spa, bể bơi vô cực, bể bơi phong cách bãi biển nhiệt đới. Nơi đây còn có trung tâm thương mại dưới chân đế, công viên giải trí, bến du thuyền và muôn vàn tiện ích khác. The Platinum đã và đang từng bước khẳng định những đặc quyền chỉ riêng người chủ nhân căn hộ - cư dân của vịnh du thuyền sở hữu: sự thuận tiện và an toàn tối đa.

Nhà phân phối sản phẩm Nhật Khang Realty

Nhật Khang Realty hiện là đơn vị đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm chính thức của Sun Property (Thành viên của Sun Group), trong đó cũng có Sun Marina Town.

Với mục tiêu mang lại những sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, Nhật Khang Realty cho biết luôn nỗ lực trở thành doanh nghiệp đem đến mức doanh số đầy ấn tượng, giúp khách hàng sở hữu được những bất động sản chất lượng đến với khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu dự án, liên hệ:

Công ty Bất động sản Nhật Khang

Tầng 4, tòa nhà Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0859.842.555

Wesite công ty: https://nhatkhangrealty.com

Website dự án: https://www.marinahalong.com.vn/

Trường Thịnh