Sun Cosmo Residence Da Nang: Khởi tạo phong cách sống giữa lòng Đà thành

Dự án Sun Cosmo Residence Da Nang (Ảnh phối cảnh minh họa).

Sống tiện nghi nơi giao lộ quốc tế

Sống kề bên sông Hàn với những cây cầu huyền thoại từ lâu đã là khát vọng của người Đà thành, cũng như cộng đồng cư dân khi "di cư" đến thành phố đáng sống. Tuy nhiên, với đà tăng dân số trung bình 2,5% mỗi năm, quỹ đất ven sông Hàn ngày càng cạn kiệt, khiến giấc mơ sống ven sông Hàn khó thành hiện thực.

Tuy nhiên, thị trường mới đây đã đón nhận nguồn cung mới đến từ dự án tổ hợp - compound cao cấp Sun Cosmo Residence Da Nang do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển.

Sức hấp dẫn của Sun Cosmo Residence Da Nang đến từ vị trí giữa trung tâm Đà Nẵng, kề sông Hàn, cách biển Mỹ Khê chỉ khoảng một km, nằm tại giao lộ của những cung đường sôi động, đông đúc du khách và người nước ngoài như Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Thoại - Chương Dương.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 3 phút để chạy xe tới Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu, 7 phút tới Bảo tàng Điêu khắc Chăm và chợ Hàn, 9 phút đến trung tâm hành chính, 11 phút tới sân bay quốc tế Đà Nẵng, 13 phút tới chùa Linh Ứng, và kết nối tới các điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, hay phố cổ Hội An chỉ với khoảng 30-40 phút…

Sun Cosmo Residence Da Nang được phát triển theo mô hình tổ hợp hiện đại, năng động (Ảnh phối cảnh minh họa).

Cư dân Sun Cosmo Residence Da Nang còn được sống tại nơi giao thoa những giá trị văn hóa đa sắc. Kiến trúc tổ hợp là sự giao thoa giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Nơi tọa lạc của dự án được ví như nhịp cầu nối giữa hai cây cầu giàu giá trị lịch sử là Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi với những tuyến phố sầm uất, hiện đại bậc nhất như Nguyễn Văn Thoại. Ngay chính tại tổ hợp, với phong cách năng động, hội nhập, Sun Cosmo Residence Da Nang cũng sẽ quy tụ cư dân đa quốc gia đến sinh sống, tận hưởng, mua sắm, giải trí… để nơi này trở thành một "hub" - tâm điểm hội tụ cộng đồng tinh hoa.

Sun Cosmo Residence Da Nang gồm 2 phân khu là The Cosmo (với 2 loại hình townhouse và shop villa) và The Panoma (với loại hình căn hộ cao cấp), tạo nên mô hình compound hiện đại, đầy đủ tiện ích, đáp ứng trọn bộ nhu cầu an cư, kinh doanh, đầu tư giữa trung tâm Đà thành.

The Panoma - Thu trọn mỹ cảnh sông, phố, biển

Bên cạnh sức hút của The Cosmo, phân khu The Panoma với tầm nhìn 3 trong 1 mãn nhãn gây ấn tượng đặc biệt. 100% các căn hộ của cả 2 tòa tháp P1 và P2 đều sở hữu tầm nhìn panorama 360 độ, thu trọn trong tầm mắt bộ ba mỹ cảnh sông Hàn - biển Mỹ Khê - Đà thành trước ban công. Đó là sông Hàn thơ mộng như dải lụa vắt ngang thành phố, bãi biển Mỹ Khê, vẻ đẹp năng động hiện đại của đô thị biển Đà Nẵng, hay những cây cầu, những công trình biểu tượng như Vòng quay Sun Wheel của Công viên Châu Á…

Tầm view panaroma từ các căn hộ The Panoma (Ảnh phối cảnh minh họa).

Thừa hưởng sự năng động của tổ hợp compound đa dạng, cuộc sống của cư dân tại The Panoma sẽ vừa tĩnh tại an yên với không gian sống trên cao, vừa tận hưởng những cung bậc của phố phường sôi động chỉ với vài bước chân. Nội khu được bố trí đầy đủ hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giao lưu kết nối cho cư dân, như bể bơi trên cao, phòng gym, spa, kid club, phòng sinh hoạt cộng đồng cùng những không gian mở, giao hòa với thiên nhiên.

Hòa cùng âm hưởng kiến trúc giao thoa truyền thống - hiện đại của cả tổ hợp, The Panoma có thiết kế được lấy cảm hứng hình nan chiếu của làng nghề truyền thống Cẩm Nê - ngôi làng dệt nên những tấm chiếu hoa nổi danh từ thời Nguyễn và vẫn lưu truyền đến tận ngày nay, trở thành dấu ấn đặc sắc của du lịch, văn hóa Đà thành. Những đường nét đan cói ngang dọc phản chiếu qua hệ lưới khung bao bọc tòa nhà cứng cáp tạo nên một bức tranh mặt đứng kiến trúc hiện đại, vừa mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ, vừa giúp không gian bên trong tòa nhà thoáng mát, tiết kiệm điện năng cho gia chủ.

Hệ tiện ích nội khu cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu của cộng đồng cư dân (Ảnh phối cảnh minh họa).

Vị trí giao lộ của những cung đường huyết mạch, sự hòa quyện của những sắc màu văn hóa, của truyền thống và hiện đại, của người Đà Nẵng và cộng đồng đa quốc gia giúp Sun Cosmo Residence Da Nang hứa hẹn trở thành nơi giao lưu kết nối của cư dân quốc tế.

Theo nhà phát triển, những giá trị này giúp Sun Cosmo Residence Da Nang không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư bên sông Hàn, mà còn có khả năng đầu tư sinh lời với giá trị kinh doanh, cho thuê lưu trú cùng đà gia tăng giá bất động sản. Điều này càng được khẳng định khi du lịch Đà Nẵng đang phục hồi ấn tượng, tăng trưởng bứt tốc.

Theo số liệu cập nhật của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 20.000 chuyến, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế trong tháng 5 và 6/2023 ước đạt hơn 7.300 chuyến, với hơn 1,1 triệu lượt khách.

"Sở hữu những giá trị độc tôn, chúng tôi tin rằng The Panoma sẽ tiên phong khởi tạo phong cách sống hiện đại, năng động, hội nhập giữa thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam", bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Marketing Sun Property, khẳng định.