Sức hút khó cưỡng khiến The Hill xứng danh "sống chất, sinh lời cao"

Dân trí Là phân khu cao tầng nằm trên đỉnh đồi, sát biển đầu tiên hiện diện tại đảo Ngọc Phú Quốc, The Hill thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence đang thu hút đông đảo nhà đầu tư với dòng căn hộ sát biển sở hữu lâu dài hiếm hoi ở Phú Quốc.

Căn hộ đỉnh đồi, sát biển sở hữu lâu dài duy nhất

Không thể phủ nhận, vị trí là yếu tố đầu tiên giúp căn hộ The Hill (thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence) nổi bật trên thị trường, chinh phục mọi ánh nhìn.

Là một phần thuộc trung tâm phát triển mới của đảo Ngọc - thị trấn Địa Trung Hải, The Hill được săn đón bởi xây dựng trên đỉnh đồi cao nhất, với địa thế "tựa sơn hướng biển", đón trọn sinh khí - tài lộc do nước và gió tạo thành.

The Hill được xây dựng trên đỉnh đồi cao nhất, với địa thế "tựa sơn hướng biển".

Cũng nhờ tọa lạc trên thế đất cao nhất của Sun Grand City Hillside Residence, The Hill sở hữu tầm view đắt giá thu trọn toàn cảnh biển trời Nam đảo - vốn chỉ được nhìn thấp thoáng ở độ cao hiện nay khi du khách đi cáp treo vượt biển. Cùng với đó, chiêm ngưỡng những dãy phố sắc màu theming giả cổ ấn tượng ở Sun Premier Village Primavera, tổ hợp giải trí Central Village với điểm nhấn tháp đồng hồ 75 m, rồi sự vận động, chuyển mình của khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi.

Đứng tại ban công căn hộ có thể bao quát các lễ hội pháo hoa hay chuỗi sự kiện bùng nổ diễn ra định kỳ ngay tại các công trình biểu tượng thuộc hệ sinh thái tỷ đô của Tập đoàn Sun Group tại bờ Tây Nam đảo Ngọc. Trong đó, hai công trình Cầu Hôn và Show Vortex được đầu tư khủng hứa hẹn tạo cơn sốt hút khách du lịch trong các năm tới.

Nằm ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm, căn hộ The Hill nghiễm nhiên tiếp cận lượng khách khổng lồ.

Không những vậy, nhờ nằm ngay sát ga đi cáp treo Hòn Thơm, căn hộ thuộc các tòa H1 tới H4 The Hill nghiễm nhiên tiếp cận lượng khách khổng lồ với nhu cầu lưu trú ít nhất 3-4 ngày để trải nghiệm hết các dịch vụ vui chơi, giải trí ở Nam Phú Quốc hiện tại và tương lai tới đây khi Nam đảo là điểm đến "0" giờ, vui chơi bất tận 24/7.

The Hill - Sun Grand City Hillside Residence còn là phân khu căn hộ cao tầng vừa sát biển vừa sở hữu lâu dài duy nhất đến thời điểm hiện tại ở Phú Quốc. Tham chiếu trên thị trường BĐS nói chung, đây là "của hiếm đắt giá" nằm trong quỹ đất ít ỏi được cấp sở hữu lâu dài tại đảo Ngọc. Vì lẽ đó, The Hill càng khẳng định giá trị là tài sản sinh lời và thừa kế truyền đời.

Căn hộ tiện lợi có "gu" riêng

Tại The Hill, những căn hộ cao cấp của phân khu cao tầng được chủ đầu tư Sun Group thiết kế thành nhiều loại hình linh hoạt như studio, các căn hộ 1-3 phòng ngủ hay các căn hộ dual key thời thượng, nhằm tối ưu hóa công năng kinh doanh.

Căn hộ The Hill sở hữu hệ thống tiện ích nội khu thời thượng với điểm nhấn Sky lounge, 2 bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc.

Đặc biệt, với việc bàn giao hoàn thiện nội thất (đồ rời), chủ sở hữu căn hộ tại The Hill có thể nhanh chóng đưa vào kinh doanh lưu trú mà không mất thêm nhiều thời gian hay chi phí. Thiết kế nội thất có "gu riêng", lấy cảm hứng từ những sắc màu đặc trưng của vùng đất Địa Trung Hải.

Bên cạnh đó, The Hill - Sun Grand City Hillside Residence sở hữu sky lounge, bể bơi vô cực cao nhất Phú Quốc (ở độ cao 124 m), cùng nhiều tiện ích như phòng tập gym, cảnh quan sân vườn, hệ thống shophouse, những công trình điểm nhấn ngay dưới tòa nhà..., thỏa mãn mọi nhu cầu của khách lưu trú.

Như mô hình của bất kỳ thành phố nghỉ dưỡng biển sôi động nào khác trên thế giới, những kỳ nghỉ dưỡng thời thượng tại mỗi căn hộ trung tâm như The Hill chính là hấp lực kỳ diệu hút khách về đảo Ngọc.

Tiềm năng khai thác lưu trú

Với dự báo quy mô dân số và dòng khách tăng trưởng quanh mốc 30% những năm tới, The Hill chính là đáp án để đón dòng dân cư đến với thành phố biển - nơi được mệnh danh "Top 15 hòn đảo nghỉ hưu tốt nhất thế giới" cùng dòng khách khổng lồ. Đây cũng chính là cơ hội để nhà đầu tư thức thời chọn các căn hộ cao cấp ven biển nhằm phát triển kinh doanh loại hình lưu trú ngắn ngày như Airbnb, homestay…

The Hill là lựa chọn hoàn hảo để kinh doanh các loại hình lưu trú như Airbnb, homestay.

Báo cáo Homesharing Vietnam Insight 2019 chỉ ra rằng số lượng căn hộ/phòng đăng ký cho thuê trên hệ thống Airbnb của Việt Nam đã tăng gấp hơn 40 lần trong chưa đầy 4 năm kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, đặc biệt phát triển mạnh ở các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc…

"Đón đầu sự phát triển của Nam đảo, đặc biệt là khi dân số có thể tăng gấp 3 và khách du lịch tăng gấp 2 lần trong vòng 10 năm tới theo quy hoạch phát triển TP Phú Quốc tới năm 2030, dòng căn hộ cao tầng hướng biển sẽ hưởng lợi khi quỹ đất trung tâm ngày càng hữu hạn", chủ đầu tư Sun Group khẳng định về tiềm năng khai thác lưu trú tại The Hill.

Giới chuyên gia cũng cho rằng, những căn hộ kinh doanh lưu trú trong các phân khu cao tầng sẽ giúp giảm tải áp lực về đà tăng trưởng khách du lịch tại Phú Quốc - dự kiến có thể đạt tới 10 triệu lượt khách/năm, tương tự những điểm du lịch nổi tiếng như Phuket, Singapore…

Với sự đầu tư bài bản của chủ đầu tư Sun Group, có thể thấy, không chỉ The Hill mà toàn bộ quần thể Thị trấn Địa Trung Hải đã giúp Nam đảo "lột xác" với diện mạo hoàn toàn mới, mang sức sống của một "thành phố thu nhỏ trong lòng đảo Ngọc". Vì lẽ đó, ngay từ khi ra mắt, phân khu The Hill thuộc Tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence đã luôn luôn được săn đón.

Trường Thịnh