Sức hút dự án Bcons Polaris

Thừa hưởng dư địa phát triển khu vực

Dĩ An lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương vào ngày 1/2/2020 và được công nhận là đô thị loại II vào ngày 27/3/2023. Với mục tiêu đạt đô thị loại I trong năm 2025, Dĩ An đang ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nhiều công trình hạ tầng đô thị.

Điều này là tiền đề, được kỳ vọng tạo sức bật, giúp thị trường bất động sản trong khu vực nói chung và Bcons Polaris nói riêng tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút cư dân về sinh sống.

Phối cảnh dự án Bcons Polaris (Ảnh minh họa: Bcons).

Vị trí thuận tiện - Nhiều tiện ích

Bcons Polaris tọa lạc cửa ngõ giữa TP Dĩ An và TPHCM, nằm trên mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, liền kề hai tuyến huyết mạch của Dĩ An bao gồm cả Quốc lộ 1A và Quốc lộ 1K, liên kết với đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến đường trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Vị trí của dự án cho thấy đặc tính kết nối giao thông thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến giao thông trọng điểm kết nối TP Dĩ An và TPHCM (Ảnh: VNP/VNA).

Trong bán kính 5 phút di chuyển từ dự án, các tiện ích cơ bản như chợ, bệnh viện, siêu thị, trường học các cấp,... phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân khu vực nói chung và cư dân Bcons Polaris nói riêng.

Ngoài ra, dự án đang nằm gần khu công nghiệp Sóng Thần, nơi quy tụ nhiều công nhân viên, các kỹ sư, chuyên gia làm việc và sinh sống. Trong tương lai, nhu cầu ở tại khu vực hứa hẹn sẽ tăng cao, từ đó Bcons Polaris sẽ trở thành điểm đến mới cho nhiều cư dân, kiến tạo nên một cộng đồng tri thức.

Không gian sống hiện đại, tiện nghi, an toàn

Bên trong căn hộ tại Bcons Polaris với đa dạng diện tích cho căn hộ từ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ, được thiết kế hiện đại, vuông vức, có lô gia, không gian bếp và phòng khách nối liền tạo không gian ấm cúng. Cư dân được tận hưởng trọn vẹn các đặc quyền mà dự án mang lại như hồ bơi, nhà trẻ, khuôn viên xanh, khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Không gian hiện đại của phòng khách căn hộ tại dự án Bcons Polaris (Ảnh minh họa: Bcons).

Chủ đầu tư với 10 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản

Là dự án thứ 11 của tập đoàn Bcons, không chỉ mang tới cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người dân, chủ đầu tư còn mong muốn kiến tạo nên một cộng đồng tri thức trẻ tại Bcons Polaris.

Đại diện Bcons khẳng định, tất cả các dự án của Bcons trước đó hầu hết đã bàn giao đầy đủ pháp lý và nhà tới cư dân, không dự án nào chậm chễ tiến độ xây dựng.

"Đây là một lợi thế đặc biệt của các khách hàng và nhà đầu tư tại các sản phẩm bất động sản của Bcons, bởi lẽ phần lớn khách hàng trước khi mua bất động sản đều rất quan tâm tới chủ đầu tư uy tín. Đối với Bcons Polaris, tập đoàn Bcons tâm huyết phát triển dự án bởi đây là dấu mốc mới trong hành trình phát triển và tôn chỉ kinh doanh của tập đoàn", đại diện Bcons nhấn mạnh.