Sức hút của siêu dinh thự biển bên vịnh kỳ quan

Bất động sản siêu sang bên vịnh biển là tài sản dành cho số ít giới tinh hoa với những giá trị sở hữu và tiềm năng tăng trưởng khó đong đếm. Trên bản đồ bất động sản hạng sang, The Sapphire Mansions nằm kế bên vịnh kỳ quan thiên nhiên thế giới, trên cung đường bao biển đắt giá. Dự án với vị thế đắc địa và 47 căn dinh thự biển được chế tác kỳ công.

Bất động sản vịnh biển thu hút giới đầu tư (Ảnh: DOJI LAND).

Tài sản khan hiếm bên vịnh kỳ quan

Sự khác biệt cơ bản giữa bất động sản phiên bản giới hạn và bất động sản thông thường nằm ở số lượng và mật độ cư dân. Nếu bất động sản hạng sang vẫn có thể là những công trình, tòa tháp có quy mô dân số lớn thì dự án phiên bản giới hạn chỉ dành cho một số ít chủ nhân nhưng được đầu tư, chăm chút tỉ mỉ về chất lượng.

Tọa lạc bên vịnh Hạ Long, địa danh nhiều lần được tôn vinh toàn cầu và là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, The Sapphire Mansions có tổng diện tích đất hơn 2 ha với mật độ xây dựng thấp. 47 căn dinh thự biển được lấy cảm hứng từ cuộc sống giàu sang bên vịnh biển của những miền đất xa hoa, lộng lẫy, văn minh nhất thế giới để kiến tạo cộng đồng thượng lưu.

The Sapphire Mansions nằm tại tâm điểm của tổ hợp sống - nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm: Khu căn hộ hạng A The Sapphire Residence và dự án căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao Best Western Premier Sapphire Ha Long. Chủ đầu tư kỳ vọng, đây sẽ là nơi hội tụ cộng đồng tinh anh, kiệt xuất và giàu có bậc nhất Việt Nam. Một số doanh nhân top đầu tại Việt Nam đã sở hữu ít nhất một bất động sản tại khu vực này bởi không gian, cảnh quan tuyệt mỹ cùng tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

The Sapphire Mansions dành cho giới thượng lưu (Ảnh: DOJI LAND).

"Của để dành" tự gia tăng giá trị

Bên cạnh giá trị hưởng thụ, thể hiện đẳng cấp của chủ nhân, bất động sản vịnh biển hay bất động sản phiên bản giới hạn còn được săn đón nhờ tiềm năng "tự gia tăng giá trị".

Theo báo cáo năm 2021 của Knight Frank, giá trung bình của bất động sản gần sông nước đã tăng lên 5,8% trong ba tháng đầu năm 2021, cao hơn 1,3% so với 3 tháng cuối năm 2020. Còn theo số liệu năm 2019, giá trị bất động sản gần sông nước cao vượt trội so với các khu vực khác, tại Sydney là hơn 89%, Dubai là 50,7%, Paris 48% và Hồng Kông (Trung Quốc) là 39,9%. Trong đó, bất động sản ven biển là loại hình được săn đón do tính thanh khoản tốt, nhu cầu luôn cao trong khi nguồn cung giới hạn. Các dự án đất nền, có pháp lý sở hữu lâu dài là thị trường ngách đặc biệt được quan tâm.

47 căn dinh thự biển được lấy cảm hứng từ cuộc sống giàu sang bên bờ biển của những miền đất xa hoa nhất thế giới để kiến tạo cộng đồng thượng lưu The Sapphire Mansions (Ảnh: DOJI LAND).

Kế bên vịnh kỳ quan thiên nhiên thế giới, giá trị của The Sapphire Mansions được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong tương lai. Giá trị một số bất động sản trên chính trục đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, đã tăng trong vài năm trở lại đây, có dự án tăng giá đến 200% trong vòng 2-3 năm.

Dành cho số ít giới tinh hoa, The Sapphire Mansions với vị trí đắc địa, chú trọng chất lượng công trình cùng chủ đầu tư uy tín giúp tài sản của các chủ nhân gia tăng giá trị theo thời gian.

Chủ đầu tư DOJI LAND cũng đang áp dụng chương trình bốc thăm trúng thưởng với những quà tặng dành riêng cho chủ nhân dinh thự biển The Sapphire Mansions, gồm một giải nhất - một xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; một giải nhì - một nhẫn kim cương Doji trị giá một tỷ đồng; 2 giải ba - mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.

Mercedes S450 Luxury 2022 - giải cao nhất của chương trình bốc thăm trúng thưởng khi mua dinh thự The Sapphire Mansions (Ảnh: DOJI LAND).

