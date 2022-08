Sức hút của quỹ căn nghỉ dưỡng biển cuối cùng tại APEC Mandala Wyndham Mũi Né

Bình Thuận - Mảnh đất "vàng" khai thác bất động sản nghỉ dưỡng biển

Thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, khách du lịch trong tháng 7/2022 ước đạt 515,8 nghìn lượt, tăng 4,12% so tháng trước và tăng 23,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 7 tháng năm 2022, lượt khách du lịch ước đạt 2.909,3 nghìn lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.417,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 67,3% và 38,58% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của DKRA, Bình Thuận là 1 trong 2 địa phương dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2022 khi nhắc đến phân khúc bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng. Cũng theo DKRA, mặt bằng giá sơ cấp trong 2 quý đầu năm ghi nhận tăng từ 9% - 15% đối với sản phẩm condotel nghỉ dưỡng, trong khi dòng sản phẩm shophouse nghỉ dưỡng tăng 30% - 40%.

Thị trường Bình Thuận là mảnh đất "vàng" cho dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng biển (Ảnh: APEC Mandala Wyndham Mũi Né).

Theo đánh giá từ Cục Thống kê, hoạt động du lịch tại Bình Thuận đang diễn ra sôi động, tiếp tục đà tăng trưởng kể từ đầu năm 2022 và phục hồi khả quan so với cùng kỳ năm trước. Kết hợp với các thông tin cập nhật tiến độ phát triển hạ tầng giao thông tỉnh, cụ thể là Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Dầu Giây - Phan Thiết và Cảng hàng không Phan Thiết, sóng đầu tư BĐS Bình Thuận hứa hẹn sẽ thêm phần nhộn nhịp giai đoạn nửa cuối năm 2022.

Dự kiến, nguồn cung cũng như sức cầu thị trường BĐS TPHCM và vùng phụ cận sẽ tiếp tục tập trung ở Bình Thuận - mảnh đất hội tụ tiềm năng du lịch, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tăng trưởng ổn định, cùng sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn với những dự án BĐS nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế.

Quỹ căn nghỉ dưỡng biển cuối cùng tại APEC Mandala Wyndham Mũi Né

Năm 2022 không chỉ chứng kiến sự hồi phục đáng kinh ngạc của du lịch Bình Thuận, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho hàng loạt dự án BĐS nghỉ dưỡng biển cao cấp tại đây, hứa hẹn mang đến "bộ mặt" mới đẳng cấp hơn, giá trị đầu tư cao hơn cho du lịch tỉnh trong tương lai. Thị trường sôi động, nhà đầu tư cũng nhộn nhịp đón sóng.

Anh H, một nhà đầu tư tại TPHCM chia sẻ: "Thị trường Bình Thuận rất đáng đầu tư nhờ tiềm năng phát triển du lịch tương lai, các chủ đầu tư kích cầu thị trường thì đều mang đến nhiều chính sách tốt như ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, cam kết mua lại... Tuy nhiên, các dự án của chủ đầu tư lớn, được vận hành bởi đơn vị quốc tế sẽ được thị trường ưu tiên đón nhận. Các dự án có khả năng bàn giao sớm sẽ có lợi thế hơn cả, trong bối cảnh quỹ phòng nghỉ dưỡng hạng sang tại Bình Thuận đang khan hiếm mùa du lịch".

Theo đó, APEC Mandala Wyndham Mũi Né đang là tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng đáp ứng tiêu chí ưu tiên của nhà đầu tư. Được phát triển bởi tập đoàn APEC - top 10 nhà phát triển BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam, vận hành bởi Wyndham Hotel Group - thương hiệu vận hành lớn nhất thế giới, APEC Mandala Wyndham Mũi Né kỳ vọng mang đến tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế cho du khách: 4 tòa tháp hứa hẹn cao nhất vùng biển Mũi Né, 129 tiện ích nội khu, dịch vụ quốc tế, 4.000m2 bể bơi, bãi biển private, bể bơi vô cực tầm view hứa hẹn cao nhất Bình Thuận,...

APEC Mandala Wyndham Mũi Né - Dự án bất động sản nghỉ dưỡng biển cao cấp sắp đi vào bàn giao tại Bình Thuận.

Chủ đầu tư cho biết, thông tin từ Google Trends, từ khóa "APEC Mũi Né" có kết quả tìm kiếm cao gấp 3 lần so với cùng kỳ quý trước, ngay sau khi có thông tin các căn hộ view biển đẳng cấp 5 sao tại dự án sẽ được bàn giao vào cuối năm.

Trong đợt mở bán cuối cùng, tập đoàn APEC cho biết sẽ mang đến hàng loạt chính sách hấp dẫn cho nhà đầu tư: Ân hạn nợ gốc 50% trong 3 năm, tặng 150 đêm nghỉ dưỡng miễn phí trên toàn quốc, bốc thăm trúng nhà 0 đồng, cam kết lợi nhuận 12% trong 5 năm đầu, tặng Iphone 13 Promax, chiết khấu lên đến 13,25%,...