Sức hút của mô hình Vogue Integrated Resort

Dân trí Mô hình Vogue Integrated Resort tại Tổ hợp Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi đang được thị trường đón nhận tích cực.

Khi nghỉ dưỡng kết hợp thời trang và nghệ thuật

Giữa bức tranh đầu tư dần sôi động trở lại, thị trường đang chứng kiến "làn gió mới" từ dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng tiên phong tại thị trường Việt Nam triển khai theo mô hình Vogue Integrated Resort, tọa lạc tại cung đường ven biển tỷ đô Trường Sa - Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tầm nhìn hướng trực diện Vịnh Non Nước.

Không chỉ sở hữu những tiện ích nghỉ dưỡng, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western còn hướng đến trải nghiệm nghệ thuật như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art… Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện thời trang, chương trình công chiếu và biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Đây cũng hứa hẹn trở thành nơi được lựa chọn để ra mắt bộ sưu tập mới theo mùa, phim trường sản xuất những bộ phim ăn khách, chụp ảnh tạp chí hoặc là nơi giới trẻ lui tới để được gặp gỡ ngôi sao thần tượng, trải nghiệm những tiện ích thời thượng.

Ngoài việc tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng theo chuẩn quốc tế bởi nhà quản lý và vận hành khách sạn nổi tiếng Best Western Hotels & Resorts, du khách còn có thể kết hợp các nhu cầu riêng như làm việc từ xa, tham dự sự kiện, gặp gỡ giới nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, cập nhật những xu hướng thời trang và nghệ thuật mới nhất…

Phối cảnh dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western theo mô hình Vogue Integrated Resort.

Căn hộ condosuite độc đáo

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western sở hữu hệ tiện ích độc đáo, mang tính nghệ thuật và phong cách thời trang. Một trong các sản phẩm nổi trội của dự án là condosuite flagship - phiên bản căn hộ nghỉ dưỡng thế hệ mới. Dòng sản phẩm này chính là sự kết hợp giữa căn hộ nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn phòng suite của các khách sạn, với điểm nhấn chủ đạo là phong cách thiết kế retro tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp.

Phối cảnh bên trong căn hộ condosuite theo phong cách hoài cổ, tinh tế.

Condosuite tại Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western kết hợp giữa không gian sống tinh tế, hoài cổ bên trong căn hộ với thế giới tiện ích sôi động, thời thượng bên ngoài.

"Chính điều này mang đến sự đồng bộ và nhất quán về chiến lược phát triển sản phẩm của Tập đoàn Danh Khôi dựa trên nghiên cứu, thấu hiểu tâm lý, thị hiếu của thế hệ Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X). Đây là những khách hàng luôn tìm kiếm những điều mới lạ, khác biệt, khẳng định cá tính riêng dựa trên những lựa chọn của bản thân, có xu hướng yêu chuộng những giá trị về nghệ thuật, phong cách sống", đại diện Danh Khôi chia sẻ.

Phối cảnh bên trong phòng thu âm Aria Studio.

Nhận định về giá trị của dự án, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, chia sẻ: "Trong tương lai khi xu hướng condosuite ngày càng phát triển, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western sẽ thu hút thêm nhiều đối tượng đến đây trải nghiệm, quay phim, check-in, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh AirBnb… Đây chính là những ưu điểm rất lớn của dự án. Hy vọng thời gian sắp tới khi thị trường bứt phá, du khách quốc tế quay trở lại, nhu cầu đối với khách sạn 4-5 sao tăng mạnh thì đây sẽ là một trong những dự án được hưởng lợi nhiều nhất, mang lại nhiều giá trị cho nhà đầu tư".

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư vào dịp cuối năm, Tập đoàn Danh Khôi đưa ra mức giá cạnh tranh cho dòng condosuite. Với vốn ban đầu từ 365 triệu đồng, khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao tiêu chuẩn quốc tế. Người mua còn được hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, miễn phí thanh toán khoản vay trước hạn, chiết khấu thanh toán vượt tiến độ lên đến 17%, cùng ưu đãi đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tư vấn sớm.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng giao dịch: 89 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án: Số 2 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Website: https://ariadanang.com/

Hotline: 0911 247 339

Trường Thịnh