Sức hút của đất nền Thuận An

Nhu cầu đất nền trên thị trường

Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy trong năm 2021, nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn TPHCM 5% và lượng giao dịch nhiều hơn TPHCM 42%. Nguồn cung căn hộ tương lai dự kiến đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83% thị phần.

Quỹ đất tại TPHCM càng ngày càng hẹp, do đó các chủ đầu tư hiện nay mở rộng ra các tỉnh lân cận. Bình Dương là điểm đến tiếp theo cho thị trường căn hộ.

Cũng theo Savill, giá căn hộ trung bình ở Thuận An năm 2021 là 40,8 triệu/m2 và mức cao nhất được DKRA ghi nhận ở Bình Dương là 49,1 triệu mỗi m2.

Các loại hình shop house được thiết kế theo quy chuẩn 1 trệt 2 lầu theo phong cách hiện đại, sang trọng tại An Residence thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư (Ảnh: An Residence).

Trong khi nguồn cung căn hộ khá dồi dào, giá bán tăng thì nguồn cung nhà liền thổ, dự án đất nền quy hoạch bài bản trong lõi trung tâm TP Thuận An chưa nhiều, nguồn cung đất nền tại đây có từ giao dịch thứ cấp hoặc đất nền hộ lẻ trong dân. Một số dự án đất nền quy mô tại Bình Dương thuộc các khu vực vẫn còn nhiều quỹ đất như Tân Uyên, Bàu Bàng, Bến Cát… Điều này đã khiến cho Thuận An rơi vào tình trạng lệch pha cung cầu.

Bởi lẽ, theo thống kê của Savill tốc độ đô thị hóa tại Bình Dương diễn ra rất nhanh với tỷ lệ đạt 84% vào năm 2020 (TPHCM là 79%). Tốc độ gia tăng dân số hàng năm trong năm 2020 là 5,06% so với 2,1% tại TPHCM. Còn theo thống kê của batdongsan.com.vn, mỗi năm Bình Dương cần thêm hơn 7 triệu m2 nhà ở, cao hơn gần gấp đôi TPHCM.

Hình thực tế khu dân cư - thương mại An Residence (Ảnh: An Residence).

Với tốc độ tăng trưởng dân số cao, Thuận An đóng vai trò là thành phố lớn nhất tỉnh Bình Dương chịu sức ép từ nhu cầu nhà ở thực.

Với giới đầu tư, đây là cơ hội trong trường hợp thị trường xuất hiện nguồn cung mới. Báo cáo của batdongsan.com.vn về thị trường Bình Dương chỉ ra, trong giai đoạn từ 2018 - 2020, trong khi giá vàng tăng 51%, chung cư tăng 68% thì đất nền tăng tới 95%. Điều này là minh chứng cho sức hấp dẫn của thị trường đất nền.

An Residence bổ sung cho nguồn cung khan hiếm

Đầu năm nay, thị trường ghi nhận sự xuất hiện khu dân cư - thương mại An Residence của chủ đầu tư Lê Phong. Dự án sở hữu vị trí ngay lõi trung tâm thành phố, ngay mặt tiền đường 22/12 - Thuận An Hòa, liền kề VSIP1, Aeon Mall, sân golf Sông Bé,.. nên thuận tiện để cư dân đi làm hay hưởng thụ mọi tiện nghi đẳng cấp, hiện đại trong vòng 5 phút.

An Residence sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm Thuận An, mặt tiền đường Thuận An Hòa, ngay khu dân cư sầm uất hiện hữu (Ảnh: An Residence).

Theo thông tin từ DKRS - đơn vị kinh doanh tiếp thị, chủ đầu tư đã chuẩn bị từ nhiều năm trước để có được quỹ đất "vàng" này. Đây không chỉ là dự án đất nền quy hoạch bài bản ra mắt tại Thuận An đầu năm nay, hoàn thiện giấy phép xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 100% và dự kiến sang tên sổ đỏ cho khách hàng.

Sở hữu nhiều thế mạnh song theo DKRS, dự án có mức giá chỉ từ 36 triệu mỗi m2, thu hút giới đầu tư tìm hiểu và đặt mua sản phẩm. Tuy nhiên nguồn cung của dự án hữu hạn, chỉ hơn 200 sản phẩm.

Trong dài hạn, phân khúc này tại các TP lớn như Thuận An, Dĩ An được giới chuyên gia dự báo vẫn sẽ là kênh sinh lời do áp lực nhà ở ngày càng cao, kinh tế, đô thị hóa vùng lõi trung tâm phát triển mạnh trong khi nguồn cung có thể vẫn nhỏ giọt.