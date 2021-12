Sức hút của đất nền sổ đỏ Bình Dương

Dân trí Khu dân cư - thương mại trung tâm Bình Dương - AN Residence có quy mô gần 200 nền, diện tích 67-126 m2, đáp ứng nhu cầu đầu tư, an cư.

Sức hút của bất động sản

Người Việt thường tìm kiếm các kênh đầu tư để bảo toàn tài sản. Nhiều nhà đầu tư không có kinh nghiệm trên thị trường vàng. Mặt bằng giá cao cũng giảm sức hút đối của kênh đầu tư này. Thị trường chứng khoán tuy diễn biến tích cực từ đầu năm đến nay nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu kiến thức tài chính.

Kinh tế dự kiến phục hồi từ năm sau sẽ mang tới động lực tăng trưởng cho bất động sản và các lĩnh vực có liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, gói kích thích kinh tế dự kiến triển khai từ 2022 có thể mang tới cú hích cho bất động sản, nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và tầng lớp trung lưu gia tăng.

Nắm bắt cơ hội đó, ngay từ thời điểm cuối năm, bất động sản sôi động trở lại. Báo cáo của DKRA Vietnam ghi nhận sức cầu chung toàn thị trường tháng 11 có sự gia tăng so với tháng trước, đặc biệt ở hai phân khúc đất nền và căn hộ. Cụ thể, phân khúc đất nền tháng 11 ghi nhận 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3,4% so với tháng 10 và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương.

Bình Dương hấp dẫn nhà đầu tư

Dấu hiệu ấm dần lên của thị trường các tháng cuối năm cho thấy nhu cầu của người mua nhà vẫn rất lớn. Giai đoạn giãn cách xã hội vừa qua giúp sàng lọc lại thị trường và mang đến cơ hội cho các chủ đầu tư uy tín, sở hữu dự án có vị trí chiến lược, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

An Residence - Khu dân cư thương mại trung tâm Bình Dương đang được giới đầu tư quan tâm.

Quỹ đất TPHCM ngày càng khan hiếm khiến cho thị trường các địa phương liền kề được quan tâm. Một trong những thị trường gây chú ý là Bình Dương nhờ sự hiện diện của nhiều thương hiệu bất động sản hàng đầu đi cùng các dự án có quy mô lớn, tiện ích đồng bộ. Đơn cử như trong tháng 12, chủ đầu tư Lê Phong bắt tay cùng đối tác DKRS lên kế hoạch giới thiệu ra thị trường 2 dự án căn hộ và đất nền. Cả hai đều nằm ở vị trí đắc địa thuộc vùng lõi của thành phố Thuận An.

Đó là khu dân cư - thương mại trung tâm Bình Dương - AN Residence. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đất nền tại trung tâm thành phố Thuận An có lợi thế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, pháp lý, mang đến sản phẩm đầu tư cho người mua.

Tọa lạc mặt tiền đường Thuận An Hòa (lộ giới 19 m), trên trục xương sống giao thông trung tâm TP Thuận An và kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 - ĐT743 - cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, AN Residence quy mô 184 nền có diện tích 67-126 m2, cho nhu cầu đầu tư, an cư, thừa hưởng hệ thống tiện ích từ mua sắm, y tế, giáo dục đến vui chơi, giải trí.

AN Residence tọa lạc tại trung tâm Thuận An, mặt tiền đường Thuận An Hòa, ngay KDC sầm uất hiện hữu.

Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích như khu công nghiệp VSIP, trung tâm thương mại AEON, bệnh viện quốc tế Becamex, hệ thống trường học đủ cấp. Với mức giá 39 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), AN Residence được chủ đầu tư kỳ vọng không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản có tiềm năng sinh lời, trên khía cạnh đầu tư hay khai khác cho thuê.

Song song với đó, Lê Phong cũng mở bán khu căn hộ The Emerald Golf View. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đảm bảo tiến độ thi công, tổng thầu Coteccons đang đổ sàn tầng 17-18, hướng tới bàn giao vào cuối 2022.

Nằm ở mặt tiền đại lộ Bình Dương, trực diện KCN VSIP1, ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Mall, cùng sở hữu tầm nhìn ôm trọn toàn bộ sân golf Sông Bé, với 80 tiện ích, khu phức hợp The Emerald Golf View kỳ vọng mang đến không gian sống đẳng cấp, thư thái và thỏa mãn giấc mơ sống thượng lưu của người Bình Dương.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, sức hấp dẫn của The Emerald Golf View còn đến từ chính sách thanh toán khi khách chỉ cần thanh toán từ 100 triệu đồng (5%) là ký hợp đồng mua bán, được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà.

Thời điểm cuối năm thường là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm với nhiều ưu đãi, trong đó dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật được đón nhận vì nhu cầu luôn cao.

Trường Thịnh