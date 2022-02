Sức hút của căn hộ cao cấp giá mềm

Khan hiếm dòng sản phẩm vừa túi tiền

Dù Việt Nam vừa trải qua nhiều đợt biến động về kinh tế, song trên thực tế giá nhà đất tại TPHCM và các tỉnh vẫn không có xu hướng hạ nhiệt. Riêng phân khúc căn hộ, ghi nhận tại TPHCM cuối năm 2021 đã ở mức giá cao. Theo SavillS Việt Nam, trong quý IV/2021, dự án hạng C cũng đã có giá bán 37-60 triệu đồng/m2 (tính theo giá thông thủy). Vì vậy, đối với các phân khúc trung cấp và cao cấp, hạng sang giá còn cao hơn rất nhiều.

Chủ đầu tư cho biết, căn hộ The Rivana thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp nhưng giá bán ở phân khúc trung cấp.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá trên thị trường căn hộ vẫn sẽ tiếp tục. Có nhiều yếu tố như nguồn cung căn hộ vừa túi tiền cạn kiệt, giá vật liệu tăng cao, quỹ đất gần trung tâm khan hiếm… đã ảnh hưởng lớn đến giá nhà ở.

Trong bối cảnh ấy, theo đánh giá của DKRA Vietnam, bất động sản vừa túi tiền vẫn là dòng sản phẩm hút giới đầu tư nhất. Theo đó, số lượng người mua loại hình căn hộ giá khoảng tầm 2-3 tỷ đồng vẫn đang dẫn đầu thị trường và đây cũng là xu hướng tiếp diễn trong thời gian tới.

Giải thích cho xu hướng ấy, các chuyên gia phân tích rằng, căn hộ khoảng tầm 2-3 tỷ đồng là mức giá vừa tầm, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Dòng sản phẩm vừa túi tiền cũng phù hợp với nhiều đối tượng đầu tư.

"Khi người mua để đầu tư bán kiếm lời thì cũng rất dễ bán ra. Người mua tầm giá này để cho thuê với mức trên dưới 10 triệu đồng dễ tìm khách hàng hơn", đại diện một đơn vị phân phối bất động sản nhận định.

Xu hướng đưa chuẩn cao cấp vào căn hộ giá mềm

Tuy là sản phẩm hút hàng nhưng thị trường TPHCM hiện khan hiếm dòng sản phẩm căn hộ mới có giá khoảng 2 tỷ đồng, nếu có thì chỉ là những căn hộ tại các dự án đã bàn giao từ khá lâu. Bên cạnh sự chênh lệch lớn về giá bán, nguồn cầu đã dần chuyển hướng về thị trường Bình Dương, thúc đẩy nguồn cung lẫn giá bán tại khu vực này liên tục tăng cao.

Nếu như trước đây, một vài dự án có vị trí nằm "sát vách" TPHCM như Him Lam Phú Đông, Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông… mở bán với giá trên dưới một tỷ đồng/căn thì nay các dự án mới mở bán đã dao động trên dưới 2 tỷ đồng (tương đương 33-38 triệu đồng/m2).

The Rivana có vị trí ngay mặt tiền đường Quốc lộ 13, cách TPHCM vài phút.

Từ cuối năm 2019 đến nay, nhiều dự án mới ra mắt tại Bình Dương cũng đã công bố mức giá cao trên 40 triệu đồng/m2. Đây là mức giá cao tại Bình Dương, thậm chí vượt mặt một số khu vực thuộc TPHCM. The Rivana là một trong số dự án được chủ đầu tư xây dựng mức giá "mềm".

Trong bối cảnh mặt bằng giá hiện tại, những dự án sở hữu mức giá trên dưới 30 triệu đồng/m2 nhưng đáp ứng được các tiêu chuẩn của một dự án cao cấp sẽ hút khách. Ghi nhận thị trường TP Thuận An, hiện nay không có nhiều dòng sản phẩm sở hữu mức giá này.

Một vài dự án vị trí ngay mặt đường Quốc lộ 13 là The Rivava hiện có mức giá chỉ từ 31 triệu đồng/m2. The Rivana có vị trí gần TPHCM khi nằm sát ngay cửa ngõ Bình Dương - TPHCM hướng Quốc lộ 13. Chủ đầu tư cho biết, đây là một trong những dự án có mức giá thấp thời điểm hiện tại ở khu vực TP Thuận An. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của khách hàng dù mức giá tầm trung.

The Rivana chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng trệt của dự án.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá căn hộ đã tăng quá cao như hiện nay, để đưa ra mức giá trên dưới 30 triệu đồng/m2 thì chủ đầu tư đã có sự tính toán kỹ lưỡng, chấp nhận giảm biên lợi nhuận về mức thấp nhất có thể nhằm chia sẻ với khách hàng.

"Mức giá căn hộ The Rivana được chúng tôi xây dựng chỉ ở mức hòa vốn vì tình hình giá cả vật tư không ngừng tăng cao như thời gian qua. Do đó, những dự án đi theo chuẩn cao cấp nhưng sở hữu mức giá tốt như The Rivana sẽ trở thành "của hiếm" được thị trường săn đón thời gian tới", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.