Sức hút của căn hộ cận Metro số 1

Động lực dịch chuyển dòng vốn

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đang trở thành điểm đến nổi bật của dòng vốn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực này đạt 20-30%, cao gấp ba lần so với mức tăng trưởng chung toàn hệ thống. Con số này không chỉ phản ánh niềm tin của thị trường mà còn cho thấy bất động sản tiếp tục khẳng định vai trò kênh tích lũy tài sản bền vững.

Một trong những yếu tố tạo lực đẩy cho dòng vốn chính là mặt bằng lãi suất vay đang duy trì ở mức thấp, cộng hưởng cùng các gói hỗ trợ đa dạng từ ngân hàng. Song song đó, Bộ Xây dựng cũng đã nhiều lần đề xuất Ngân hàng Nhà nước xây dựng gói tín dụng dành riêng cho phân khúc nhà ở giá hợp lý, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người trẻ.

Nhà đầu tư hướng đến những dự án căn hộ trên hành lang Metro số 1 (Ảnh: CĐT).

Theo các chuyên gia, nhiều ngân hàng đã tích cực đưa ra các gói ưu đãi mới với lãi suất cố định trong 1-2 năm đầu, cùng với các chính sách ân hạn nợ gốc, đã giúp giảm bớt áp lực tài chính, góp phần tạo sự phấn chấn cho tâm lý khách hàng và giúp kích cầu bất động sản, tạo động lực cho các nhà đầu tư cá nhân quay trở lại thị trường.

Triển vọng của thị trường bất động sản trong nửa cuối năm 2025 được đánh giá là tương đối tích cực với hành lang pháp lý ngày càng được cải thiện, và nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn của TPHCM lần lượt đi vào vận hành. Dòng tiền nhàn rỗi cũng đang có xu hướng dịch chuyển sang bất động sản.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không còn đổ dồn vào tất cả các dự án một cách dàn trải. Giới đầu tư đã trở nên cẩn trọng hơn, ưu tiên những sản phẩm có giá trị thật, hội tụ các yếu tố then chốt về vị trí hạ tầng kết nối, pháp lý minh bạch, chính sách đột phá và bắt nhịp xu hướng sống mới của giới trẻ hiện đại.

Trong đó, các dự án nằm trên hành lang Metro số 1 được xem là phân khúc tiềm năng, bởi vừa đáp ứng nhu cầu ở thực vừa có khả năng tăng giá.

ArtStella: Điểm đến cho dòng vốn đầu tư cuối năm

Tọa lạc tại mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, ArtStella sở hữu vị trí chiến lược khi chỉ mất vài phút để tiếp cận ga Suối Tiên - tuyến Metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới. Đây là hai hạ tầng trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển đô thị TOD của TPHCM, giúp kết nối nhanh chóng và thuận tiện đến các khu vực kinh tế trọng điểm.

ArtStella không chỉ kề cận ga Suối Tiên - Metro số 1, mà còn trực diện với Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: CĐT).

Giới đầu tư đánh giá, việc sở hữu bất động sản cận Metro không chỉ mang lại giá trị khai thác cao ở hiện tại mà còn bảo chứng cho khả năng tăng giá trong dài hạn. ArtStella sở hữu lợi thế hiếm có khi không chỉ kề cận Metro số 1 mà còn nằm gần ga S0 của hai tuyến Metro nối dài về TPHCM mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Với tiềm năng vượt trội này, ArtStella được kỳ vọng vào tầm ngắm trong danh mục tìm kiếm của nhiều nhà đầu tư.

Dự án gây ấn tượng với tòa tháp 31 tầng được thiết kế theo kiến trúc oval hiếm gặp, giúp tối ưu năng lượng tích cực cho mỗi căn hộ. Bên cạnh đó, các căn hộ Chill Home tại đây đều có ban công rộng mở, tích hợp hơn 30 tiện ích đa dạng và được bàn giao chất lượng vượt trội với thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV (Ảnh: CĐT).

Hiện tại, ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Với vị trí trung tâm kết nối và thiết kế khác biệt, ArtStella không chỉ là lời giải cho bài toán an cư của giới trẻ, mà còn mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư khi khu vực dự án tọa lạc được đánh giá có tiềm năng và hội tụ yếu tố để giá trị bất động sản tăng trưởng trong tương lai của khu Đông TPHCM.