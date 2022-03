Sức hút của Bình Thuận ở thị trường nghỉ dưỡng

Lợi thế hạ tầng

Trong số các điểm nghỉ dưỡng nổi bật từ miền Trung đổ vào, Bình Thuận có sự đầu tư giao thông hạ tầng kết nối, khi hai dự án trọng điểm là cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết (đường bộ) và sân bay Phan Thiết (đường hàng không) dự báo về đích cuối năm nay.

Ngoài ra, một loạt tuyến đường kết nối du lịch liên tỉnh như ĐT.719, ĐT.719B dự kiến 2023 sẽ thông xe. Sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam - Long Thành cách Kê Gà 1 giờ di chuyển dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Theo các chuyên gia, cao tốc, sân bay Phan Thiết, sân bay Long Thành sẽ là nhịp tăng trưởng của Bình Thuận.

Khi cao tốc hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Kê Gà gần 2 giờ, Phan Thiết 2,5 giờ và Mũi Né 3 giờ. Điều này giúp các điểm đến liền kề như Kê Gà có thể trở thành "second home" của hơn 13 triệu dân đến từ TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Tây. Trong khi đó, sân bay là lực đẩy quan trọng giúp Bình Thuận tối ưu du khách nội địa đến từ các tỉnh phía Bắc vốn đã bị thiếu hụt trong nhiều năm qua.

Biểu đồ tăng trưởng của du lịch thường tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và giá trị bất động sản.

Lợi thế của du lịch đường bộ

Bình Thuận là tỉnh có vị trí thuận lợi để khai thác du lịch nội địa qua đường bộ. Theo đó, khi cao tốc hoàn thiện, quãng đường kết nối từ Đông Nam Bộ đến Vũng Tàu và Bình Thuận gần ngang ngửa.

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm, đóng góp 38% GDP của cả nước, 48% kim ngạch xuất khẩu, gần 41% ngân sách nhà nước và chiếm khoảng 47% số dự án đầu tư, hơn 43% nguồn vốn FDI. Do đó, nhu cầu du lịch cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, second home cũng ở mức cao.

Từ miền Tây hay các tỉnh miền Trung, du khách có thể kết nối Bình Thuận qua đường bộ. Tuy nhiên với du khách miền Bắc được khuyến nghị nên đi qua đường hàng không và trong năm 2022, Bình Thuận có thể sẽ khắc phục nhược điểm này.

Tài nguyên thiên nhiên của Bình Thuận không kém cạnh các thị trường truyền thống. Bình Thuận sở hữu bãi cát trắng dài 192km, nước biển trong xanh, di tích danh thắng đa dạng trải dài dày đặc từ La Gi qua Kê Gà, Phan Thiết đến tận Mũi Né.

Bình Thuận được thiên nhiên ưu ái với cảnh quan ven biển tuyệt đẹp thuận lợi phát triển du lịch biển (Ảnh: Nam Group).

Dư địa tăng trưởng

Đại diện Nam Group cho biết, nếu một số thị trường truyền thống có mức giá đạt đỉnh, bão hòa hoặc tăng trưởng chậm thì Bình Thuận có nhiều triển vọng khi là thị trường mới nổi, mặt bằng giá còn mềm.

Cụ thể, theo một website về bất động sản vào đầu tháng 12/2021, một lô đất mặt tiền đường 2/9 quận Hải Châu, Đà Nẵng có nơi vào khoảng 330 triệu mỗi m2. Bất động sản Nha Trang có nơi 400- 550 triệu/m2, tùy vị trí trên mặt tiền đường Trần Phú. Tại đường Xuân Diệu, Quy Nhơn, một khách sạn 6 tầng diện tích 160m2 rao bán 75 tỷ, tương đương 470 triệu/m2 (cả nhà và đất). Tại Phú Quốc, có nơi, giá biệt thự biển khoảng 100 triệu/m2.

Ở mặt tiền đường Thùy Vân, Vũng Tàu, có nơi chào 250 - 350 triệu/m2. Tại Hồ Tràm, giá bán có nơi ở mức 110 triệu/m2. Cùng nằm trên cung đường biển này, đại diện Nam Group cho biết, giá đất Kê Gà đang nằm trong vùng trũng. Giá căn hộ biển trong tổ hợp "all - in one" 1,4 tỷ/căn 35 m2. Giá nhà phố thương mại hoàn thiện 1 trệt 2 lầu dao động 8 tỷ đồng một căn 1 trệt 2 lầu hoàn thiện, trừ chi phí xây dựng, tương đương khoảng 45 - 50 triệu mỗi m2.

Theo đại diện Nam Group, vì là tỉnh phát triển du lịch sau nên Bình Thuận có không gian quy hoạch bài bản, chỉnh chu, không bị chia nhỏ. Dải mặt tiền biển ưu tiên cho các dự án resort, tổ hợp lớn tạo nên hình dáng của thủ phủ nghỉ dưỡng đẳng cấp. Trong đó, ngoài thủ phủ resort hiện hữu ở Phan Thiết, Bình Thuận đang dồn trọng lực phát triển cung đường resort mới hướng trực diện tới dòng du khách cao cấp 5 sao trải dài hơn 15km men theo dải bờ biển Hàm Thuận Nam (Kê Gà tới một phần Tiến Thành - Phan Thiết). Quy hoạch có chiều sâu là cơ sở tạo giúp nền du lịch và bất động sản phát triển bền vững, dài hạn

Mặt khác, tỉnh cũng định hướng rõ lộ trình phát triển du lịch gắn chặt với thể thao biển, trở thành điểm đến hàng đầu của quốc tế khi đặt chân tới Việt Nam. Trong đó, một số dự án đã nhanh chóng hưởng ứng và bắt nhịp xu hướng này, như Thanh Long Bay - tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao biển có quy mô lớn bậc nhất Bình Thuận.

Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - thể thao biển Thanh Long Bay hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất Bình Thuận.

Với hơn 1.000 tiện ích, quy mô 90 ha, được vận hành bởi loạt thương hiệu Accor Hotel (Pháp) và Wyndham Hotel Group (Mỹ), H20 (Mỹ), chủ đầu tư kỳ vọng đây sẽ là trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn quốc tế. Một phần của tổ hợp sẽ đi vào hoạt động năm 2023, trùng với điểm rơi thị trường du lịch Bình Thuận sôi động sau khi loạt dự án hạ tầng thông xe.

