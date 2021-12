Sức hút của biệt thự compound The Mizuki

Dân trí Biệt thự The Mizuki thuộc khu đô thị Mizuki Park của Nam Long kỳ vọng dẫn dắt xu hướng sống mới của giới thượng lưu hiện nay - tìm về sự sang trọng nguyên bản.

Kiệt tác nghệ thuật "đo ni đóng giày" cho từng gia chủ

Biệt thự hạng sang luôn là dòng sản phẩm kén khách, không chỉ bởi đây là tài sản giá trị đòi hỏi chủ nhân phải có nguồn tài chính mạnh, mà còn phải có gu thẩm mỹ riêng xứng tầm và khắt khe trong lựa chọn không gian sống.

Với những người có gu, họ thực sự hiểu họ cần gì chứ không phải là những gì bạn tô vẽ. Đối với họ, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, đó còn là tài sản tích lũy lâu dài, là nơi nạp lại năng lượng sau bộn bề công việc, hơn thế nữa là nơi thể hiện cá tính và vị thế bản thân.

Khu compound ven sông The Mizuki cho giới thượng lưu (Ảnh phối cảnh minh họa).

Thấu hiểu điều đó, The Mizuki mang đến compound ven sông được "đo ni đóng giày" cho từng gia chủ. Tựa 39 tác phẩm nghệ thuật, The Mizuki mang đến 39 căn biệt thự với thiết kế cho từng khuôn viên đất khác nhau, nơi gia chủ được tự do thỏa thích sáng tạo không gian sống theo thị hiếu và sở thích của riêng mình.

Ở đó, 39 gia đình thượng lưu có thể cảm nhận phong vị sống theo những cách khác nhau nhưng có "hàng xóm" là cộng đồng ưu tú có cùng đẳng cấp, tương đồng trong triết lý sống và gu hưởng thụ. Đây là điều giới thượng lưu lưu tâm khi lựa chọn không gian sống.

Đó cũng là lý do vì sao trên thế giới cũng như tại Việt Nam, giới thượng lưu có xu hướng tập trung tại những không gian sống riêng biệt. Không gian sống đẳng cấp với những người hàng xóm lịch thiệp cũng góp phần tôn lên vị thế cho mỗi chủ nhân sống ở đó. Đồng thời cũng là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá của bất động sản trong tương lai.

Lời cam kết từ những giá trị thật

"Nhà cao, cửa rộng, xe sang", những thước đo để nhận diện giới thượng lưu trước đây, giờ đã có nhiều thay đổi. Giới nhà giàu tại Việt Nam nói chung và tại TPHCM nói riêng ngày nay đã tiệm cận hơn với gu hưởng thụ của giới siêu giàu thế giới. Đó là việc sở hữu những khu biệt thự ven sông khép kín, biệt lập và có xu hướng sử dụng trực thăng, du thuyền nhiều hơn trong di chuyển để trải nghiệm một phong cách sống thời thượng hơn. Những bất động sản hạng sang muốn chinh phục tầng lớp này, theo đó, phải cung cấp những dịch vụ cộng thêm với đẳng cấp tương ứng.

The Mizuki mang không gian sống với các tiện ích đặc trưng, định danh các gia đình thượng lưu (Ảnh phối cảnh minh họa).

Thấu hiểu khách hàng, mang đến những giá trị thật cho khách hàng là mục tiêu của Nam Long, trong suốt gần 3 thập kỷ. Đại diện Nam Long cho biết, với The Mizuki, phẩm chất đó càng thêm tỏa sáng. Không tự đóng khung với mác thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, Nam Long ngày càng chứng tỏ vị thế của một thương hiệu "quốc dân" khi có thể cung cấp tất cả các dòng sản phẩm, đáp ứng tất cả nhu cầu của tất cả các phân khúc khách hàng, kể cả những khách hàng cao cấp nhất.

Đại diện Nam Long cho biết, không chạy theo những vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà "đọc vị" và mang đến sản phẩm vừa đủ với những giá trị thật mà giới thượng lưu tìm kiếm. The Mizuki không chỉ mang đến không gian sống riêng tư, biệt lập với những tiện ích đẳng cấp ngay ngưỡng cửa mà còn nằm kế cận bến thuyền Marina rộng 3.200m2 - một tiện ích "hàng hiệu" mà không phải khu biệt thự ven sông nào trên thị trường có thể đáp ứng.

Và do đó, The Mizuki sở hữu tiềm năng tăng giá. Trong bối cảnh sản phẩm biệt thự ven sông ngày càng trở nên khan hiếm, khách hàng sở hữu sản phẩm này ngay trong nội đô Sài Gòn có cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

"Đó còn là những gì tưởng chừng bình dị nhưng không dễ dàng sở hữu trong bối cảnh đô thị hóa quá nhanh: một bầu không khí trong lành, một khoảng không gian yên tĩnh, lắng đọng sau những bộn bề cuộc sống, là chất sống sang nguyên bản tôn trọng, gần gũi và giao hòa thiên nhiên. Hơn hết, The Mizuki chính là nơi tất cả các giác quan đều được đánh thức để cảm nhận trọn vẹn sự an nhiên trong tâm hồn, nền tảng để đắp xây những gia đình hạnh phúc, hạt nhân của cộng đồng ưu tú nhất trong một xã hội văn minh", đại diện Nam Long chia sẻ.

