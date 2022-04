Sự kiện "Dấu ấn The Habitat Binh Duong" quy tụ nhiều khách mời, đối tác chiến lược

Sự kiện giới thiệu dự án The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 (Ảnh VSG).

Tại sự kiện, khách mời được chia sẻ những thông tin bổ ích từ chuyên gia đến từ tập đoàn Property Guru và hành trình phát triển của The Habitat Binh Duong từ những ngày đầu cho đến khi tạo nên dấu ấn trên đại lộ Hữu Nghị - con đường đắt giá với những tòa nhà ngân hàng, khách sạn cao cấp. Sau sự kiện, các khách mời tham gia đã đăng ký cho mình những căn hộ ưng ý.

Sức hút của dự án

Liền kề với TPHCM, TP Thuận An có nhiều lợi thế phát triển trong quá trình chuyển mình khi các tuyến đường huyết mạch kết nối Bình Dương với TPHCM và các tỉnh thành lân cận được triển khai. Đó là dự án mở rộng Quốc lộ 13 - Đại Lộ Bình Dương, kết nối TPHCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ; dự án mở rộng tuyến đường DT743: Kết nối TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai; dự án cầu vượt ngã 6 An Phú - 550; đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối liền 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước; đường Vành đai 4 kết nối 5 tỉnh thành: TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc tăng tốc đầu tư vào hạ tầng giao thông tại Bình Dương là động lực chính thúc đẩy thị trường bất động sản, các dự án nằm trong khu vực gần các công trình hạ tầng trọng điểm sẽ được hưởng lợi từ quá trình này. Khi giao thông ngày càng thuận tiện, người dân tại TPHCM sẽ có xu hướng di chuyển ra các thành phố vệ tinh như Bình Dương để tìm kiếm cơ hội đầu tư và môi trường sống mới. Nhất là khi cơ sở hạ tầng và các tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại của Bình Dương ngày càng phát triển đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Với khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài và một triệu chuyên viên kỹ thuật cao đang sinh sống và làm việc, Bình Dương là lựa chọn hấp dẫn để các nhà đầu tư mua căn hộ để cho thuê. Giá bán trung bình của căn hộ tại Bình Dương đã tăng liên tục trong những năm qua.

Phối cảnh dự án The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 (Ảnh VSG).

The Habitat Binh Duong sở hữu vị trí đắt giá tại TP Thuận An, Bình Dương vì tọa lạc ngay tại cửa ngõ VSIP 1 thuận tiện kết nối với trung tâm TPHCM, chỉ mất vài phút từ dự án đến Aeon Mall, sân golf Sông Bé, bệnh viện, trường học quốc tế. Thêm vào đó, dự án còn nằm trên tuyến đường huyết mạch nối TPHCM - Bình Dương, là lựa chọn cho những chủ nhân có công việc phải đi lại giữa hai tỉnh thành.

Song song đó, chủ đầu tư VSG cho biết luôn đồng hành cùng các đơn vị uy tín quốc tế và trong nước từ khâu thiết kế, thi công cho đến quá trình vận hành. Các chính sách hậu mãi cũng góp phần mang lại nhiều tiện ích to lớn cho cư dân. Dự án đáp ứng nhu cầu sống văn minh, tạo cộng đồng cư dân cao cấp khi chất lượng dịch vụ và trải nghiệm sống được đề cao.

Chủ đầu tư phát triển dự án dựa trên những tiêu chí về phát triển bền vững, công trình xanh, tính riêng tư, an ninh, văn minh đô thị và đầy đủ tiện ích đáp ứng chuẩn sống của giới chuyên gia cũng như các gia đình đa thế hệ chuộng lối sống tiện nghi hiện đại.

Trao nhận chứng chỉ thiết kế công trình xanh tiêu chuẩn Edge The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 (Ảnh: VSG).

"Với tất cả những ưu thế kể trên, The Habitat Binh Duong chào đón tất cả khách quan tâm tìm hiểu dự án cùng đến trải nghiệm nhà mẫu và cảnh quan thực tế tại số 8 Đại Lộ Hữu Nghị, VSIP 1, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.