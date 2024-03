Sự hòa quyện giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

Đó là những chia sẻ của kiến trúc sư Kego Kuma về phân khu biệt thự đóng The Miyabi vừa ra mắt tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).

Thế giới riêng thấm đẫm tinh thần Nhật

Theo đuổi trường phái "quiet luxury" - sự xa xỉ thầm lặng đang trở thành xu hướng trong giới tỷ phú khắp toàn cầu, The Miyabi - phân khu biệt thự đóng (compound) hiếm có tại "Thành phố đảo Hoàng Gia" Vinhomes Royal Island kiến tạo không gian cho chủ nhân giàu có tận hưởng cuộc sống xa xỉ ít nơi nào có được.

Biển xanh và bờ cát trắng mịn sau từng căn biệt thự tại The Miyabi mang tới trải nghiệm sống đặc biệt, vừa thuần khiết vừa đầy năng lượng.

Được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư (KTS) từ KKAA và Kego Kuma - Kiến trúc sư thuộc hàng ngôi sao tại Nhật Bản, The Miyabi đề cao tối đa giá trị hòa hợp của con người với thiên nhiên, tập trung cao độ vào cách tạo ra không gian đắt giá để chủ nhân tinh hoa hưởng thụ cuộc sống.

"Quan điểm của tôi là kiến trúc phải hòa hợp với thiên nhiên. Với The Miyabi, dự án trên một hòn đảo, giữa sông nước tuyệt đẹp, có cây cỏ, mặt nước, chim chóc đã tạo nên khung cảnh sống động, khơi gợi sức sống nghỉ dưỡng hoàn mỹ. Tôi tin rằng đây là một điển hình cho lối sống xa hoa, hòa hợp với thiên nhiên" - kiến trúc sư Kego Kuma chia sẻ.

Nằm ở trung tâm đảo Hoàng Gia, The Miyabi là thế giới biệt lập với những căn biệt thự phong cách Phù Tang trang nhã, mang tinh thần Nhật Bản chuẩn mực từ kiến trúc đến hơi thở cuộc sống. Mỗi căn biệt thự là một bản thiết kế tỉ mỉ, hài hòa giữa chất Nhật và thiên nhiên bản địa, mở ra không gian để chủ sở hữu tận hưởng từng phút giây sống giữa lòng "tinh hoa của mọi tinh hoa".

Từng nhiều lần đến đảo Vũ Yên để cảm nhận thiên nhiên, kiến trúc sư Kego Kuma đã thổi hồn vào The Miyabi khi kết hợp khéo léo kiến trúc với thiên nhiên tuyệt đẹp. Biển xanh và bờ cát trắng mịn sau từng căn biệt thự mang tới trải nghiệm sống đặc biệt, vừa thuần khiết vừa đầy năng lượng vô tận từ đại dương.

Tọa lạc nơi "trái tim" của Thành phố đảo Hoàng Gia, phân khu The Miyabi có vị trí tuyệt đẹp.

The Miyabi còn nằm trong quần thể phân khu mang tinh thần sống theo chuẩn Nhật, nổi bật với các công viên cây xanh, công viên chủ đề Nhật Bản như công viên Zen Park, công viên Ikigai… Những chủ nhân tương lai sẽ được chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cùng thiên nhiên trong lành, thư giãn tâm hồn và tận hưởng mỹ vị nghệ thuật trong cuộc sống hàng ngày đậm màu sắc văn hóa xứ Phù Tang.

Chốn tận hưởng cuộc sống thượng lưu bậc nhất

Tọa lạc nơi trái tim của Thành phố đảo Hoàng Gia, phân khu The Miyabi có vị trí tuyệt đẹp, kề cận các phân khu "siêu sang" như The Komorebi, phân khu đảo thiên đường, phân khu Hoàng Thành… Dự án còn kế cận tuyến phố đi bộ ven sông dài và đẹp, gần sân golf 36 hố quy mô bậc nhất Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Royal Palace hàng đầu Việt Nam với sức chứa lên tới 3.000 người trong nhà và 2.000 người ngoài trời…

The Miyabi cách trung tâm TP Hải Phòng gần 10 phút di chuyển, dễ dàng tiếp cận bằng nhiều tuyến đường huyết mạch cho cuộc sống tỷ phú muôn phần thảnh thơi.

Địa thế trung tâm còn mang đến cho những vị chủ nhân tinh hoa cuộc sống cao cấp bậc nhất, thụ hưởng những đặc quyền và riêng tư từ bộ sưu tập các tiện ích và dịch vụ thượng lưu của thành phố đảo Vinhomes Royal Island như: bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10ha; học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia; công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú mở Safari…

Cuộc sống hạnh phúc ngập tràn tại phân khu Miyabi với hệ tiện ích cao cấp.

Chủ nhân The Miyabi còn được thụ hưởng hạ tầng tiện ích toàn diện, đáp ứng chuẩn mực sống khác biệt, vượt trội trong từng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường nhật.

Đơn cử như dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec, đặc biệt là dịch vụ y tế tận nhà lần đầu tiên được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai. Đây là đặc quyền thường phổ biến ở các đô thị thượng lưu trên thế giới.

Cuộc sống của cư dân The Miyabi được chăm chút tỉ mỉ về sức khỏe thể chất và tinh thần nhờ hệ sinh thái "all in one" cao cấp của Vingroup với Vincom Mega Mall mô hình Life Design Mall; 2 công viên văn hóa quốc tế đặc sắc ven sông là K-Park Hàn Quốc lung linh sắc màu và quảng trường châu Âu phồn hoa tráng lệ.

Cùng với thiên đường vui chơi giải trí là các hoạt động cộng đồng, sự kiện lễ hội văn hóa - nghệ thuật - thể thao đặc sắc sẽ được tổ chức quy mô và liên tục quanh năm, bùng nổ sức sống sôi động cho thành phố đảo Hoàng Gia.

Bộ sưu tập các tiện ích và dịch vụ thượng lưu tại thành phố đảo Vinhomes Royal Island.

Cuộc sống cởi mở ngập tràn năng lượng cũng được Vinhomes Royal Island kiến tạo vượt tầm để chào đón chủ nhân tương lai của The Miyabi. Trong đó, với tổng diện tích cây xanh, mặt nước lên tới 359ha, 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, gym… bao phủ khắp dự án - thành phố đảo Hoàng Gia hứa hẹn là chốn sống - nghỉ dưỡng thư thái tuyệt vời.

Sự xuất hiện của The Miyabi, sản phẩm cao cấp được hợp tác phát triển bởi Vinhomes và Nomura - một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản tại Vinhomes Royal Island đã thổi bùng xu hướng "quiet luxury", xác lập tọa độ mới để giới tinh hoa quốc tế và Việt Nam tìm tới.