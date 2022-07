SonKim Land ứng dụng IoT cho dự án mới nhất The 9 Stellars

The 9 Stellars - bước đột phá mới của SonKim Land với việc ứng dụng IoT hướng đến cộng đồng cư dân trẻ tuổi và thành đạt

Với tầm nhìn dài hạn về tương lai của quận 9 - vùng đất mới của thị trường bất động sản cùng cơ cấu dân số trẻ đang học tập và làm việc tại hệ thống các trường đại học danh tiếng cũng như khu công nghệ cao - SonKim Land đã ứng dụng IoT tại The 9 Stellars để kiến tạo nên một khu đô thị thông minh và đáng sống dành cho thế hệ cư dân trẻ tuổi, thành đạt. Ứng dụng IoT được xem là chìa khóa để giải quyết bài toán định hướng và quy hoạch đô thị thông minh, giúp tạo ra sự kết nối cho cư dân trong việc truyền tải thông tin, hỗ trợ thông minh nhằm nâng cao chất lượng đời sống.

Vẫn trung thành với triết lý tiên phong kiến tạo nên cộng đồng nhân văn, nhưng với The 9 Stellars, hình hài của một đô thị thông minh (smart town) với các tòa nhà thông minh (smart building) đang dần hiển hiện qua sự kết hợp giữ nền tảng công nghệ Smart City của Qualcomm (Mỹ). Nền tảng được vận hành bởi giải pháp kết nối 5G của Viettel, có khả năng thích ứng và cải biến để phù hợp với các tình huống, yêu cầu cuộc sống dựa trên việc liên tục thu thập, xử lý và trao đổi thông tin.

The 9 Stellars - dự án tại Việt Nam được phát triển dựa trên hệ sinh thái đô thị thông minh của Qualcomm (Ảnh phối cảnh dự án).

Với sự kết hợp này, cư dân The 9 Stellars sẽ được tận hưởng môi trường sống an ninh và an toàn trong sự cân bằng tiện lợi, riêng tư. Hệ thống camera thông minh với khả năng nhận diện khuôn mặt giúp đảm bảo an ninh, an toàn, tránh được nguy cơ người lạ xâm nhập trái phép. Hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt trên các tuyến đường sẽ dễ dàng tự động nhận diện các tình huống bất thường phát sinh để có thể ngay lập tức thông báo và có sự hỗ trợ tới cư dân như các sự cố điện, tình huống trộm cắp, phá hoại, người già ngã trên đường, đồ vật bỏ quên, kể cả các trường hợp chạy xe quá tốc độ hay đỗ xe không đúng quy định, đi sai làn.

Trong khi đó, việc kết hợp với các giải pháp quản lý tòa nhà thông minh như chiếu sáng thông minh, thang máy thông minh, hệ thống quan trắc môi trường và nước sinh hoạt… sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhưng vẫn an toàn và tiện lợi cho cư dân.

Việc di chuyển nội khu cũng được đảm bảo an toàn, thuận tiện hơn với các tuyến xe điện tự hành. Chỉ với chiếc điện thoại trong tay, cư dân dễ dàng nắm rõ lịch trình của tuyến xe nội khu cũng như của phương tiện giao thông công cộng để chủ động sắp xếp hành trình cho phù hợp.

SonKim Land - một thập kỷ tiên phong để tạo ra sự khác biệt

Trên thị trường bất động sản cao cấp, có lẽ SonKim Land là một trong số rất ít thương hiệu tạo dựng lối đi riêng bằng những không gian sống độc đáo xét về vị trí đắc địa tại những khu vực trung tâm, thiết kế mang tính đột phá, mới lạ cùng chất lượng thi công, hoàn thiện và dịch vụ cao cấp. Từ những dự án đầu tay ở Thảo Điền như Gateway với kiểu hồ bơi mang phong cách nghỉ dưỡng; The Nassim với thang máy riêng tương tự như một số dự án hạng sang trên thế giới; Serenity Sky Villas với chỉ 45 căn biệt thự cách tân trên không ngay giữa lòng quận 3 chất chứa các giá trị di sản; cho đến The Metropole Thủ Thiêm - bản giao hưởng được tấu lên trên nền không gian hào sảng của dòng sông Sài Gòn; hay The 9 Stellars được triển khai với công nghệ IoT - tất cả đều cho thấy tư duy tiên phong của SonKim Land. Với bề dày kinh nghiệm được kế thừa suốt 3 thế hệ, SonKim Land vẫn bám sát những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị thương hiệu như tính di sản, nghệ thuật và phong cách sống để kiến tạo nên những dự án mang tính nguyên bản trong hành trình phát triển bền vững.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, hành trình đó của SonKim Land luôn là một hành trình thú vị với mỗi dự án là một câu chuyện đầy cảm hứng về những ý tưởng mới, những mô hình mới.

"Với dự án mới nhất The 9 Stellars, SonKim Land đang đánh dấu bước đột phá của mình trong việc nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới để mang đến trải nghiệm sống đáng nhớ nhất cho cộng đồng cư dân, qua đó chứng minh vị thế và tầm vóc của mình trong vai trò của một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam", vị đại diện nhấn mạnh.