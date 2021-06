Sống thông minh tại những căn hộ cao cấp, view vịnh Hạ Long

Dân trí Không gian tối ưu, đầu tư công nghệ 4.0, mức giá hấp dẫn, view hướng biển, các căn hộ Double Smart tại tòa B, The Ruby Hạ Long là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng chuộng phong cách sống nghỉ dưỡng, sống thông minh.

Mở bán thành công tòa tháp đầu tiên với 90% căn hộ được đặt mua trong vòng 6 tháng, The Ruby Hạ Long được đề cập là khu căn hộ cao cấp nổi bật tại Quảng Ninh năm nay. Theo thống kê từ các sàn giao dịch, sản phẩm được yêu thích nhất tại đây, và cũng là điểm quan trọng tạo nên thành công của dự án, là các "căn hộ + 1". Thiết kế này đã giúp The Ruby Hạ Long thuyết phục gần 400 khách hàng (tương đương 85% quỹ căn tòa A), đa phần là các gia đình và nhà đầu tư trẻ.

Tiếp nối sự thành công này, The Ruby Hạ Long vừa cho ra mắt dòng sản phẩm "Double Smart", kết hợp giữa căn hộ Smart Home và thiết kế +1 thông minh, nhằm không chỉ tối ưu không gian mà còn tối đa hóa sự tiện nghi cho khách hàng.

Tòa B, The Ruby Hạ Long, sự cộng hưởng của thiết kế "căn hộ + 1" và xu hướng căn hộ thông minh Smart Home.

Nhắc lại về khái niệm căn hộ +1 (1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ +1...). Đây là loại căn hộ được bố trí thêm một không gian bên cạnh những khu vực cơ bản như phòng ngủ, phòng khách, bếp. Công năng sử dụng tương đương với các căn hộ 2 và 3 phòng ngủ nhưng có mức giá dễ chịu hơn do diện tích nhỏ và layout hợp lý. Thông thường, nếu những căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 60 m2 - 75 m2 thì những căn một phòng ngủ +1, với công năng tương đương, chỉ cần diện tích từ 35 m2 - 50 m2. Đây sẽ là lựa chọn phù hợp với những gia đình trẻ hoặc các nhà đầu tư vừa và nhỏ đang trong quá trình tích lũy tài chính với mức giá vừa phải và khả năng sử dụng linh hoạt.

Không gian +1 được tùy biến linh hoạt giúp gia tăng giá trị sử dụng.

Double Smart - Nhân đôi giá trị cho cuộc sống

Không chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu cho chủ nhân, việc không có không gian thừa cũng mang lại giá trị đáng kể trong quá trình vận hành như: Không cần bật tất cả các thiết bị điện khi không cần thiết, hạn chế công sức dọn dẹp, không lưu trữ những đồ đạc thừa… hiểu theo phong cách sống tối giản của người Nhật, đó là "ngôi nhà nhỏ với những hạnh phúc to".

Hãy tưởng tượng, không gian tinh gọn, chỉ hiện diện những điều cần thiết nhất được vận hành bởi các thiết bị thông minh. Buổi sáng thức dậy, cư dân có thể bật sẵn nóng lạnh, mở rèm cửa đón bình minh vịnh biển khi còn chưa muốn ra khỏi giường. Những buổi tối vội vã, hệ thống đèn, nóng lạnh cũng có thể được bật trước chờ chủ nhân trở về sau một ngày dài đã được lấp đầy với những căng thẳng của công việc và không thể chờ để thư giãn trong bồn tắm nóng… đặc biệt, hệ thống thiết bị thông minh này còn giúp tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu hao hàng ngày và cho phép các thiết bị bên trong hệ thống ngưng hoạt động khi không cần thiết.

Và dành cho những chủ nhân hay "quên", sẽ không tốn thời gian phải chạy về nhà khi quên khóa cửa, tắt bếp, tắt đèn… mọi thứ được kiểm soát và thao tác đơn giản chỉ qua màn hình điện thoại.

Bên cạnh đó, cư dân tại tòa B, The Ruby Hạ Long còn được hưởng các tiện ích số chung như điểm ngắm thiên văn đầu tiên tại Hạ Long với 2 khu vực và 4 ống nhòm; hệ thống Camera giám sát an ninh 24/7; thẻ cư dân tích hợp các chức năng: Ra vào thang máy, thẻ gửi xe; free wifi các khu vực sinh hoạt chung nội khu; Điểm sạc điện thoại miễn phí,…

Theo chia sẻ từ đại diện đơn vị phát triển dự án, thiết kế và hệ tiện ích thông minh là điểm mấu chốt giúp dự án giữ được mức giá tốt, nhờ tối ưu công năng, không gian và hiệu quả vận hành. Theo CSBH dự kiến, khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu 350 triệu đồng là đã có thể sở hữu căn hộ, phần còn lại được hưởng hỗ trợ vay vốn tối đa 70 %, hỗ trợ lãi suất 0 % lên tới 24 tháng đi kèm miễn phí trả nợ trước hạn, miễn phí quản lý năm đầu tiên.

Lộ trình thanh toán được giãn cách hợp lý để mỗi tháng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 2,5 % GTCH giúp giảm gánh nặng về dòng tiền. Với khách hàng không có nhu cầu vay vốn, CĐT chiết khấu ngay 5% GTCH (chưa tính VAT và KPBT). Mua nhà trong thời gian này, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà tặng hấp dẫn: nhận ngay 2 chỉ vàng SJC 9999 khi mua căn Studio và một PN+1; nhận ngay 5 chỉ vàng SJC 9999 khi mua căn 2PN+1 và hưởng chiết khấu một % khi mua từ căn hộ thứ hai…

Các căn hộ Double Smart tối ưu không gian, tối ưu hiệu quả vận hành từ đó tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng.

Nhìn rộng hơn, The Ruby Hạ Long tọa lạc tại "mảnh đất vàng" cuối cùng thuộc lõi đô thị cổ Hòn Gai, đồng thời là tâm điểm của khu phát triển mới Cao Xanh-Hà Khánh. Mặt bằng giá trong khu vực so với Bãi Cháy, Hòn Gai được cho là "dễ thở" hơn rất nhiều. Mặt khác, giá trị đất trong Cao Xanh - Hà Khánh được cho là sẽ tăng phi mã từ 10-15% khi cầu Cửa Lục 3 kế cận và đường bao biển tới 6 làn xe hoàn thành. Với số vốn khoảng dưới 2 tỷ đồng, khách hàng khó có thể tìm thấy dự án thiết kế sáng tạo, hiện đại, tầm view trực diện biển, tiện ích đầy đủ và nhiều tiềm năng như The Ruby Hạ Long.

