Sống thịnh vượng tại tâm điểm Van Phuc City

Giải mã sức hút “bán đảo xanh”

Thực tế cho thấy, mặt nước đóng vai trò cân bằng cảnh quan, những địa thế “cận thủy” như Van Phuc City được kỳ vọng mang lại một chuẩn mực sống đẳng cấp và thịnh vượng.

Van Phuc City với 3 mặt được sông Sài Gòn bao quanh (Ảnh: Van Phuc City).

Nhờ địa thế bán đảo với 3 mặt giáp sông Sài Gòn và dải công viên ven sông The Long Park dài 3,4km, nền nhiệt độ tại Van Phuc City luôn thấp hơn bên ngoài từ 2 đến 3 độ C. Luồng gió tươi từ sông nước liên tục luân chuyển giúp ngôi nhà luôn thông thoáng, mang lại sự sảng khoái và tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng cho việc làm mát ngôi nhà.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước (Ảnh: Van Phuc City).

Sự đan xen giữa mặt nước và cây xanh tại Van Phuc City không chỉ tạo cảnh quan xanh mát mà còn thiết lập một hệ vi khí hậu ổn định: không khí luôn được làm mát, độ ẩm được cân bằng và dòng gió lưu chuyển nhẹ nhàng.

Cư dân Van Phuc City được hưởng lợi ích từ một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ của thiên nhiên, giúp hấp thụ khí thải và bụi mịn, trả lại bầu không khí trong lành cho không gian sống. Đây là lợi ích quan trọng đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ, có lợi cho hệ miễn dịch và phổi trước thực trạng ô nhiễm đáng báo động.

Song song đó, quy hoạch tổng thể của Van Phuc City lại mang điểm nhấn nổi bật. Những đại lộ rộng thoáng, khoảng lùi hợp lý và tầm nhìn thông suốt giúp đón nhận ánh sáng tự nhiên và gió trời.

Sức khỏe bền vững - Nền tảng sống thịnh vượng

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, môi trường sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và trạng thái tinh thần của con người. Khi được sống trong một không gian cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi, cơ thể cảm thấy khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng trở nên minh mẫn hơn, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong công việc và cuộc sống.

Mảng xanh và mặt nước phủ kín không gian sống (Ảnh: Van Phuc City).

Lợi thế từ thế đất bán đảo cùng hệ sinh thái sông - hồ - cây xanh tại Van Phuc City tác động tích cực đến thể chất và tinh thần của cư dân nơi đây.

Không khí trong lành, nhiệt độ được điều hòa tự nhiên, dòng gió lưu chuyển liên tục giúp cơ thể luôn ở trạng thái dễ chịu, giảm căng thẳng. Đó chính là giá trị cốt lõi mà cư dân tại Van Phuc City nhận được mỗi ngày.

Trở về nhà tại Van Phuc City là trở về với sự an yên, tâm trí được cân bằng thư thái và cảm xúc được cân bằng. Đây chính là yếu tố vô hình nhưng mang tính quyết định trong hành trình phát triển công danh sự nghiệp.

Không gian sống tại Van Phuc City gắn kết gia đình (Ảnh: Van Phuc City).

Bên cạnh đó, không gian sống nhiều cây xanh và mặt nước còn tạo điều kiện để gia tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Những khoảnh khắc cùng nhau dạo bộ, vui chơi hay đơn giản là tận hưởng không khí trong lành giúp hình thành một nhịp sống chậm rãi hơn nhưng sâu sắc hơn và gắn kết hơn.

Sống tại Van Phuc City chính là lựa chọn thích hợp để phát triển cả về sức khỏe, tinh thần. Khi sức khỏe được đảm bảo, tinh thần được nuôi dưỡng và năng lượng luôn tràn đầy mở ra nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn, bền vững hơn.

Khi quỹ đất ven sông tại TPHCM ngày càng khan hiếm thì việc sở hữu một căn nhà tại Van Phuc City mang lại lợi ích tài chính rõ ràng khi giá trị bất động sản nơi đây tăng trưởng và có tính thanh khoản. Đây không chỉ là nơi để ở mà là một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả.

