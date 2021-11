Sôi động thị trường căn hộ phía Bắc

Dân trí Thị trường căn hộ phía Bắc giao dịch sôi động trở lại, nhất là tại những địa phương giàu tiềm năng như Quảng Ninh, Hải Phòng… khi các nhà đầu tư đón đầu thông tin quy hoạch, xây dựng hạ tầng.

Khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long của N.H.O tọa lạc ngay trung tâm TP Hạ Long, được đầu tư loạt tiện ích, giá bán hơn một tỷ đồng một căn.

Tăng trưởng mạnh

Từ đầu quý IV, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu khởi sắc trở lại. Nhiều doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với tình hình mới, tận dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Phân khúc căn hộ vẫn chiếm phần lớn nguồn cung mới trên thị trường. Niềm tin của khách hàng cũng đang dần hồi phục. Vào cuối tháng 10, một dự án căn hộ hạng sang tại Hà Nội với giá trị mỗi căn lên tới hàng triệu đô la đã hết hàng ngay sau khi mở bán.

Theo một số chuyên gia, Covid-19 vẫn không khiến giá bất động sản giảm sâu. Điều này phản ánh sức mua của thị trường vẫn rất lớn. Sắp tới đây, sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được tung ra, kỳ vọng tăng trưởng GDP của năm 2022 ở mức 6,5-7%. Đây là cơ sở để đặt niềm tin thị trường nhanh chóng phục hồi bởi bất động sản cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đầu ra cho nhiều ngành sản xuất khác.

Ông Kim Kyoo Chul, thành viên HĐQT của Công ty CP Nhà Quốc Gia (N.H.O), cho rằng việc sở hữu một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của người Việt. Sau dịch bệnh, yếu tố này càng đậm nét và giúp giữ vững niềm tin của thị trường. "Vấn đề hiện nay là thị trường cần những sản phẩm phù hợp mặt bằng thu nhập của người dân nhưng vẫn được doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống", ông Kim nhấn mạnh.

Dự án The Dragon Castle Hạ Long đang thi công, dự kiến bàn giao vào quý I/2023.

Hiện nay thị trường chưa nhiều những sản phẩm căn hộ nhắm đến tầng lớp lao động trung lưu, các gia đình trẻ do giá đất và chi phí xây dựng tăng cao. Tại TPHCM, Hà Nội, ít dự án giá dưới 30 triệu đồng/m2. Ngay cả những thị trường mới nổi như Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng… một số khu vực giá cũng đã rất cao.

Quảng Ninh, Hải Phòng vào cuộc đua

Riêng ở phía Bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng là hai địa phương có thị trường bất động sản tiềm năng. Ngay giữa đợt bùng phát Covid 19 lần thứ 4, các dự án của chủ đầu tư uy tín, vị trí đắc địa, thi công nhanh và giá tốt vẫn được nhiều người chọn lựa "xuống tiền". Đơn cử tại Quảng Ninh có dự án The Dragon Castle Hạ Long ghi nhận khá nhiều khách hàng giao dịch.

Bên cạnh các dự án nghỉ dưỡng, gần đây phân khúc căn hộ đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Theo ông Kim, hai địa phương này có tốc độ phát triển kinh tế, hạ tầng khá ấn tượng. Cả hai không còn quá phụ thuộc nhiều vào du lịch mà các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và phát triển đô thị cũng đang dần trở thành mũi nhọn chiến lược.

Quảng Ninh mới đây đã khởi công 4 đại dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 283.000 tỷ đồng (khoảng 12 tỷ USD) gồm khu phức hợp Hạ Long Xanh, sân golf Đông Triều, Nhà máy Điện khí Quảng Ninh và Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh. Điều này sẽ tạo sự hưng phấn cho thị trường bất động sản. Trong đó, "nóng" nhất là khu vực thành phố Hạ Long, "thủ phủ" kinh tế - du lịch thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay ba dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp hoàn thành cuối năm, hứa hẹn đưa Hạ Long vào thời kỳ thịnh vượng.

Phối cảnh dự kiến dự án căn hộ The Hera tại thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng cũng là một cột trụ trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hải Phòng bình quân 14,02%/năm. Các chỉ số kinh tế khác cũng đều ghi nhận mức tăng trưởng cao, thu hút FDI đứng thứ 6 cả nước và đang đón nhận hàng loạt tín hiệu tích cực từ quy hoạch, hạ tầng giao thông. Các dự án nổi bật gồm công viên chủ đề VinWonders Yên Hạ, Cát Bà Amatina, Khu đô thị Du lịch Cái Giá... Giao thông Hải Phòng tiếp tục được hoàn thiện khi cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng kết nối với tỉnh Quảng Ninh được khởi công; các tuyến đường quan trọng như quốc lộ 10, quốc lộ 17B, quốc lộ 37… được nâng cấp.

Theo các chuyên gia, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh, Hải Phòng không chỉ giúp bất động sản nghỉ dưỡng phát triển mà các dự án nhà ở cũng được hưởng lợi lớn. Nguyên nhân do lực lượng lao động trẻ, nguồn cán bộ chuyên gia, học sinh, sinh viên từ khắp nơi đổ về đây sinh sống kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao.

Quan sát thị trường, ông Kim cho rằng sự "lên ngôi" của căn hộ Quảng Ninh, Hải Phòng là làn gió mới tích cực. Bởi quỹ đất không còn nhiều và người dân cũng dần quen với môi trường sống tiện nghi, an toàn và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại. Giá căn hộ hiện nay còn phù hợp với nhiều gia đình trẻ. Nhiều dự án căn hộ tại Quảng Ninh, Hải Phòng đang rất được thị trường quan tâm. Nếu Quảng Ninh bên cạnh The Dragon Castle Hạ Long còn có InterContinental Hạ Long Bay, Green Bay Garden, Hometel Marina Hạ Long… thì tại Hải Phòng là chuỗi dự án The Hera, TD-Plaza, SHP Plaza, Hoàng Huy Riverside, Diamond Crown Plaza.

Minh Khang - Trường Thịnh