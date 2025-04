Sở hữu The Infinity - Hưởng đặc quyền từ khu phức hợp cao cấp

Lợi thế có sẵn từ khu phức hợp

Việc tọa lạc trong khu phức hợp Charm City là một lợi thế lớn của The Infinity trên thị trường đến thời điểm hiện tại. Với tỷ lệ lấp đầy cao, khu phức hợp cao cấp Charm City hiện đã trở thành một cộng đồng cư dân sôi động, sầm uất ngay ngã tư 550, đồng nghĩa với việc các dịch vụ dân sinh sẽ phát triển một cách tự nhiên theo nhu cầu thực tế.

The Infinity nằm trong khu phức hợp đã hiện hữu Charm City (Ảnh: DCT Partners Vietnam).

Hiện tại, khu phức hợp này đã được quy hoạch đồng bộ với hàng loạt tiện ích nội, ngoại khu đi vào hoạt động với chất lượng cao từ siêu thị, quán ăn, cà phê, trung tâm tiêm chủng cùng hệ thống trường học, trung tâm anh ngữ…

Ngoài ra, khu phức hợp đã hiện hữu và vận hành đồng nghĩa với việc hệ thống hạ tầng, đường nội khu, cảnh quan, điện nước, hệ thống an ninh, nơi đỗ xe hay hệ thống xử lý rác thải, hệ thống chiếu sáng đã hoạt động ổn định.

Sau 4 năm đi vào vận hành, Charm City mang đến cho cư dân cuộc sống vừa sôi động, hiện đại lại vừa bình yên với nhiều tiện ích cao cấp (Ảnh: DCT Partners Vietnam).

Đặt chân đến khu phức hợp cao cấp Charm City, người mua có thể dễ dàng hình dung được cuộc sống trong tương lai. Hệ thống tiện ích đồng bộ, cộng đồng cư dân hiện hữu, lối sống văn minh, hiện đại chính là những dẫn chứng thực tế, giúp khách hàng có cơ sở đánh giá chất lượng cuộc sống trước khi lựa chọn The Infinity.

Nâng tầm chuẩn sống với các yếu tố wellness được đề cao

Tuy nhiên, những hệ tiện ích sẵn có trong khu phức hợp Charm City chỉ là giá trị cộng hưởng đính kèm. Cư dân của The Infinity sẽ được tận hưởng những tiện ích đẳng cấp, khác biệt và độc quyền tại tòa tháp đẳng cấp bậc nhất khu phức hợp này.

The Infinity là dự án hiếm hoi xây dựng hồ bơi công nghệ điện phân muối.

Vẫn kim chỉ nam hướng đến lối sống wellness, lành mạnh và cân bằng thể chất lẫn tinh thần, The Infinity sở hữu hồ bơi điện phân muối trên không. Đây là dòng hồ bơi sử dụng muối tự nhiên để tạo ra clo, giúp làm sạch nước một cách nhẹ nhàng, an toàn hơn cho làn da, mái tóc của cư dân. Kết hợp cùng hệ thống trị liệu, chăm sóc sức khỏe theo công nghệ Hàn Quốc từ Jjim Jil Bang Spa với sự kết hợp hài hòa giữa trị liệu nhiệt năng truyền thống và công nghệ hiện đại, đa dạng hóa chuỗi liệu trình, giúp hành trình tái tạo sức khỏe trọn vẹn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh việc ứng dụng những cải tiến trong việc chăm sóc, trị liệu sức khỏe, hành trình kiến tạo nên lối sống wellness tại The Infinity sẽ không thể tách rời khỏi yếu tố thiên nhiên.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 28%, các yếu tố về mảng xanh luôn được đề cao khi dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan và cây xanh, từ hai công viên rộng rãi dưới mặt đất đến vườn treo trên tầng thượng (sky garden). Từ những lối đi bộ rợp bóng cây đến khu thiền ngoài trời, ghế nghỉ thư giãn giữa thiên nhiên mang đến không gian sống trong lành, lý tưởng để cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Thiết kế mỗi căn hộ đều có từ 2-3 ban công, tăng khả năng kết nối, phát triển mảng xanh, kết hợp trần cao 2,8m, giúp tăng tối đa khả năng đón gió, ánh sáng và kết nối với thiên nhiên cho gia chủ.

Chủ đầu tư dành toàn bộ không gian tầng 20 để phát triển tiện ích phục vụ cư dân.

Được định vị là tòa tháp cao cấp bậc nhất khu phức hợp Charm City, những tiêu chuẩn về an toàn cho cư dân cũng được chủ đầu tư The Infinity ưu tiên tập trung phát triển. Tầng 20 của tòa tháp được thiết kế thành tầng lánh nạn trong các tình huống khẩn cấp. Khu vực này được trang bị các thiết bị cứu hộ chuyên dụng nhằm phục vụ kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, đảm bảo tối đa an toàn cho cư dân.

Nơi đây cũng được thiết kế linh động là không gian tiện ích với các môn thể thao, giải trí trong nhà phục vụ cư dân mỗi ngày, giúp tối đa công năng sử dụng. Tại đây cư dân có thể rèn luyện thể chất, thư giãn, giải trí với không gian cao, tầm view (tầm nhìn) rộng thoáng, tách biệt với sự nhộn nhịp bên dưới.

Tiện lợi hơn, việc di chuyển tại The Infinity cũng rất nhanh chóng khi được trang bị đến 9 thang máy/tầng, trong đó 8 thang máy phục vụ cư dân và một thang ưu tiên trường hợp khẩn cấp, tốc độ 2,5m/s giúp cư dân di chuyển nhanh chóng, thuận tiện ngay cả trong giờ cao điểm.

Các tiện ích tại The Infinity hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân (Ảnh: DCT Partners Vietnam).

Với mong muốn kiến tạo nên không gian sống đậm chất wellness, nơi cư dân có thể chữa lành ngay tại nhà mình, The Infinity đã dày công nghiên cứu kỹ lưỡng, hiện thực hóa đến từng trải nghiệm nhỏ nhất dành cho cư dân, để mỗi ngày tại The Infinity luôn đáng sống.

Hiện dự án giới thiệu ra thị trường với nhiều chính sách ưu đãi như: tặng gói decor (thiết kế) ban công, chiết khấu đến 12%, thanh toán 0,5%/tháng đến khi nhận nhà, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, cam kết cho thuê 144 triệu đồng/năm, tặng voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao… Chủ nhân sở hữu The Infinity còn có cơ hội mua một được hai với chương trình "Mua nhà - Tặng nhà" từ chủ đầu tư, giúp khách hàng nhân đôi sản phẩm, nhân nghìn lợi ích khi bắt đầu cuộc sống mới cùng The Infinity.