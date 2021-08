Sở hữu second homes The Holiday Ha Long chỉ từ 30 triệu đồng/tháng

Dân trí Thị trường second homes ngày càng sôi động với đa dạng sản phẩm nhưng không phải "ngôi nhà thứ hai" nào cũng lọt "đích ngắm" của người trẻ thành đạt bởi họ có những tiêu chí của riêng mình.

Thế hệ người trẻ có tài chính vững mạnh

8x, 9x luôn được xem là thế hệ năng động của nền kinh tế. Nhiều người trẻ hiện nay không chỉ bó buộc thu nhập cứng từ lương công ty, mà thu nhập đến từ nhiều nguồn khác trong đó có các kênh đầu tư tài chính, bất động sản hiệu quả. Chính vì vậy, không hiếm gặp những người trẻ có thu nhập mỗi tháng lên tới 50-100 triệu đồng với mức tích lũy từ 30-50 triệu đồng/tháng. Thu nhập đều đặn đồng thời tận dụng các đòn bẩy tài chính khôn ngoan, họ có thể chạm tay tới nhiều phương án đầu tư linh hoạt.

Có tư duy kiếm tiền, nắm bắt nhanh nhạy nhiều cơ hội làm giàu và phong cách sống của thế hệ trẻ thành đạt này cũng đôi phần khác biệt so với thế hệ trước đó. Là thế hệ "làm hết mình nhưng biết cách chơi", dù đam mê kiếm tiền nhưng họ cũng là những người biết hưởng thụ cuộc sống. Không chỉ đam mê đi du lịch trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống mà ngày nay nhiều người trẻ thành đạt muốn sở hữu cho mình một căn nhà thứ hai - second homes. Đây là nơi họ có thể tận hưởng trọn vẹn những kỳ nghỉ dưỡng thường xuyên vào cuối tuần cùng người thân, "chill" cùng bạn bè bất cứ thời điểm nào họ muốn với hành trình di chuyển ngắn 30-90 phút bằng phương tiện cá nhân.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã làm thay đổi hoàn toàn giá trị cuộc sống, con người càng biết trân trọng những giây phút bên gia đình. Suy nghĩ về đầu tư của người trẻ cũng dần thay đổi, họ đầu tư không chỉ là tìm kiếm sự gia tăng về tài chính mà còn hướng đến những giá trị gia tăng cho cuộc sống, quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư cho sức khỏe. Chính vì vậy, nếu trước đây một tỷ lệ lớn người mua second homes vì mục đích kinh doanh hay tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu thì nay có nhiều người Việt xem trọng việc sở hữu second homes như một khoản đầu tư lâu dài cho gia đình và sức khỏe.

Không gian căn hộ The Holiday Ha Long hấp dẫn nhiều bạn trẻ chỉ từ 30 triệu đồng/tháng.

Cùng chọn The Holiday Ha Long với khoản tiết kiệm từ 30 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh bị "giam lỏng", lo lắng về sức khỏe cùng những dự định cho lối sống mới thôi thúc người trẻ hành động, tìm mua căn nhà thứ hai. Dù nhu cầu second homes tăng cao nhưng không phải sản phẩm second homes nào cũng "lọt vào mắt xanh" của người trẻ. Đúng nhu cầu cá nhân - Tài chính khôn ngoan - Tài sản có giá trị sát thực tế chưa bị "make up" là những tiêu chí họ đặt ra.

Nam Khánh, trưởng phòng tại một công ty phần mềm lớn tại Hà Nội vừa khiến bạn bè và gia đình ngưỡng mộ trước quyết định căn nhà thứ hai tại The Holiday Ha Long ngay giữa mùa dịch. Khánh chia sẻ: "Trước đây, mình chưa từng nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà thứ hai phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng thường xuyên của gia đình. Nhưng khi dịch Covid-19 ập đến, sống những ngày giãn cách đã thức tỉnh mình nhận ra giá trị của một căn nhà thứ hai. Đây là nơi "ẩn náu" những lúc mình cần, là nơi vỗ về bản thân sau những lo toan, tất bật cuộc sống. Và đặc biệt đây còn là di sản của riêng mình đánh dấu bước ngoặt mới phía trước".

"Cuối mỗi tuần, chỉ di chuyển khoảng 90 phút từ Hà Nội đến The Holiday Ha Long là có thể rời xa những ồn ào của Thủ đô để ngắm biển, tha hồ hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia từ 36 tiện ích trải dài từ tầng 1 đến tầng 7 của dự án, tận hưởng những lễ hội sôi động của thủ phủ du lịch miền Bắc. Vợ mình rất ủng hộ quyết định này, cả gia đình vô cùng hào hứng với ngôi nhà thứ hai bên vịnh di sản", Nam Khánh chia sẻ.

Bể bơi vô cực thuộc tổ hợp 36 tiện ích đẳng cấp tại The Holiday Ha Long.

Minh Thư, bà mẹ trẻ của hai cô con gái nhỏ và là chủ cửa hàng thực phẩm sạch handmade cho biết nếu trước kia bên cạnh xoay vòng kinh doanh cùng các khoản đầu tư mới thì mỗi tháng cô vẫn có thể duy trì "đút lợn" tài khoản tiết kiệm 30 triệu đồng với số tiền lãi ít ỏi không đáng là bao thì nay cô đã "mạnh tay" mua căn nhà second homes The Holiday Ha Long để tận hưởng những phút giây "refresh", tái nạp năng lượng cho những giấc mơ lớn hơn.

Chỉ từ 150 triệu đồng tương đương 10% giá trị căn hộ ban đầu và khoản tiền trả góp hàng tháng 30 triệu đồng, cả gia đình cô sẽ được tận hưởng những chuyến du lịch biển dài ngày mà không phải lo chi phí thuê "đội giá" vào dịp cuối tuần hay mùa cao điểm cũng như không phải đặt phòng từ trước cả tháng.

Đặc biệt, đối với Minh Thư, ngôi nhà thứ hai The Holiday Ha Long bên vịnh biển còn là kênh đầu tư an toàn có tiềm năng cho thuê sinh lời "hậu hĩnh" trong thời gian không sử dụng bởi có thể tham gia chương trình cho thuê của chủ đầu tư và nhận chia sẻ doanh thu 65%-35% (khách hàng nhận 65%).

Có thể nói, The Holiday Ha Long xét trên khía cạnh nào thì cũng thỏa mãn những người trẻ muốn tận hưởng cuộc sống hay đam mê đầu tư kiếm tiền. Và chưa bao giờ việc sở hữu một tài sản giá trị như second homes The Holiday Ha Long lại dễ dàng đến thế, khách hàng chốt mua ngay trong tháng 8 này sẽ được hưởng ưu đãi lên đến một cây vàng Doji 9999 cùng chiết khấu lên tới 6% + 8% giá trị căn hộ với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ từ 1,3 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, chủ sở hữu còn được hưởng chính sách tốt nhất khi nhận ưu đãi lãi suất đến tận tháng 03/2024. Có thể nói đây đang là mức giá "quá hời" với giá trị thực mà The Holiday Ha Long đang nắm giữ.

Trường Thịnh