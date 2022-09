Sở hữu căn hộ ở trung tâm phía Đông TPHCM từ 250 triệu đồng

Phối cảnh bên trong căn hộ HT Pearl (Ảnh: Đất Xanh Miền Nam).

Vị trí thuận lợi - "Trái tim" ở khu Đông TPHCM

Theo quy hoạch của thành phố, đến năm 2025, khu Đông TPHCM sẽ trở thành trung tâm trí thức và công nghệ cao. Trong tình trạng quỹ đất nội đô thành phố dần thu hẹp, việc chọn mua bất động sản (BĐS) tại khu Đông - khu vực có không gian sống trong lành cùng tiện ích dần hoàn thiện, đang trở thành sự lựa chọn của giới đầu tư và khách hàng mua ở.

Tọa lạc tại cửa ngõ TP Thủ Đức, TPHCM, trung tâm kinh tế, dịch vụ và công nghiệp hiện đại hàng đầu cả nước, HT Pearl có thể kết nối nhanh chóng TPHCM với nhiều thành phố năng động xung quanh như: TP Biên Hòa, TP Thuận An.

Phối cảnh bên ngoài của dự án HT Pearl (Ảnh: Đất Xanh Miền Nam).

Cùng tổ hợp hạ tầng giao thông hiện đại như liền kề tuyến đường quốc lộ 1K huyết mạch, cách đại lộ Phạm Văn Đồng 3 km, HT Pearl giúp chủ nhân tương lai sở hữu nơi an cư thuận lợi di chuyển, học tập, làm việc và giải trí, đồng thời mở ra triển vọng đầu tư căn hộ vùng ven.

Mang tới cuộc sống theo chuẩn Nhật

HT Pearl là một trong những dự án đưa chuẩn mực sống Nhật Bản vào bất động sản. Điều này giúp dự án tạo được sự quan tâm trên thị trường trong thời gian qua.

Mang phong cách kiến trúc hiện đại - tinh tế trong từng đường nét, HT Pearl là sản phẩm đầy tính mỹ thuật đến từ thương hiệu thiết kế danh giá tại Nhật Bản - Kume Design Asia, tập đoàn thành lập từ năm 1932.

Cùng hệ sinh thái chuẩn Nhật được hoàn thiện trong tương lai như: Thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, HT Pearl mong muốn mang đến một chốn về toàn vẹn và nâng cao trải nghiệm sống của cư dân, đại diện Đất Xanh Miền Nam chia sẻ.

30+ đặc quyền cho chủ nhân tinh hoa

Nhà không đơn thuần là nơi ở mà còn là nơi tạo lập cuộc sống, tạo dựng tương lai cho thế hệ mai sau. Một cộng đồng văn minh, hiện đại là yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi ở. Đây cũng là yếu tố định vị giá trị căn hộ. Hướng tới tầng lớp tri thức, sống và làm việc tại TPHCM và các đô thị vệ tinh, HT Pearl định hình một cộng đồng thành đạt, văn minh và chọn lọc.

HT Pearl hứa hẹn sở hữu hệ 30+ tiện ích khép kín và đảm bảo an ninh cho cư dân tương lai (Ảnh: Đất Xanh Miền Nam).

HT Pearl hứa hẹn là chốn an cư lý tưởng với 30+ đặc quyền dành riêng cho chủ nhân như: Bệnh viện vaccine quy mô 2,6 ha, trường mẫu giáo quốc tế theo tiêu chuẩn Nhật Bản rộng 2.153 m2, trung tâm thương mại, dãy shophouse, phòng gym, hồ bơi tràn bờ, spa, khu vui chơi giải trí, đường dạo bộ… Dự án hướng đến môi trường sống lành mạnh, nuôi dưỡng thế hệ mầm non và chú trọng giá trị nhân văn cho cư dân, có thể đáp ứng tiêu chí hàng đầu của nhóm dân cư tinh hoa là an ninh và riêng tư trong quần thể khép kín.

Thanh toán 9% - sở hữu căn hộ chỉ với 250 triệu đồng

Theo đại diện Đất Xanh Miền Nam, đủ điều kiện mở bán, minh chứng cho năng lực tài chính và tâm huyết của chủ đầu tư. Từ đầu tháng 9, nhà thầu Coteccons đã thi công xong tầng 23, đang thi công vách tầng 24.

HT Pearl hấp dẫn nhà đầu tư BĐS với phương án tài chính linh hoạt. Thay vì phải thanh toán 30% mới có thể ký hợp đồng mua bán thì nay khách hàng chỉ cần thanh toán 9% - tương đương 250 triệu đồng. Những đợt thanh toán tiếp theo khách hàng chỉ cần chi trả chỉ từ 1,5%/đợt, đại diện Đất Xanh Miền Nam cho biết.

Thông tin liên hệ:

Đất Xanh Miền Nam - đơn vị triển khai dự án.

Hotline: 1900 23 24 27