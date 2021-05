Siêu sự kiện Tuyển dụng Vinhomes 2021: Hàng ngàn bạn trẻ có việc làm

Dân trí Diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/4/2021 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Tuyển dụng Vinhomes 2021 đã mang tới hàng nghìn cơ hội việc làm cho các bạn trẻ, đồng thời giúp các bạn trẻ có thêm bí quyết thành công cho nghề môi giới BĐS.

Thu hút hơn 10.000 người tham gia

Được tổ chức tại 2 đầu cầu lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, siêu sự kiện tuyển dụng Vinhomes 2021 đã thực sự tạo nên "cơn địa chấn" trên thị trường BĐS, góp phần làm nóng lại thị trường sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây cũng là dịp tuyển quân rầm rộ chưa từng có của gần 120 đại lý đang phân phối sản phẩm Vinhomes, nhằm lựa chọn thêm nhiều chiến binh kinh doanh mới cho chặng đường còn hứa hẹn rất sôi động trước mắt.

Vinhomes là chủ đầu tư bất động sản uy tín số 1 Việt Nam nên hiển nhiên các sản phẩm bất động sản Vinhomes đầy sức hấp dẫn với những người làm môi giới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đợt tuyển dụng nhân viên bán hàng lớn này thậm chí vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đại lý phân phối BĐS Vinhomes. Ông Quách Sơn Đông, một nhà đầu tư lão luyện tại TP.HCM đã có trên 10 năm tham gia thị trường phân tích, sự phát triển như vũ bão của Vinhomes phản ánh sức hút của thương hiệu này với khách hàng, là cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như tích lũy vốn thuận lợi với các nhân viên tư vấn.

Điều này cũng được bà Phạm Thị Lan Phương - Giám đốc Kinh doanh Vinhomes khẳng định tại Đại hội tuyển dụng vừa qua. Bà cho biết, không chỉ mang tới những định nghĩa mới về các khu đô thị đẳng cấp, Vinhomes còn phát triển các Đại đô thị mang tầm vóc quốc tế với những cái tên như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park.

"Dự kiến tới cuối năm 2021, Vinhomes tiếp tục ra mắt các dự án đại đô thị mới nữa. Mang tới nguồn cung khủng cho thị trường, nhưng để có thể lan tỏa tinh thần và tạo ra những dấu mốc rực rỡ, Vinhomes rất cần những cánh tay nối dài là các đại lý uy tín, các bạn nhân viên kinh doanh máu lửa", nữ GĐ kinh doanh Vinhomes chia sẻ về kế hoạch tới đây của công ty.

Sự kiện Đại hội Tuyển dụng "Thắp sáng chân trời - Đổi đời cùng Vinhomes" đã thu hút hơn 10.000 người tham gia tại Hà Nội và TP.HCM.

Với chủ đề "Thắp sáng chân trời - Đổi đời cùng Vinhomes", không khó để lí giải vì sao sự kiện này thu hút số lượng lớn người tham dự như vậy. Là chủ đầu tư có nguồn cung sản phẩm BĐS top đầu thị trường và luôn nằm trong danh sách bán được nhiều hàng nhất, rõ ràng Vinhomes mang lại cơ hội đổi đời cho nhiều bạn trẻ, những người dự định theo đuổi con đường môi giới BĐS.

"Đến ngày hội tuyển dụng này, mình không chỉ hiểu hơn về tinh thần kiến tạo mà Vinhomes mang lại, mà còn có cơ hội nghe, học từ chia sẻ của những tấm gương thành công trong nghề, hiểu rõ những thách thức cũng như lợi ích mà nghề tư vấn mang lại qua các talkshow truyền lửa như 'The Legacy Builder', 'We build our dream'. Qua đó mình thực sự trân trọng nghề này và quyết tâm theo đuổi để được đổi đời như các anh chị đi trước", Minh Nhật (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau khi được nhận vào làm nhân viên bán hàng của một đại lý BĐS tham gia sự kiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Giải mã sức hút của ngày hội tuyển dụng Vinhomes 2021

Theo ông Quách Sơn Đông, cơ hội đổi đời không phải là một khẩu hiệu, mà thực chất là những gì Vinhomes đã làm được trong nhiều năm qua cho những ai tham gia đồng hành cùng thương hiệu này. Bà Lan Phương - Giám đốc kinh doanh Vinhomes bật mí, trong 3 năm, số tiền hoa hồng mà Vinhomes đã trả cho các đại lý lên tới hàng nghìn tỉ đồng, con số lớn bậc nhất trên thị trường hiện nay, để thấy sức nóng của những sản phẩm Vinhomes tới mức nào.

Các ứng viên đến tìm cơ hội việc làm đã nhận được những chia sẻ và kinh nghiệm quý báu từ những lãnh đạo các đại lý phân phối - những người đã "đổi đời" nhờ bất động sản Vinhomes.

Giải mã vì sao Vinhomes lại là sản phẩm BĐS hàng đầu mà các đại lý chọn phân phối, chị Phan Xuân Anh - Giám đốc Kinh doanh Alphareal chia sẻ: "Khi nói mình bán sản phẩm Vinhomes, tự khắc khách hàng sẽ cảm thấy yên tâm vì giá trị mà thương hiệu này mang lại, mà không cần phải giải thích về xuất xứ chủ đầu tư. Bên cạnh đó, rất nhiều nhân viên kinh doanh Vinhomes cũng lựa chọn hệ sinh thái Vinhomes là nơi an cư cho mình và gia đình, bởi họ hiểu rất rõ những giá trị vô hình và hữu hình mà Vinhomes mang lại."

Còn với anh Trần Văn Dân - Trưởng phòng Kinh doanh Luxe Homes, Vinhomes chính là cơ hội đổi đời thực sự. "Xuất phát điểm là một kỹ sư xây dựng với mức lương cơ bản, khi nhìn ra tiềm năng của nghề môi giới BĐS, mình đã quyết định chuyển hướng. 3 năm vào nghề chưa phải nhiều, nhưng với con số gần 120 giao dịch đã thành công, mình tự tin khẳng định môi giới BĐS Vinhomes có thể mang tới cơ hội đổi đời cho các bạn trẻ, như mình đã từng", anh Dân chia sẻ.

Hàng nghìn bạn trẻ đã tìm thấy cơ hội đồng hành cùng chủ đầu tư BĐS lớn nhất Việt Nam từ gần 120 đại lý phân phối chính thức của Vinhomes.

Ngay cả với những bạn trẻ tham dự Ngày hội tuyển dụng Vinhomes 2021 nhưng chưa có cơ hội tìm được việc làm, sự kiện c22ũng mang lại những bài học rất bổ ích cho nghề tư vấn. Chia sẻ bí quyết cho các bạn trẻ tìm hiểu về nghề, anh Trịnh Duy Hà - Phó Tổng giám đốc Tân Long Land cho rằng, cần hiểu nghề môi giới BĐS là nghề tích lũy, thành công không đến dễ dàng. Những lợi ích của nghề môi giới BĐS, đặc biệt là khi bán sản phẩm Vinhomes, đó là không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn rèn luyện rất nhiều kĩ năng, có thêm nhiều mối quan hệ xã hội - điều cực kì quan trọng mà bạn trẻ nào cũng cần.

"Có những người may mắn có giao dịch khi chỉ đi làm vài ngày, nhưng cũng có người nửa năm chưa bán được căn nào. Điều quan trọng là tính kiên trì, nhẫn nại, đặt ra mục tiêu rõ ràng và cân bằng giữa kì vọng và thực tế công việc", anh bày tỏ.

Các diễn giả khách mời, các chuyên gia có mặt trong 2 ngày hội tuyển dụng Vinhomes tại Hà Nội và TPHCM cũng cho rằng, với những dự án tiềm năng mà Vinhomes sắp công bố trong thời gian tới, đây chính là "thời điểm vàng" của nghề môi giới BĐS, một cơ hội không thể bỏ qua cho nhiều bạn trẻ vẫn đang khát khao thay đổi bản thân, để thành công trong sự nghiệp.

Trường Thịnh