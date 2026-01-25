Siêu dự án sông Hồng: Biến chuyển liên tục từ ngày Đèo Cả, MIK rời đi

Siêu dự án sông Hồng chốt điều chỉnh lớn

UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Ảnh phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: Liên danh đầu tư cung cấp).

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trải dài khoảng 40km dọc sông Hồng, qua địa bàn nhiều phường, xã thuộc các quận, huyện khu vực nội đô và vành đai phía bắc, phía nam thành phố.

Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch là khoảng 11.000ha. Quy mô nghiên cứu tính toán yêu cầu phòng chống lũ là khoảng 11.425ha. Khu vực nghiên cứu lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thuộc khu vực đô thị trung tâm. Tính chất, chức năng là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm.

Theo định hướng, không gian hai bên sông Hồng được xác định là trục không gian đặc trưng hành lang xanh: cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch.

Đồ án đặt mục tiêu hình thành các vùng không gian thoát lũ đặc thù, phù hợp cảnh quan bãi sông và yêu cầu phòng chống thiên tai; tuân thủ nguyên tắc không nâng cao hay xây mới đê bối, không xây dựng đường đắp cao thay thế đê, không thu hẹp không gian thoát lũ và không làm thay đổi mục tiêu, tiêu chuẩn phòng chống lũ đã được phê duyệt. Ba định hướng ưu tiên là: an toàn - sinh thái - giao thông.

Chủ đầu tư siêu dự án sông Hồng muốn “nới” đất tái định cư

Liên danh Đại Quang Minh, Vạn Phú - Giảng Võ, Thaco, T&T Group và Hòa Phát có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề xuất sớm xác định quy mô, ranh giới các khu đô thị tái định cư phục vụ công tác di dân, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm ven sông Hồng.

Theo đó, trên cơ sở khảo sát thực tế, liên danh đề xuất cụ thể ba khu tái định cư chính.

Một đoạn sông Hồng qua Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Vị trí thứ nhất được đề xuất xây dựng khu đô thị phục vụ tái định cư tại phường Long Biên (khu bãi sông Long Biên - Cự Khối), với quy mô khoảng 465 ha. Phạm vi ranh giới khu đất có phía đông và phía bắc giáp đê tả sông Hồng; phía tây và phía nam giáp các khu dân cư hiện hữu và khu bãi Long Biên - Cự Khối.

Vị trí thứ hai nằm trên địa bàn phường Lĩnh Nam, có quy mô khoảng 325ha. Khu đất có phía tây và tây bắc giáp đê hữu Hồng; phía đông giáp ngõ 253 phố Thúy Lĩnh và cảng Khuyến Lương; phía nam giáp kênh tiêu trạm bơm Yên Sở.

Vị trí thứ ba thuộc xã Thư Lâm, được nghiên cứu tổng thể với quy mô khoảng 1.415ha, trong đó giai đoạn 1 liên danh đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giải phóng mặt bằng ngay để phục vụ tái định cư với diện tích khoảng 912ha. Phạm vi ranh giới khu đất thuộc khu vực Quy hoạch phân khu đô thị E2-3 và Quy hoạch phân khu đô thị phía đông xã Thư Lâm.

Theo liên danh nhà đầu tư, 3 khu đô thị trên dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT, đồng thời là các dự án thành phần thuộc tổng thể dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, phù hợp với chủ trương đầu tư đã được UBND TP phê duyệt.

Hoãn đấu giá 29 lô đất ngay sát siêu dự án tại Hà Nội

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai (Hà Nội).

Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup. Việc tạm hoãn được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai.

Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup thuộc địa bàn 11 xã, phường, trong đó có xã Thanh Oai (Ảnh: CĐT).

Theo kế hoạch ban đầu, phiên đấu giá 29 thửa đất sẽ diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Các thửa đất có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2. Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 9/1 đến hết ngày 21/1. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Lo thiếu nguồn cung vật liệu thi công dự án APEC ở Phú Quốc

Trong văn bản gửi UBND tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Ban quản lý dự án APEC cho biết các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang chạy nước rút về đích, tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là thiếu trầm trọng nguồn cung vật liệu xây dựng.

Ban quản lý dự án APEC và các đơn vị thi công cho biết nhu cầu vật liệu cấp phối đá dăm năm 2026 lên tới hơn 2,67 triệu m3 nhưng đến nay mới chỉ nhập về gần 170.000m3. Con số 2,5 triệu m3 cần nhập về là quá lớn so với khả năng đáp ứng hiện nay, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ nghiêm trọng nếu không có giải pháp kịp thời.

Nguồn cung vật liệu cho dự án phục vụ APEC đang bị đứt đoạn (Ảnh: BQL).

Việc đảm bảo nguồn cung vật liệu là yêu cầu tiên quyết hiện nay do Phú Quốc đang ở mùa khô, thuận lợi cho thi công, cần tranh thủ tối đa thời gian trước khi mùa mưa đến ảnh hưởng tiến độ.

Từ nay đến khi về đích dự kiến (tháng 5/2027), các đơn vị thi công còn khoảng 15 tháng để hoàn thành tất cả hạng mục xây dựng. Nguồn cung vật liệu không đảm bảo sẽ rất khó đạt được tiến độ như yêu cầu.

Hà Nội "khai tử" dự án trên đất vàng liên quan bầu Hiển

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ban hành quyết định thu hồi việc cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 1.100m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh để xây công trình hỗn hợp và nhà ở để bán. Dự án này của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (mã chứng khoán: VHI) và CTCP Thăng Long Đông Anh.

Thành phố cho biết từ năm 2022, hai doanh nghiệp trên đã ra quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án này và được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Dự án sở hữu vị trí đắc địa ở mặt đường Nguyễn Chí Thanh, tuyến đường trung tâm khu vực Ba Đình cũ, nay là phường Giảng Võ.

Khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cũng theo quyết định này, Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vẫn tiếp tục sử dụng 1.093m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh làm văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ, theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Giá thuê đất được xác định theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong tổng diện tích này, khoảng 793m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043.

Phần diện tích còn lại hơn 300m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ, khu vực bảo vệ ga đường sắt (ga số 9) và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 5). UBND TP yêu cầu doanh nghiệp không được xây dựng công trình mới. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để mở đường giao thông theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Thời hạn sử dụng đất cũng không vượt quá ngày 15/10/2043.

Ra đời Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư đầu tiên tại Việt Nam

UBND TPHCM quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM.

Hiệp hội này là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội.

Hiệp hội này cũng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Sự ra đời của hiệp hội là dấu mốc quan trọng, mở ra một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý vận hành chung cư, nhà ở và bất động sản, nhằm hỗ trợ công tác quản lý vận hành và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, bền vững cho cộng đồng cư dân đô thị. TPHCM cũng được xem là địa phương đầu tiên trên cả nước thành lập hiệp hội này.