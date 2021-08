Sau nhà đất, đến lượt chỗ đậu xe lên cơn sốt, đắt đỏ không kém

Dân trí Một nhà điều hành gara ô tô ở Manhattan (Mỹ) đang đặt cược vào phân khúc chỗ đậu xe vì cho rằng dịch Covid-19 sẽ khiến người dân sử dụng xe hơi nhiều hơn và sẵn sàng trả phí cao cho một chỗ đỗ riêng.

Centerpark đã chuyển đổi một gara để ô tô ở Upper East Side thành một khu chung cư, nhưng thay vì bán căn hộ, họ chuyển sang bán 23 chỗ đậu xe và thuê một nhà môi giới bất động sản hạng sang để bán chúng với giá 350.000 USD (tương đương 8 tỷ đồng) mỗi chỗ.

Kirsten Jordan - nhà môi giới bất động sản Douglas Elliman, người đang tiếp thị các chỗ đậu xe này cho biết hiện có nhiều người nói rằng họ sẽ không đi bằng tàu điện ngầm trong một thời gian dài nữa. Trong khi đó, một số người lại phàn nàn về giá cước đi Uber quá đắt. Vì vậy, mua một chỗ đậu xe là hợp lý.

Giá thuê hàng tháng tại các nhà để xe ở New York đang tăng lên (Ảnh: Untapped)

Đại dịch đã thay đổi cách sống cũng như đi lại và làm việc của người dân New York. Tính từ giữa tháng 7, lượng người đi tàu điện ngầm đã giảm mạnh còn 54% so với thời điểm trước Covid-19. Số người đi lại trên các tuyến đường dành cho người đi làm ở ngoại ô thành phố New York cũng đã giảm hơn một nửa.

Trong khi đó, số đăng ký xe mới ở Manhattan đã tăng 27% trong năm 2020 lên 55.748. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến ngày 29/7, số lượng đăng ký xe đã tăng cao với 37.735 lượt đăng ký.

Theo Giám đốc điều hành của Centrepark - ông Gregg Reuben, điều đó đã làm tăng nhu cầu về chỗ đậu xe. Các nhà hàng mọc lên hai bên đường cùng với các làn đường dành riêng cho xe đạp đã khiến 10.000 chỗ đậu xe mất đi. Trong khi đó, giá thuê hàng tháng tại các nhà để xe đang tăng lên.

"Việc sở hữu một chỗ đậu xe ở Manhattan đang trở nên khó khăn hơn", ông Reuben nói và ước tính ít nhất 3 trong số 17 nhà để xe ở Manhattan của công ty ông sẽ chuyển sang hình thức như chung cư dành riêng cho ô tô. "Mọi người đang tìm kiếm sự thuận lợi và an toàn, và có người coi đây là một cơ hội đầu tư", ông nói.

Theo ông Jonathan Miller - Chủ tịch của hãng thẩm định Miller Samuel, hầu hết các chỗ đậu xe để bán ở Manhattan chỉ dành cho các cư dân của các công ty bất động sản mà họ liên kết. Giá của những chỗ đậu xe này đang tăng, giá trung bình của mỗi foot vuông chỗ đậu xe tại các tòa chung cư và khu phức hợp đã tăng 51% trong năm nay.

Đơn cử như tại dự án chung cư mới ở 378 đại lộ West End, 9 chỗ đậu xe chỉ dành cho chủ sở hữu của các căn hộ đắt đỏ nhất đã được niêm yết với giá 550.000 USD/chỗ.

Tại gara của Centrepark ở 301 đường E. 69th, người mua sẽ nhận được khoảng không gian rộng 185 foot vuông (17 m2) giữa các vạch sơn - đủ cho một chiếc ô tô và chỗ treo các vật dụng như gậy đánh gôn hoặc xe đẩy. Công ty đang xử lý một số hợp đồng đặt mua trước với giá 199.000 USD/chỗ. Ngoài giá mua, chủ sở hữu còn phải trả thuế bất động sản dự kiến là 3.720 USD/năm và các khoản phí thông thường như đối với căn hộ chung cư.

Nhật Linh

Theo Bloomberg