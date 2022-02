Sắp ra mắt tổ hợp căn hộ cao cấp THE LINES

Phối cảnh dự án THE LINES.

Nền văn minh sông Hồng - Điểm khởi nguồn cho sự xuất hiện của dự án

Lấy cảm hứng từ nền văn minh sông Hồng, nối tiếp dòng chảy văn hóa, các kiến trúc sư của Swan & Maclaren (Singapore) đã thổi hồn vào thiết kế kiến trúc THE LINES. Ý tưởng của các nhà thiết kế là xây dựng THE LINES thành nơi hội tụ tinh hoa bản sắc Việt và thiết lập nên chuẩn sống đẳng cấp mang hơi thở truyền thống gần gũi, mộc mạc nhưng vẫn rất tinh tế, sang trọng, hiện đại, khép kín, thể hiện rõ vị thế chủ nhân.

THE LINES thiết kế theo phong cách Asia Exotic, mang ngôn ngữ kiến trúc châu Á hiện đại với họa tiết tối giản, màu sắc lấy cảm hứng từ tự nhiên và vật liệu organic thân thiện với môi trường. Bố cục hài hòa kết hợp với những đường nét nghệ thuật độc đáo, đơn giản mà tinh tế.

Phong cách kiến trúc Asia Exotic độc đáo, tối giản nhưng hiện đại và tinh tế tại THE LINES (Ảnh phối cảnh dự án).

Hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ riêng tư cận kề phía Đông Hà Nội

THE LINE sở hữu lợi thế vị trí đắc địa thuộc lõi trung tâm phát triển sôi động cận kề Phía Đông Hà Nội. Dự án có tầm nhìn panorama đắt giá, khi các mặt tiếp giáp với sông Bắc Hưng Hải, khu biệt thự Vườn Mai, sân golf, công viên Mùa Xuân, công viên Mùa Hạ, công viên Mùa Thu… và các khu đô thị xung quanh bao gồm: Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Dream City, Vinhomes Đại An. Cùng với chuỗi tiện ích riêng tư, khép kín đem lại trải nghiệm sống đa dạng và chất lượng, dự án kỳ vọng kiến tạo phong cách sống theo tiêu chuẩn sức khỏe (wellness) giữa thiên nhiên, thu hút cộng đồng cư dân đến an cư, làm việc và nghỉ dưỡng.

Theo thiết kế THE LINES, bước chân vào ngưỡng cửa, cư dân sẽ được chào đón bằng sảnh chờ sang trọng với những điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, những cột đèn chùm lộng lẫy, hay những công trình artwork đương đại, đầy cá tính. Hệ thống hồ bơi 4 mùa, bể sục khoáng nóng, khu vui chơi trẻ em, trung tâm chăm sóc sức khỏe với khu thiền, sân tập yoga… được đặt tại khối đế thương mại. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua các ứng dụng theo dõi và kiểm tra định kỳ cho cư dân nội khu. Dịch vụ spa đồ hiệu cao cấp, dịch vụ chăm sóc thú cưng ngay tại nhà...

THE LINES sở hữu hệ sinh thái tiện ích cao cấp, riêng tư và khép kín dành riêng cho cộng đồng cư dân (Ảnh phối cảnh khu vực hồ bơi).

"Dịch vụ xe sang đưa đón, xe đưa đón sân bay, dịch vụ bác sĩ tận tâm, quản gia chu đáo, hệ thống nước uống tinh khiết tại vòi… sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình, mang đến những giây phút thư giãn trong không gian sống cao cấp", đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ.

Rooftop trên cao hứa hẹn mở ra tầm nhìn mở khoáng đạt về phía dòng sông Hồng và toàn thành phố Hà Nội, cũng như hệ thống sân golf cao cấp, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí sắp hình thành tại khu vực. Chủ đầu tư chia sẻ kỳ vọng, biến nơi đây thành tâm điểm giải trí khi quy tụ những show âm nhạc, countdown sôi động, trẻ trung và nhiều màu sắc hấp dẫn.

Bên cạnh đó, cư dân cũng có thể tận hưởng khoảnh khắc tĩnh tại với yoga, thiền hoặc cùng vui chơi với con trẻ tại khu vui chơi ngoài trời, khu ngắm cảnh… Ngoài ra, còn có một nhà hàng BBQ được định hướng theo phong cách ẩm thực sang trọng, tinh tế hội tụ những món ăn nổi tiếng tại các quốc gia khác nhau trên thế giới.

"Tòa tháp căn hộ cao cấp THE LINES sở hữu lợi thế tầm nhìn toàn cảnh hiếm có với thiết kế cảnh quan xanh toàn diện, gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành, nguồn nước tinh khiết, nhiều ánh sáng tự nhiên... kiến tạo nên phong cách sống chuẩn wellness giữa thiên nhiên xanh cận kề phía Đông Hà Nội", chủ đầu tư dự án nói thêm.

Toàn bộ tòa tháp căn hộ 5 sao được tư vấn quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam - thương hiệu đa quốc gia trong lĩnh vực quản lý tòa nhà hạng A. Với sự tham gia của đơn vị vận hành uy tín cùng hệ thống vận hành tòa nhà thông minh, chốn an cư THE LINES được miêu tả sẽ giống như một khách sạn cao cấp - nơi nhu cầu của cư dân được phục vụ tận tâm và chu đáo theo chuẩn mực quốc tế.

THE LINES hưởng trọn tầm nhìn toàn cảnh giữa đại đô thị triệu cây xanh (Ảnh phối cảnh tổng quan dự án).

"Được ví như một tác phẩm nghệ thuật độc bản, tái hiện sinh động dòng chảy của nền văn minh sông Hồng - nơi hội tụ tinh hoa bản sắc Việt. THE LINES sắp ra mắt là biểu tượng mới phía Đông Hà Nội", vị đại diện nhấn mạnh.

