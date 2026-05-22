Sắp diễn ra tọa đàm “Đồng Nai - Cực tăng trưởng năng động phía Nam”

Với diện tích đứng thứ 9 cả nước, dân số thuộc top 5 tỉnh, thành đông dân nhất và nền kinh tế đứng thứ 4, Đồng Nai đang hội tụ những tiềm năng to lớn để bứt phá phát triển.

Sức bật hạ tầng, đô thị, kinh tế

Quy mô kinh tế gần 700.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước, thu ngân sách năm 2025 đạt 103.000 tỷ đồng, Đồng Nai khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế quan trọng của quốc gia.

Hạ tầng kết nối các nơi ngày càng hoàn thiện với nhiều dự án liên vùng như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Dầu Giây, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự kiến cuối năm 2026, sân bay Long Thành khai thác thương mại. Một khi sân bay Long Thành vận hành đồng bộ với các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển, đường sắt liên vùng, Đồng Nai sẽ không chỉ “đi cùng” TPHCM mà còn chia sẻ, bổ trợ và cùng tạo thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng.

Sân bay Long Thành đang khẩn trương xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay. Với quy mô 5.000ha và công suất thiết kế 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sân bay này khi đi vào hoạt động sẽ là trung tâm hàng không quốc tế tầm cỡ (Ảnh: Nam Anh).

Đồng Nai còn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp với 89 khu công nghiệp được quy hoạch tại Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Chơn Thành... Các khu này thu hút 2.269 dự án từ 45 quốc gia, với tổng vốn đăng ký 44,39 tỷ USD. Đây là "bến đỗ" của các tập đoàn toàn cầu (Bosch, Nestlé, Hyosung, Toshiba, Ajinomoto...).

Tầm nhìn của Đồng Nai là chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Đón đầu dòng dịch chuyển của xu hướng giãn dân

Thành phố Đồng Nai sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, cùng với TPHCM và các đô thị lớn khác hình thành mạng lưới đô thị dẫn dắt phát triển. Điều này góp phần giảm tải cho các siêu đô thị hiện hữu, đồng thời phân bố lại dân cư, hạ tầng và dịch vụ theo hướng cân bằng, bền vững hơn.

Trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai tập trung quy hoạch, xây dựng, phát triển các đô thị hiện đại ven sông Đồng Nai với khí hậu trong lành, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và hình ảnh của thành phố.

Những đô thị ven sông Đồng Nai cũng đang dần thay da đổi thịt với hàng loạt dự án bờ kè, đường ven sông thông thoáng, sạch đẹp. Với vị thế, tiềm năng và khát vọng phát triển, Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút nhiều người dân về sinh sống.

Nhận diện cơ hội đầu tư ở Đồng Nai - Góc nhìn chuyên gia

Việc thành lập Thành phố Đồng Nai mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Quan trọng hơn là sau này, Đồng Nai sẽ phải gánh vác một trọng trách lớn hơn. Đó là trở thành cực tăng trưởng chiến lược phía Đông Nam Bộ, đóng vai trò kết nối công nghiệp, logistics, đô thị và hạ tầng liên vùng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vậy Đồng Nai làm thế nào để không chỉ là một địa phương phát triển nhanh trong nhóm đầu, mà sẽ trở thành cực tăng trưởng thực sự, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của quốc gia? Giải pháp để Đồng Nai trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, dịch vụ chất lượng cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu? Làm thế nào để đẩy mạnh tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu?..., sẽ được các diễn giả làm rõ hơn tại tọa đàm “Đồng Nai - Cực tăng trưởng năng động phía Nam”.

Chuyên gia cũng sẽ phân tích, với vị thế mới, cùng tiềm lực phát triển, Đồng Nai đón nhiều doanh nghiệp FDI, thu hút một lượng lớn chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư. Vậy, làm thế nào để kiến tạo các đô thị chất lượng, quy mô, quy hoạch bài bản đáp ứng nhu cầu này?.

Những vấn đề trên sẽ được chia sẻ ở tọa đàm diễn ra trên báo Dân trí lúc 9h ngày 25/5.

Hai diễn giả tham gia là PGS.TS Trần Đình Thiên và ông Phạm Văn Hưng - Giám đốc Tiếp thị và Kinh Doanh vùng phía Đông, Công ty TNHH Đầu Tư Nam Long Land.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Ông từng là thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng; Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Ông Phạm Văn Hưng đang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chiến lược kinh doanh mảng bất động sản cho các dự án ở thành phố Đồng Nai của Nam Long Land là Izumi City và Elyse Island. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tham gia hoạch định chiến lược tiếp thị và phát triển kinh doanh cho các khu đô thị quy mô lớn.

Chương trình kỳ vọng mang đến góc nhìn hữu ích giúp độc giả có thêm kênh thông tin để nhận diện tiềm năng phát triển kinh tế nói chung, triển vọng đầu tư nói riêng ở một trong những thị trường năng động bậc nhất cả nước.

Độc giả đặt câu hỏi cho chuyên gia bên dưới.