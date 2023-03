Reuters: Tập đoàn Singapore muốn chi 1,5 tỷ USD mua dự án của Vinhomes

Theo Reuters, CapitaLand đang xem xét mua một phần dự án Ocean Park 3 của Vinhomes Hà Nội hoặc một dự án khác ở phía bắc Hải Phòng. Giá trị của thỏa thuận vẫn đang được đàm phán.

CapitaLand là tập đoàn có cổ đông chính là cơ quan đầu tư quốc gia Singapore, Temasek Holdings. Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường với khoảng 8 tỷ USD (gần 190.000 tỷ đồng). Thương vụ này thành công sẽ đánh dấu là một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất ở Đông Nam Á trong vài năm qua.

Trả lời với Reuters, CapitaLand Development không bình luận trực tiếp về các thỏa thuận tiềm năng với Vinhomes. Đại diện doanh nghiệp này cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường cốt lõi của CapitaLand Development. Chúng tôi sẽ không ngừng đánh giá các cơ hội đầu tư để có thể mở rộng sự hiện diện của mình tại Việt Nam".

CapitaLand Development là công ty con của Tập đoàn CapitaLand, hiện có mặt trên 40 quốc gia. Tập đoàn này đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, văn phòng, khu dân cư, khu thương mại và trung tâm dữ liệu. Công ty đã có một chuỗi các dự án khu dân cư, bao gồm cả chung cư cao cấp, tại 4 thành phố của Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup, công ty mẹ của Vinhomes từ chối bình luận về thông tin đàm phán với CapitaLand. Tập đoàn này cho biết với tư cách là một công ty niêm yết, họ sẽ tiết lộ thông tin nếu có bất kỳ giao dịch nào diễn ra.

Vinhomes hiện là đơn vị phát triển các đại dự án với quy mô lớn và bất động sản thương mại tại Việt Nam.

Theo Reuters, thị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá còn nhiều tiềm năng khi quy mô dân số ở mức 100 triệu người và là nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á vào năm ngoái. Năm ngoái, GDP Việt Nam tăng trưởng 8%, là năm có tốc độ nhanh nhất trong 25 năm, được hỗ trợ bởi bán lẻ và xuất khẩu. Tuy nhiên hiện kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với những cơn gió ngược từ suy thoái toàn cầu.

Ngoài ra, từ nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản có những dấu hiệu khủng hoảng. Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) cũng rơi vào tình trạng khó khăn về dòng tiền khi Chính phủ thắt chặt quản lý thị trường trái phiếu.

Cả năm 2022, nhờ tốc độ bàn giao kỷ lục tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 62.392 tỷ đồng, nhưng vẫn giảm 26% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 29.000 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước đó.