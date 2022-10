Quy Nhơn: Nguồn cung khách sạn 5 sao không đuổi kịp đà tăng trưởng du lịch

Cầu vượt cung khách sạn 5 sao

Theo thống kê của Sở Du lịch Bình Định, 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh đón 3,5 triệu lượt (tăng 200,3% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó khách nội địa đạt 3,1 triệu lượt (tăng 184,7%). So với các thị trường du lịch truyền thống khác ở miền Trung như Khánh Hòa (khoảng 2,1 triệu lượt), Đà Nẵng (khoảng 2,7 triệu lượt)… ngành du lịch tỉnh Bình Định đã có mức tăng trưởng đột phá hơn.

Con số trên phản ánh về bức tranh du lịch của Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, Quy Nhơn đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phù hợp với thị hiếu của cả du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh những điểm đến truyền thống vốn quen thuộc, khách du lịch có xu hướng tìm kiếm những điểm đến mới giàu trải nghiệm, ưu tiên các miền đất có cảnh quan thiên tạo, nguyên sơ, giàu bản sắc văn hóa truyền thống và sở hữu nhiều di sản độc đáo.

Không chỉ được biết tới như một điểm đến ven biển với nhiều cảnh quan nguyên sơ, độc đáo và đa sắc như Eo Gió, Kỳ Co, Bãi Xếp, Cù Lao Xanh, Ghềnh Ráng - Tiên Sa, đồi cát Mai Phương… Quy Nhơn còn được nhớ tới như một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, là cái "nôi" của nghệ thuật tuồng. Thành phố còn sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng như Tháp Đôi, Đình Cẩm Thượng, Ghềnh Ráng - đồi Thi Nhân.

Bên cạnh các hoạt động du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, những năm gần đây, Quy Nhơn cũng liên tục đổi mới, mở thêm nhiều lĩnh vực khác như du lịch khoa học, du lịch thể thao, đồng thời kiến tạo thêm nhiều điểm check-in, các sự kiện, hoạt động trải nghiệm mới lạ đa tầng. Tất cả đang đưa Quy Nhơn thành điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu châu Á.

Trái ngược với bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách du lịch tại Bình Định là tình trạng thiếu hụt nguồn cung cơ sở lưu trú, đặc biệt là các khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.

Theo ghi nhận thực tế, lượng khách du lịch tới Bình Định đạt 192.000 lượt khách dịp lễ 30/4 và đạt gần 123.000 lượt khách dịp 2/9. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 386 cơ sở lưu trú với tổng số 11.792 phòng, trong đó chỉ có một khách sạn 5 sao, 9 khách sạn 4 sao, 11 khách sạn 3 sao, 70 khách sạn từ 1-2 sao và gần 300 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch. Số lượng khách sạn 4-5 sao chỉ chiếm chưa đầy 3% cơ sở lưu trú.

Các khách sạn và resort 3-5 sao ở khu vực như trung tâm TP Quy Nhơn thường xuyên trong tình trạng "cháy phòng" dịp lễ. Những con số trên minh chứng cho tình trạng khan hiếm cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn, đặc biệt là phân khúc khách sạn chuẩn 5 sao. Đây là cơ hội cho giới địa ốc đi trước đón đầu dư địa tăng trưởng của bất động sản cao cấp ở thị trường tiềm năng này.

Tháp A The Sailing Quy Nhơn - Căn hộ theo chuẩn 5 sao quốc tế

Dưới góc nhìn của một đơn vị đã phát triển bất động sản nhiều năm, nhận thấy dư địa phát triển và tiềm năng của Quy Nhơn, chủ đầu tư Đô Thành và Vina2 đã chung tay kiến tạo nên tổ hợp căn hộ và dịch vụ thương mại cao cấp theo chuẩn khách sạn 5 sao, mang tên The Sailing Quy Nhơn. Dự án cung cấp cho thị trường hơn 1.000 căn hộ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, sở hữu lâu dài.

"Tòa nhà ánh sáng" - The Sailing Quy Nhơn - góp phần giải "cơn khát" nguồn cung căn hộ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao (Ảnh phối cảnh dự án).

Sở hữu vị trí đắt giá nơi trung tâm thành phố với 3 mặt tiền huyết mạch: Lê Duẩn - Nguyễn Tư - Vũ Bảo, The Sailing Quy Nhơn là dự án căn hộ cao cấp liền kề với 2 quảng trường biển, quảng trường thành phố, chợ đêm và tuyến phố ẩm thực giải trí sầm uất suốt ngày đêm. Bên cạnh đó, tổ hợp này cũng được đầu tư chuỗi tiện ích hiện đại, nổi bật là 5 tầng trung tâm thương mại quy tụ những thương hiệu xa xỉ trên thế giới, 2 tầng hầm rộng lớn, Sky Bar sang chảnh và bể bơi tràn bờ thời thượng…

Với thiết kế độc đáo như những cánh buồm căng gió vươn khơi, 2 tòa tháp đôi The Sailing Quy Nhơn hướng tới trở thành "tòa nhà ánh sáng" của thành phố, mang tính biểu tượng cho du lịch không ngủ của Quy Nhơn.

Nhờ những thế mạnh vượt trội, ngay từ khi ra mắt, The Sailing Quy Nhơn đã cho thấy sức hút trên thị trường. Minh chứng là chỉ sau 2 lần mở bán, 98% quỹ căn của tòa B, bao gồm hơn 500 căn hộ đã được giao dịch thành công. Trước sức hút lớn của dự án, chủ đầu tư Đô Thành đã quyết định ra mắt tòa A sớm hơn dự kiến 2 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu của giới đầu tư.

Theo thông tin mới đây, đơn vị quản lý khai thác vận hành tòa A sẽ là một thương hiệu quản lý khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới. Việc hợp tác với một đơn vị quốc tế chuyên nghiệp hứa hẹn đưa The Sailing Quy Nhơn trở thành điểm đến lưu trú cao cấp với những trải nghiệm thượng lưu. Đồng thời, dự án bổ sung nguồn cung lưu trú sang trọng, góp phần thay đổi cục diện ngành du lịch, nghỉ dưỡng Quy Nhơn trong giai đoạn mới.

