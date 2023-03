Quảng Trị vẫn còn thiếu những không gian sống thượng lưu

Bức tranh đối lập: Nhu cầu sống lên cao, hạ tầng, dịch vụ thiếu thốn

Quảng Trị từ lâu đã được biết đến là mảnh đất của sự kết nối. Đường 9 năm xưa nay đã trở thành con đường xuyên Á - con đường hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa các nước trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Quảng Trị cũng là cửa ngõ hướng ra biển Đông của 3 nước Đông Dương qua cảng Cửa Việt, cảng Mỹ Thủy.

Từ năm 2023, khi hàng loạt dự án giao thông hoàn thành và khởi công như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Vạn Ninh - Cam Lộ, cảng Mỹ Thủy, cảng Cửa Việt, sân bay Quảng Trị, cùng với tuyến đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 9 hiện hữu, vị thế và tiềm năng của Quảng Trị ngày càng gia tăng. Cùng với đó, đời sống của người dân liên tục được cải thiện, nhu cầu sống cũng không ngừng tăng cao.

Quảng Trị đang là địa phương có sự phát triển mạnh cả về kinh tế và mọi mặt đời sống dân cư (Ảnh: Vinhomes).

Trái ngược với bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, tiện ích đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân ở đây lại chưa thực sự xứng tầm. Trong khi người dân các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay một số tỉnh, thành khác có thể dễ dàng sở hữu những bất động sản đẳng cấp trong các khu dân cư văn minh, hiện đại thì Quảng Trị vẫn chỉ có những dự án nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch đồng bộ.

Chính vì vậy, thời gian gần đây, Quảng Trị đã có những chính sách thu hút các chủ đầu tư bất động sản, không chỉ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp của người dân mà còn giúp phát triển những dự án tầm cỡ, góp phần nâng tầm bộ mặt đô thị của địa phương. Sự xuất hiện của chủ đầu tư Vingroup với dự án Vincom Shophouse Royal Park được coi là luồng gió mới cho thị trường bất động sản Quảng Trị, với tầm nhìn kiến tạo không gian sống hiện đại, cao cấp, giải tỏa "cơn khát" nhà ở hạng sang cho giới thượng lưu tại đây.

Dự án Vincom Shophouse Royal Park được quy hoạch thành không gian sống thượng lưu cho Quảng Trị (Ảnh phối cảnh dự án).

Vincom Shophouse Royal Park và tầm nhìn trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của Quảng Trị

Vincom Shophouse Royal Park có đầy đủ chuẩn mực như các dự án bất động sản cao cấp khác của Vingroup: vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ, các dịch vụ tiện ích, môi trường sống xanh, cộng đồng dân cư thành đạt, biệt lập, an ninh, an toàn...

Tại đây, ngoài những căn nhà hạng sang với công năng tích hợp "2 trong 1", vừa sang trọng để ở, vừa đắc địa để kinh doanh thì cư dân còn được tận hưởng những giá trị cao cấp khác. Đó là vị trí "kim cương" của thành phố trẻ Đông Hà, tại nút giao giữa 2 con đường đẹp là Hùng Vương và Điện Biên Phủ.

Những tiện ích cao cấp chỉ có tại Vincom Shophouse Royal Park giúp gia tăng giá trị cho từng bất động sản (Ảnh phối cảnh dự án).

Đại diện Vinhomes cho biết, các chủ nhân tương lai của Vincom Shophouse Royal Park sẽ được tận hưởng không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên cùng hệ tiện ích khép kín. Đó là không gian sống xanh với đường xá, vỉa hè sạch sẽ, đồng bộ, 4 công viên nội khu với đài phun nước, cây xanh, sân tập gym ngoài trời, sân chơi trẻ em. Cuối tuần hoặc khi có khách tới thăm, các gia đình có thể tổ chức không gian tiệc mở tại khu BBQ ngoài trời. Cùng với đó là khu vực kinh doanh cafe, nhà hàng... rất tiện lợi, sang trọng cho việc tiếp khách.

Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng dịch vụ mua sắm - vui chơi - giải trí - ẩm thực thời thượng tại trung tâm thương mại Vincom Plaza ngay nội khu. Ở Quảng Trị hiện còn thiếu những trung tâm thương mại cao cấp. Do vậy, Vincom Plaza được kỳ vọng sẽ trở thành điểm vui chơi, giải trí, mua sắm lớn nhất của tỉnh, là "điểm phải đến" của bất kỳ người dân nào nơi đây.

Không chỉ chú trọng đến tiện ích mà vấn đề an ninh, an toàn của cư dân cũng được chủ đầu tư Vingroup đặc biệt chú trọng. Cư dân tại dự án sẽ được bảo vệ bằng hệ thống an ninh đa lớp, bao gồm: hệ thống giám sát an ninh bằng camera cùng hệ thống các chốt an ninh, lực lượng tuần tra an ninh được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Đây là tiêu chuẩn an ninh cao nhất mà Vingroup áp dụng tại các dự án bất động sản hạng sang của mình.

Vincom Shophouse Royal Park đang dần thành hình giữa lòng Quảng Trị (Ảnh: Vinhomes).

Hiện các căn shophouse tại cả 3 phân khu The Park, The Central và The Avenue đều trong giai đoạn sơn bả. Cùng lúc, chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện các khu vực tiện ích xung quanh như vỉa hè, công viên, khu vui chơi giải trí, đường dạo… Toàn bộ 515 căn shophouse dự kiến sẽ "về đích" vào đầu tháng 4 và sẵn sàng bàn giao trong cuối tháng 4, đầu tháng 5 tới.