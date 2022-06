Quảng Nam nghe ý kiến chuyên gia để xây dựng đô thị ven biển, ven sông

Tại hội thảo về quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông theo hướng sinh thái và bền vững mới diễn ra, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, chia sẻ niềm tin tỉnh có lợi thế về ven biển, ven sông nên phải đi sớm và đi trước đón đầu để quản lý, quy hoạch phát triển đô thị ven biển, ven sông theo hướng bền vững.

"Tôi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học đối với tỉnh Quảng Nam, đồng thời cũng nghe các đề xuất về ý tưởng, những tinh hoa của các chuyên gia trong và ngoài nước để giúp cho tỉnh Quảng Nam hình thành quy hoạch đô thị phát triển bền vững theo hướng Nghị quyết 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị", Bí thư tỉnh Quảng Nam nói.

Đô thị Tam Kỳ - thành phố trung tâm tỉnh Quảng Nam đang hình thành và phát triển theo hướng sinh thái, bền vững (Ảnh: CTV).

Thông tin tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện Quảng Nam đang lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến, quy hoạch sẽ được hoàn thành vào quý I/2023 và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào giữa năm 2023.

Hồi đầu tháng 6, tỉnh cũng tổ chức hội thảo về tất cả vấn đề liên quan đến quy hoạch tỉnh Quảng Nam, nhằm tiếp thu các ý kiến chuyên gia trong nước và nước ngoài. Sau đó, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo nhỏ sâu hơn để đi vào các vấn đề và cần thiết để làm rõ trong quy hoạch đó.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Lần hội thảo này, chúng tôi chuyên sâu để bàn về các vấn đề thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với việc quy hoạch phát triển đô thị Quảng Nam trong mối quan hệ các đô thị ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung".

Các đô thị ven biển, ven sông bước đầu tạo được tính liên kết. Trong ảnh: Cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò. Dọc sông Cổ Cò đang hình thành hàng loạt khu đô thị (Ảnh: C.B).

Chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho hay Việt Nam là quốc gia biển với chỉ số biển khoảng 0,01 (gấp 6 lần giá trị trung bình của thế giới), với hơn 3.200 km đường bờ biển, trên 1 triệu km2 vùng lãnh hải thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán; với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và trên 3.000 đảo, quần đảo khác.

Trong đó, Quảng Nam là một trong số ít các tỉnh miền Trung sớm lập đầy đủ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh để kiểm soát phát triển hệ thống đô thị của tỉnh.

Theo ông Chính, chuỗi đô thị ven biển của tỉnh Quảng Nam đang giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội gồm đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, TP Hội An, vệt du lịch cao cấp ven biển Hội An - Điện Ngọc, đô thị Nam Hội An, TP Tam Kỳ, Chu Lai - Núi Thành.

Hơn 20 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch đô thị tham dự hội thảo đã trình bày tham luận về xác định vai trò, vị thế và xu hướng của đô thị ven sông, ven biển khu vực duyên hải miền Trung trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của các địa phương; đánh giá thực trạng quy hoạch, quản lý phát triển đô thị ven sông, ven biển kết nối liên vùng theo hướng phát triển bền vững; thực trạng và xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển của khu vực Duyên hải miền Trung và tỉnh Quảng Nam.