Pi Group ra mắt phân khu mới trong tổ hợp đô thị Picity Sky Park

Sự kiện “Reach for the Sky” thu hút 1.000 chuyên viên tư vấn đến từ 23 đơn vị phân phối chiến lược.

Chuẩn sống cao cấp giữa lòng đô thị số

Sự góp mặt của hàng nghìn khách mời tại sự kiện “Reach for the Sky” là minh chứng cho sức hút của SkyZen - phân khu kế thừa những ưu điểm vượt trội của mô hình đô thị số Picity do Pi Group đầu tư và phát triển.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay mặt tiền Quốc lộ 1A và liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, SkyZen là một kiệt tác kiến trúc đơn khối cao 38 tầng với 650 căn hộ cao cấp. SkyZen không chỉ mang đến một không gian sống theo chuẩn mực mới mà còn đảm bảo khả năng kết nối đến trung tâm thành phố và các đầu tàu kinh tế lân cận, mở ra cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng.

SkyZen là phân khu được đầu tư cao cấp nhất trong cụm đô thị số Picity Sky Park do Pi Group phát triển.

Hệ tiện ích vượt trội

SkyZen gây ấn tượng với hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế, trong đó hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng trên tầng thượng là điểm nhấn. Ở độ cao 140m, cư dân không chỉ sở hữu một tọa độ check-in (chụp ảnh) độc đáo mà còn được tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh thành phố với hệ tiện ích trên không hàng đầu khu vực.

Hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng với tầm view ôm trọn thành phố.

Bên cạnh đó, Pi Group còn mạnh tay đầu tư để kiến tạo một hệ sinh thái sống "all-in-one" (tất cả trong một). Thay vì phải di chuyển ra bên ngoài, nhu cầu giải trí, kết nối và cân bằng cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình đều được đáp ứng tại ngưỡng cửa.

Tại SkyZen, mỗi thành viên đều có không gian cho riêng mình: người lớn được tái tạo năng lượng với khu chơi golf 3D hay phòng karaoke hiện đại; các nhà sáng tạo nội dung có sẵn studio livestream chuyên nghiệp. Trong khi đó, những cư dân nhí được tự do khám phá thế giới diệu kỳ tại khu vui chơi tương tác công nghệ AR hiện đại. SkyZen đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng một hệ tiện ích khép kín, nơi cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống đủ đầy, cân bằng mà không cần phải đi đâu xa.

Kid’s Wonder với công nghệ AR nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, nâng tầm trải nghiệm “chơi mà học” độc đáo cho cư dân nhí.

Công nghệ 4.0 - Nền tảng cho cuộc sống an toàn, tiện nghi

Kế thừa mô hình đô thị số Picity, SkyZen tích hợp công nghệ AI & IoT vào quản lý vận hành để đảm bảo sự tiện nghi và an toàn cho cư dân. Hệ thống Face ID được trang bị từ sảnh chính đến thang máy, khu tiện ích tạo nên một hàng rào an ninh đa lớp, chỉ cho phép cư dân và khách đã đăng ký ra vào.

Công nghệ AI & IoT tại SkyZen mang lại sự an toàn và tiện nghi cho cộng đồng cư dân.

Mỗi căn hộ là một smarthome (căn hộ thông minh), cho phép chủ nhân điều khiển các thiết bị chiếu sáng, điều hòa không khí qua smartphone. Hệ thống đậu xe thông minh, camera an ninh ứng dụng AI hoạt động 24/7 và ứng dụng cư dân Pi Care giúp mọi thao tác từ thanh toán hóa đơn, đặt lịch sử dụng tiện ích đến nhận thông báo từ ban quản lý đều trở nên liền mạch và tiện lợi. Công nghệ không chỉ mang đến sự tiện nghi, mà còn là người vệ sĩ tin cậy, bảo vệ an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

SkyZen được đánh giá có tiềm năng gia tăng giá trị trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn khởi sắc. Sở hữu vị trí chiến lược và phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ các gia đình trẻ, chuyên gia, đến nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đón đầu xu hướng, SkyZen được xem là bước đi chiến lược, khi giá trị bất động sản tại khu vực này đang trên đà thiết lập mặt bằng mới.

Tại sự kiện, đại diện Pi Group chia sẻ: “SkyZen là dự án trọng điểm được Pi Group đặt nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo một không gian sống vượt trội tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Dự án không chỉ phát huy những điểm mạnh của mô hình đô thị số Picity mà còn mở ra một chuẩn sống mới, hiện đại và tiềm năng trong tương lai”.