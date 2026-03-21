Phú Thọ - Thủ phủ công nghiệp thúc đẩy thị trường bất động sản đất Tổ

Sự bùng nổ hạ tầng giao thông liên vùng cùng làn sóng dịch chuyển công nghiệp đang mở ra cơ hội đầu tư tại các đô thị vệ tinh năng động, khiến thị trường bất động sản nơi đây trở nên sôi động hơn.

Lợi thế giúp Phú Thọ thăng hạng đầu tư

Phú Thọ đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ đầu tư nhờ những lợi thế vàng về hạ tầng, công nghiệp và dòng vốn FDI. Hệ thống giao thông liên vùng được đầu tư đồng bộ với các tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Hòa Bình - Mộc Châu, cầu Vĩnh Phú nối Vĩnh Phúc, cùng mạng lưới cao tốc Nội Bài - Lào Cai giúp rút ngắn thời gian kết nối với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc.

Theo các báo cáo quy hoạch, Phú Thọ đang định vị vai trò là cầu nối giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Nếu Hà Nội giữ vai trò trung tâm chính trị, Hải Phòng là cửa ngõ cảng biển, thì Phú Thọ đang từng bước trở thành cứ điểm sản xuất và tiếp vận quan trọng.

Về công nghiệp, sau khi sáp nhập, Phú Thọ sở hữu 29 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 857 dự án, cùng 58 khu công nghiệp trong quy hoạch trên tổng diện tích hơn 14.000ha, sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Sự hợp nhất này đã hội tụ tinh hoa công nghiệp của cả ba vùng, tạo tiền đề vững chắc để Phú Thọ tiếp tục bứt phá.

Những khu công nghiệp trọng điểm bao gồm Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà, Cẩm Khê của Phú Thọ cũ; các khu công nghiệp hiện đại của Vĩnh Phúc như Khai Quang, Bình Xuyên I & II, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện I & II; và chuỗi khu công nghiệp Hòa Bình như Lương Sơn, Bờ trái Sông Đà, Bình Phú, Yên Quang.

Các khu công nghiệp này không chỉ thu hút hàng loạt tập đoàn đa quốc gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, mà còn thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp chế xuất công nghệ cao, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, hướng tới đầu tư bền vững và lâu dài.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh đạt khoảng 1,51 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt gần 10 tỷ USD, quy mô GRDP của tỉnh đạt khoảng 16 tỷ USD, xếp thứ 6 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026 thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI và khoảng 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, hướng tới nằm trong nhóm 5 địa phương hấp dẫn nhất về thu hút FDI giai đoạn 2026-2030.

Việc thu hút dòng vốn FDI lớn không chỉ giúp Phú Thọ phát triển về mặt quy mô kinh tế, mà còn hình thành các đô thị vệ tinh hiện đại, xanh - nơi chuyên gia và cư dân trẻ có thu nhập cao lựa chọn làm nơi sinh sống và làm việc, tạo sức hút bền vững cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, công nghiệp phát triển và FDI là lực đẩy, giúp Phú Thọ thăng hạng, trở thành cứ điểm đầu tư của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Phú Thọ - “Thỏi nam châm” thu hút dòng tiền đầu tư (Ảnh: CĐT).

Bắt nhịp xu hướng đô thị xanh, Đất Việt Green Park - điểm đến đầu tư mới tại Phú Thọ

Với tầm nhìn trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045, vùng đất Tổ đang từng bước bắt nhịp xu hướng phát triển các khu đô thị xanh, hiện đại, tích hợp tiện ích, mang đến không gian sống chất lượng cho cư dân và cơ hội đầu tư bền vững.

Đất Việt Green Park phát triển theo xu hướng đô thị xanh hiện đại. Với quy mô gần 100 ha, dự án được quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại, tối ưu hóa không gian mở và tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng.

Điểm khác biệt nổi bật của dự án là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị xanh và gìn giữ bản sắc văn hóa đất Tổ, thể hiện qua các công trình biểu tượng và hệ thống cảnh quan đặc trưng như Công viên Vua Hùng, Công viên Đồi Chè, Công viên Tre Việt, hồ điều hòa, trung tâm thương mại, quảng trường, khu thể thao và các không gian cộng đồng.

Đất Việt Green Park - khu đô thị kiểu mẫu phát triển theo đô thị xanh trên thế giới (Ảnh: CĐT).

Không chỉ hướng tới nhóm khách hàng địa phương có nhu cầu nâng tầm chất lượng sống, dự án còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững cho cả nhà đầu tư ngắn và dài hạn. Với pháp lý minh bạch, tiến độ hạ tầng được đảm bảo, Đất Việt Green Park đáp ứng nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia, quản lý cấp cao cũng như cộng đồng cư dân đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, từng bước khẳng định vị thế là tâm điểm của thị trường bất động sản khu vực.

