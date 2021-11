Phong cách thiết kế Scandinavian "lên ngôi" khi sự tối giản được ưa chuộng

Dân trí Scandinavian (còn gọi là phong cách Bắc Âu) được nhiều người ưa chuộng khi kết hợp 3 yếu tố: vẻ đẹp - tối giản - công năng tiện dụng.

Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Nhịp sống hiện đại hối hả, người ta lại tìm đến sự thảnh thơi trong cuộc sống hằng ngày với sự giản đơn trong từng chi tiết để hạnh phúc hơn. Điển hình có thể kể đến là phương châm "Simple is the best - Đơn giản là nhất" được giới mộ điệu thời trang ưa chuộng khi sự đơn giản mà tinh tế trở thành chuẩn mực trong việc đánh giá cái đẹp.

Nhà họa sĩ đại tài - Leonardo da Vinci nhận định "Simplicity is the ultimate sophistication - Sự giản đơn là nét tinh tế tối thượng". Vì sự đơn giản không chỉ gợi lên tính tò mò, cuốn hút người chiêm ngưỡng, mà còn là đỉnh cao của nghệ thuật sắp xếp tinh giản, hướng đến sự tinh tế tự nhiên mà không màu mè hay xuề xòa.

Và triết lý sống này đã lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác trong đời sống hiện đại của một bộ phận không nhỏ người dân. Điển hình là chọn phong cách thiết kế nội thất cho căn nhà của người thành thị hiện nay.

Tại Việt Nam, phong cách sống tối giản ngày càng hiện hữu trong giới trẻ thành đạt. Theo các chuyên gia đánh giá, sự tối giản đang dần hình thành ở độ tuổi từ 20-35 tuổi với quan niệm khi cắt bớt hầu như tất cả đồ đạc, vật dụng trong không gian sống sẽ khiến tinh thần trở nên khoáng đạt hơn.

Bên trong căn hộ theo phong cách tối giản tại The Sol City.

Dương Minh (30 tuổi) - giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông tại TPHCM chia sẻ, sống tối giản là cách mà nhiều người hiện nay rất mong muốn thực hiện để có thể giúp cho mình nhẹ nhàng, yên bình hơn trong cuộc sống thay vì lúc nào cũng mệt mỏi.

"Cuộc sống của chúng ta có bao nhiêu đâu, sao cứ phải cầu kỳ và phức tạp hơn để làm gì? Điều mình nên làm là đơn giản hóa mọi thứ, nhất là không gian sống vì đó là nơi tái tạo lại năng lượng cho chính bản thân. Suy cho cùng thì mọi thứ bạn làm cũng vì nhu cầu của bản thân, để bản thân được thoải mái, vậy hà cớ gì mình lại tự khiến mình áp lực hơn", anh Minh nói thêm.

Scandinavian - Phong cách sống phù hợp xu thế

Phong cách Scandinavian (còn gọi là phong cách Bắc Âu) là sự kết hợp 3 yếu tố: vẻ đẹp - tối giản - công năng tiện dụng. Phong cách Bắc Âu được ưa chuộng bởi sự giản dị, ấm áp, sự thông thoáng cho không gian sống đầy thoải mái, đa năng và tiện nghi.

Trong đầu thế kỷ 21, Scandinavian Style trở thành một trong những phong cách thiết kế nội thất và kiến trúc ưu việt. Trải qua nhiều cột mốc lịch sử của nhân loại, những quy chuẩn trong mẫu thiết kế nội thất và kiến trúc ít nhiều thay đổi thì Scandinavian vẫn đứng vững và phát triển đến thời đại nay.

Căn hộ tại The Sol City thiết kế theo phong cách Scandinavian.

Phong cách này cũng đang dần thịnh hành trong chọn nhà của người trẻ và được nhiều chủ đầu tư ứng dụng trong thiết kế nội thất của các dự án. Điển hình là Tập đoàn Thắng Lợi đã ứng dụng phong cách này tại nhiều dự án khác nhau. Cụ thể là dự án The Sol City - thành phố vệ tinh ở Nam Sài Gòn.

Để thực hiện hóa các giá trị thiết kế này, Tập đoàn Thắng Lợi đã lựa chọn đơn vị dẫn đầu ngành nội thất hiện nay là Gỗ An Cường để đồng hành, kỳ vọng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Theo đó, để đảm bảo không gian tối ưu độ thông thoáng, không khí trong lành và hạn chế chi tiết rườm rà không cần thiết, phong cách Scandinavian tại The Sol City lấy tông màu trăng làm chủ đạo kèm với đó là các vật liệu thô mộc, thiết kế không gian thu hút nhiều ánh sáng tự nhiên, cân bằng giữa vẻ đẹp và sự tiện dụng với các chức năng riêng biệt.

Thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ ở căn hộ The Sol City.

Đồng thời, Tập đoàn Thắng Lợi cũng mong muốn mang lại không gian sống lý tưởng, an toàn cho cư dân The Sol City khi tiên phong xây dựng khu đô thị theo hướng đô thị bán compound khép kín với thiên nhiên xanh mát, an lành, nhiều tiện ích chuẩn "một chạm".

Dự án có 39 tiện ích được triển khai gồm công viên cây xanh, bến thuyền kayak, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại…. không chỉ giúp cư dân tận hưởng những giá trị sống đích thực, gần gũi thiên nhiên mà còn được bảo vệ 24/7, có đội phản ứng nhanh luôn túc trực và hỗ trợ cư dân.

Ngoài ra, Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi cũng tung gói ưu đãi dành cho khách hàng, nhà đầu tư trong giai đoạn 3 của dự án The Sol City. Theo đó, khách hàng khi mua sản phẩm nền nhà phố, nền shophouse, nhà phố, shophouse sẽ được nhận mức chiết khấu ưu đã từ 2% đến 20% (số lượng giới hạn), tặng vàng, voucher giảm giá 50 triệu đồng, trúng xe Mercedes-Benz C-180 trị giá 1,5 tỷ đồng.....

Trường Thịnh