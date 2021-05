Phố vườn compound - lựa chọn sống sang vượt trội tại EcoCity Premia

Dân trí Một bước xuống phố sôi động, sầm uất. Một bước trở về yên tĩnh, riêng tư. Đó là những giá trị riêng biệt của phân khu Milano - dự án EcoCity Premia Buôn Ma Thuột.

Tại đây, những căn nhà phố vườn được thiết kế sang trọng, đẳng cấp và khép kín như một khu biệt thự compound.

Phố vườn compound giữa những hàng cây

"Compound" có nghĩa là "khép kín", khu ở biệt lập với đầy đủ tiện ích, đảm bảo an ninh an toàn tối đa cho cư dân, mang đến cuộc sống riêng tư cao cấp. Mô hình compound trở thành xu hướng của cộng đồng thượng lưu hiện nay với lợi thế nổi trội: chốn an cư có đầy đủ tiện nghi nhưng kín kẽ, biệt lập, được bảo vệ 24/7; nơi hội tụ cộng đồng tinh hoa, cùng đẳng cấp, văn hóa, họ chính là những người hàng xóm đồng thời cũng có thể là đối tác của nhau trong công việc.

Chỉ 92 căn Nhà phố Vườn Milano được áp dụng mô hình compound tạo nên cuộc sống riêng tư và đẳng cấp như biệt thự cao cấp

Tại một số quốc gia phát triển như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… tầng lớp thượng lưu có xu hướng tìm kiếm chốn an cư bên trong các khu compound để đảm bảo sự yên tĩnh, để mỗi khoảnh khắc tại tổ ấm là những giây phút an yên, thưởng ngoạn cùng mây gió, thiên nhiên. Không nằm ngoài xu thế đó, ở Việt Nam, mô hình compound cũng được áp dụng khá phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM với các dự án danh tiếng như ParkCity Hanoi, Gamuda City, Phú Mỹ Hưng… Trong đó, compound chỉ có duy nhất ở loại hình biệt thự - không gian được xếp hạng đẳng cấp nhất trong số các loại hình nhà ở.

Milano với hệ thống 13 tiện ích nội khu đẳng cấp và công viên lõi mang khoảng không gian xanh đến từng ngóc ngách

Mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đẳng cấp như những khu biệt thự compound, Tập đoàn Capital House tiếp tục tiên phong phát triển mô hình compound khu lõi của phân khu Milano. Đây không chỉ là mô hình compound đầu tiên tại thành phố Buôn Ma Thuột mà còn là trường hợp "compound hóa" 92 căn Nhà phố Vườn hiếm hoi của thị trường nhà ở hiện nay.

Với mô hình compound, Nhà phố Vườn Milano mang lại cho chủ sở hữu chuỗi giá trị khác biệt, vừa được tận hưởng sự riêng tư, an toàn tuyệt đối và không gian sống trong lành, yên tĩnh, vừa dễ dàng hòa mình vào nhịp sống hiện đại, năng động và sầm uất bên ngoài. Điều này càng ý nghĩa với những người thường xuyên bận rộn như doanh nhân, chính khách hay người nổi tiếng… khi họ mong muốn tìm kiếm một chốn an cư được tôn trọng đời tư cá nhân.

Compound Milano: Niềm kiêu hãnh Ban Mê

Mang tên gọi của "kinh đô thời trang" thành phố nổi tiếng bậc nhất Italia, Milano là phân khu đẳng cấp bậc nhất tại EcoCity Premia, nơi quy tụ các nhà hàng sang trọng, các quán cà phê nghệ thuật cùng những thương hiệu thời trang trứ danh.

Được bao bọc bởi những tuyến đường giao thông huyết mạch nối vào trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh và những khu phố nội bộ Hướng Dương (rộng 30m), LiLy (rộng 24m), phân khu Milano được kỳ vọng sẽ sớm trở thành thiên đường mua sắm, giải trí sầm uất hàng đầu Buôn Ma Thuột và của cả Tây Nguyên.

Nhà phố Vườn MiLano hướng tới không gian sống sang trọng, cùng tiện nghi vượt trội

Sở hữu riêng chuỗi 13 tiện ích nội khu hiện đại, các chủ sở hữu của Milano không chỉ được đảm bảo tối đa các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí, luyện tập mà còn được tận hưởng không gian sống khoáng đạt, trong lành nhờ bao trọn công viên rộng 2.700m2. Nhờ những lợi thế vượt trội đó, không ngạc nhiên khi Milano được định vị và xác lập giá trị đỉnh cao trong toàn bộ dự án.

Nổi bật lên giữa Milano, 92 căn Nhà phố Vườn compound hiếm hoi được ví như chiếc vương miện lộng lẫy khi được ưu ái trao tặng những giá trị đặc biệt. Nhà phố vườn compound Milano được xây dựng với khoảng lùi 2m so với nhà phố thương mại, hưởng trọn vẹn khoảng sân vườn rộng thoáng rợp bóng cây xanh, mang đến không gian trong lành, yên tĩnh, đảm bảo những giờ phút nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cả về thể lực và trí lực cho gia chủ sau một ngày dài làm việc.

Lợi thế mặt trước nhà thoáng đãng, mỗi chủ nhân tại nhà phố vườn Milano như thu trọn thiên nhiên vào trong tầm mắt. Mỗi sáng thức dậy, mở cửa nhà, chủ nhân có thể cảm nhận mùi vị trong lành của những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá non, nghe tiếng chim líu lo trên cành. Ngồi thả mình thiền trong khung cảnh bình yên mang lại năng lượng tươi mới cho một ngày dài đầy nội lực. Mỗi buổi chiều, dạo bước chân trần bên những thảm cỏ mềm, như được thu vào mình khí chất của trời, tinh túy của đất, thể chất trở nên bền bỉ, tâm hồn trở nên thư thái sau một ngày bộn bề với công việc. Khi màn đêm buông xuống, những không gian bình yên quanh nơi ở cũng khiến trẻ con vui đùa không cần người lớn giám sát. Những đứa trẻ được vô tư lớn và sống chất ở ngay nơi phồn hoa phố thị. Ở Milano, cả thân và tâm của mỗi chủ nhân đều được chăm sóc, nâng niu. Năng lượng đất, trời và người như được giao hòa để mang đến sự phồn vinh, thịnh vượng cho người sở hữu.

Cảnh quan tại Nhà Phố Vườn compound đặc biệt còn bởi giàn hoa với đủ đầy hương sắc 4 mùa mang sức sống, sinh khí cho toàn khu. Những loại hoa theo mùa tạo nên sự sinh động, thú vị quanh năm cho cảnh sắc, đây cũng là điểm check-in không thể bỏ lỡ của cư dân và bạn bè khi đặt chân đến không gian rợp sắc hoa của Milano.

Riêng tư nhưng không cô lập, chủ nhân tại Nhà phố Vườn compound được thừa hưởng chuỗi tiện ích đẳng cấp của toàn phân khu, đảm bảo hài hòa hai giá trị sống: bình yên mà sôi động, riêng tư mà hội nhập xu thế toàn cầu.

Với phong cách tân cổ điển, Phố vườn compound Milano được thiết kế đồng bộ, sang trọng, như đưa cả châu Âu hoa lệ đặt vào giữa không gian của đại ngàn Tây Nguyên. Tôn trọng cá tính của mỗi chủ nhân, đơn vị phát triển dự án Capital House mang đến một không gian mở bên trong giúp gia chủ có thể tự do thiết kế không gian sống của mình theo gu thẩm mỹ riêng, để tổ ấm tại Milano thực sự là chốn mong về.

Kết hợp với thiết kế tinh tế đó là hệ thống an ninh 5 lớp, nổi bật là camera AI bố trí khắp trong ngoài, các lớp bảo vệ tuần tra 4.0 liên tục ngày đêm, đảm bảo cho chủ sở hữu sự riêng tư và an ninh, an toàn tuyệt đối.

Nương theo xu hướng sống tiên tiến nhất, tại phân khu compound, đơn vị phát triển dự án cũng dụng công phát triển các tiện ích thông minh, hình thành nên những căn nhà thông minh, tuyến phố thông minh với năng lượng sạch, giao thông xanh, dịch vụ vận hành xanh. Phố Vườn compound Milano kiến tạo nên chốn an cư đặc trưng với nhà trong vườn, vườn trong phố khác biệt giữa Tây Nguyên yên bình.

Cuộc sống tại phân khu compound là điển hình của phong cách thượng lưu, một bước xuống phố sôi động sầm uất, một bước trở về yên tĩnh riêng tư, là niềm tự hào và kiêu hãnh của Ban Mê ở hiện tại và cả tương lai.

