Phố lên đèn, cư dân "Quận Ocean" háo hức lên đồ đi dạ hội

"Thành phố không ngủ" ở phía Đông Thủ đô

Hơn một tháng nay, gia đình anh Mạnh Tú (cư dân tòa S2.02, Vinhomes Ocean Park) có thêm thói quen ra khỏi nhà vào buổi tối. Bước xuống thềm nhà, các thành viên trong gia đình hòa ngay vào không gian sôi động của chuỗi lễ hội Summer Dream. "Với chúng tôi, đó là những phút giây quý giá vì mọi người được cùng nhau thả lỏng và tìm kiếm sự cân bằng sau một ngày làm việc, học hành đầy áp lực. Háo hức hơn cả là 2 đứa trẻ, ngày nào cũng chờ tới lúc được cùng bố mẹ xúng xính áo quần xuống phố", anh Mạnh Tú chia sẻ.

Điểm đến được các thành viên trong gia đình anh Tú tìm tới là không gian mang đậm sắc màu truyền thống có tên Làng Việt, được thiết kế theo phong cách cổ xưa, từ vân mây, phù điêu tới cây đa, mái đình bằng rơm cói và tre nứa, gợi lên hoài niệm về những ngôi làng Bắc bộ. Tại các sạp hàng, khách tham quan có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng của các vùng quê, như bánh rán mật, kẹo lạc, nước dừa… để tìm về hương vị ấu thơ; cùng trải nghiệm nặn tò he, làm tranh Đông Hồ hay mua sắm các sản phẩm handmade độc đáo.

Khi Vinhomes Ocean Park "lên đèn", hàng nghìn cư dân cũng đã "lên đồ" xuống phố vui dạ hội (Ảnh: Vinhomes).

Hành trình khám phá làng Việt càng đong đầy cảm xúc khi không gian được bao quanh bởi một bên là rừng dừa rợp bóng, một bên là Hồ Ngọc Trai rộng tới 24,5 ha trong xanh, gợn sóng. "Chúng tôi có cảm giác như đang lạc bước vào một miền quê đáng sống, nơi người lớn có cơ hội sống lại ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Còn với những cư dân nhí, đây thực sự là một tiết học ngoại khóa về văn hóa dân tộc", chị Hoàng Phương (cư dân tòa R1.02) giãi bày.

Làng Việt chỉ là một phần chuỗi lễ hội Summer Dream, khai màn từ ngày 1/8 và sẽ kéo dài tới hết ngày 30/9. Đây là sự kiện được tổ chức dài nhất tại Vinhomes Ocean Park với nhiều hoạt động hấp dẫn, tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng cư dân ngay tại đại đô thị. Cùng với sức lôi cuốn của hàng chục quán cà phê, nhà hàng "sang chảnh", 200 shop dịch vụ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã hoạt động ổn định… kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, lượng cư dân và khách mời tham dự chương trình tăng đột biến, với hơn 6.000 người mỗi ngày.

Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức trong chuỗi lễ hội Summer Dream kéo dài suốt 2 tháng (Ảnh: Vinhomes).

Khung cảnh nhộn nhịp từ sáng tới tối kéo dài sang cả Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, vì Summer Dream cũng diễn ra vào cùng thời điểm. Ngoài việc mở cửa chào đón hàng nghìn cư dân tương lai tắm biến là hàng loạt chương trình hấp dẫn, như lễ hội ẩm thực với các suất BBQ miễn phí, các buổi biểu diễn nghệ thuật sôi động, thế giới trò chơi dành cho trẻ nhỏ… Trước Summer Dream, tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã diễn ra 2 chương trình lớn là đại nhạc hội Summer Wave Park và Hello Summer Ocean Park thu hút 35.000 người tham dự.

Chuỗi ngày nghỉ dưỡng ở "phố biển"

Vinhomes Ocean Park tích hợp với giai đoạn 2 là Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire tạo thành "siêu quần thể đô thị" quy mô lên tới 1.200 ha. Đây là điểm đến an cư hấp dẫn với nhiều cư dân, không chỉ vì sở hữu 4 mùa lễ hội sôi động mà còn bởi chất sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm theo phong cách resort 5 sao.

Điểm đắt giá hàng đầu thu hút được cư dân là "ở phố, sống biển" hiếm có khó tìm vì "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" nằm ngay dưới chân các tòa nhà. Tại Vinhomes Ocean Park, tọa độ quen thuộc với cả vạn cư dân chính là biển hồ nước mặn Crystal Lagoon rộng 6,1 ha với trải nghiệm tương tự các công trình nổi tiếng thế giới như Diamante tại Mexico, Epperson tại Florida, Mỹ hay Treasure Bay Bintan ở Indonesia… Còn ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, đến với tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park, mọi người sẽ có cảm giác như đang lạc chân vào một hòn đảo nhiệt đới, nơi có những ngọn sóng cao tới 3 m xô vào bãi biển rộng tới 10.000 m2, lại được bao quanh bởi Hồ nước mặn hàng đầu châu Á Laguna diện tích 9,3 ha… Những "kỳ quan" này đã trở thành những điểm đến nhộn nhịp hàng đầu trong mùa hè năm nay.

Có thêm "mảnh ghép" Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, "siêu quần thể đô thị biển" ở phía Đông Hà Nội sở hữu chất sống nghỉ dưỡng hiếm có (Ảnh: Vinhomes).

Cùng với các không gian mặt nước rộng lớn, "phố biển" của Vinhomes còn được tạo nên bởi hàng chục công viên nội khu ôm trọn lấy các công trình nhà ở, mang tới cho cư dân cuộc sống giữa thiên nhiên rộng lớn. Ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, tháng 12 năm nay, công viên ven kênh Silk Park dài 2,6 ha đã có thể đi vào vận hành, tiếp sau đó là công viên trung tâm Empire Park rộng tới 7,5 ha sẽ đóng vai trò là "lá phổi xanh" của cả khu vực.

Ở "siêu quần thể đô thị biển", cư dân có thể sử dụng lên tới 1.200 tiện ích. Đáng chú ý hơn cả là mạng lưới sân thể thao xuất hiện ở khắp nơi, cùng với sân gym ngoài trời hàng nghìn máy tập, đường dạo bộ, đạp xe dài hàng chục km được bố trí giữa cỏ cây rợp bóng… Đây là các "liều thuốc kích thích" giúp cư dân vận động mọi lúc, mọi nơi để nạp năng lượng tích cực mỗi ngày. Cư dân nhí cũng có riêng góc sân và khoảng trời là hàng chục sân chơi giúp khơi dậy tinh thần khám phá từ thuở nhỏ.

Sở hữu chất sống nghỉ dưỡng khác biệt, "siêu quần thể đô thị biển" của Vinhomes giống như "thỏi nam châm" kích hoạt cuộc chuyển cư của cư dân Hà Nội. Trong đó, tại Vinhomes Ocean Park, cộng đồng cư dân đã phát triển lên con số hơn 45.000 người. Quy mô tương tự cũng sẽ sớm hình thành ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire với tiến độ bàn giao nhanh chóng như hiện nay.