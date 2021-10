Phê duyệt hồ sơ xây dựng sân bay Đất Đỏ: Cơ hội cho bất động sản

Dân trí Quyết định phê duyệt vị trí xây dựng sân bay Đất Đỏ tại 2 xã Lộc An và Láng Dài vào tháng 10/2020 của Bộ Quốc Phòng hứa hẹn mang tới tiềm năng cho bất động sản địa phương.

Quyết định phê duyệt xây dựng sân bay Đất Đỏ không chỉ mở đầu cho quá trình từng bước nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng cấp cơ sở; mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, thu hút nhà đầu tư, phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị bất động sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và huyện Đất Đỏ nói riêng.

Phê duyệt vị trí xây dựng sân bay Đất Đỏ

Dự án sân bay Đất Đỏ được Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dự án Hồ Tràm khảo sát từ năm 2017. Đến tháng 10/2020, Bộ Quốc phòng đã có quyết định phê duyệt vị trí xây dựng sân bay Đất Đỏ tại 2 xã Láng Dài và xã Lộc An. Dự án do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm làm chủ đầu tư và Sở Giao thông Vận tải là cơ quan tham mưu chuyên ngành, theo dõi và báo cáo.

Sau quyết định phê duyệt của Bộ Quốc Phòng, ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư sân bay Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan rà soát đề nghị của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2021.

Sân bay có diện tích khoảng 244,33 ha, phía Nam giáp đường Phước Hội - Lộc An, phía Tây giáp đường đất, phía Đông và phía Bắc giáp đất của dân. Dự án sân bay Đất Đỏ được cấp phép khởi công sẽ tạo ra sự liên kết với sân bay quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất giúp thu hút số lượng lớn khách du lịch đến với khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp, sân golf, casino theo tiêu chuẩn quốc tế Hồ Tràm (tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), khu du lịch giải trí rừng Lộc An, An Hòa Lộc An.

Hạ tầng xung quanh sân bay Đất Đỏ (Ảnh: Đại Phú Nam).

Sự xuất hiện của sân bay chuyên dụng Đất Đỏ sẽ thúc đẩy tiềm năng phát triển của các dịch vụ liên quan như nhà hàng, giải trí, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giúp các nhà đầu tư bất động sản mở rộng cơ hội phát triển, khai thác du lịch nghỉ dưỡng.

Quy mô xây dựng sân bay Đất Đỏ

Với số vốn dự kiến đầu tư xã hội hóa do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm làm chủ đầu tư là 4.250 tỷ đồng, quy mô sân bay Đất Đỏ đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO với một đường băng có chiều dài 2.400 m, rộng 45 m. Sân bay Đất Đỏ có khả năng tiếp nhận các loại máy bay Airbus A320-20W, Airbus 321-20W, Boeing 737, phù hợp với đa số các dòng máy bay đang lưu hành trong nước và quốc tế.

Diện tích dự kiến xây dựng sân bay Đất Đỏ khoảng 244,33 ha, trong đó có 47,55 ha thuộc địa phận xã Lộc An và 196,78 ha thuộc xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, gồm các phòng ban, hệ thống làm việc và vận hành, theo dõi chuyến bay như hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, đài kiểm soát… cũng như các dịch vụ tiện ích phục vụ hành khách như sảnh chờ bay, nhà ga…

Với quy mô như vậy, sân bay Đất Đỏ dự kiến đón tiếp hàng triệu lượt khách đến với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi năm, thêm đa dạng sự lựa chọn trong di chuyển cho du khách, cư dân.

Đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư nhà ở, khách sạn, nghỉ dưỡng tiếp cận với nguồn khách hàng khổng lồ, tạo nên doanh thu từ ngành dịch vụ du lịch cũng như ngành kinh doanh bất động sản từ thị trường bị "bỏ quên".

Sự ra đời của sân bay Đất Đỏ sẽ rút ngắn thời gian đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khách du lịch với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Cùng với các dự án sắp được khởi công và hoàn thiện như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến quốc lộ liên tỉnh, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng tàu, cảng Cái Mép Logistic, tuyến đường vành đai 3 kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, dự án sân bay chuyên dụng Đất Đỏ sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông một cách đồng bộ. Điều này tạo nên cơ sở hạ tầng phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối với các tỉnh lân cận và góp phần đẩy mạnh du lịch.

Sân bay Đất Đỏ hứa hẹn sẽ là cửa ngõ giao thương hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư nhiều ngành đa dạng, thương mại, dịch vụ… tạo thuận lợi để mở rộng và khai thác các chuyến bay trong nước và quốc tế.

Lộc An, Phước Hội trở thành vị trí đắt giá

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, đóng vai trò cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh Đông Nam Bộ và cũng là trung tâm khai thác dầu mỏ chủ yếu. Tỉnh đã có 2 sân bay là sân bay Gò Găng tại Vũng Tàu (diện tích 300 ha nằm ở phía Tây Bắc của đảo Gò Găng) phục vụ chủ yếu cho máy bay trực thăng nhằm mục đích quân sự và khai thác dầu khí; và sân bay tại Côn Đảo phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân và du khách từ TP HCM ra Côn Đảo. Sân bay Đất Đỏ được quy hoạch sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ mục đích du lịch nhằm phát huy tối đa tiềm năng của thành phố du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không chỉ có sân bay Đất Đỏ trong tương lai, Lộc An, Phước Hội còn có lợi thế ven biển. Thuận lợi về vị trí địa lý so với những xã lân cận là cơ hội đưa kinh tế Lộc An, Phước Hội phát triển, thu hút được vốn đầu tư, tạo nên môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đặc biệt trong ngành du lịch nghỉ dưỡng, resort…

Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài tiêu biểu hoạt động tại Lộc An, Phước Hội như: Wyndham, Accor, Hyatt, Melia, Nova Land… đã và đang đóng góp nguồn ngân sách lớn cho tỉnh. Dự án sân bay Đất Đỏ hứa hẹn sẽ là "bàn đạp" đưa kinh tế 2 xã Lộc An, Phước Hội nói riêng và huyện Đất Đỏ nói chung phát triển. Đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư khi nhanh tay rót vốn vào khu vực này ngay khi Covid-19 được kiểm soát.

Trường Thịnh