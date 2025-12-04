Pháp lý minh bạch, bảo chứng niềm tin cho Izumi Canaria

Đây được xem là những tiêu chí then chốt để sàng lọc dự án sau mỗi chu kỳ điều chỉnh của thị trường. Trong bối cảnh đó, phân khu Izumi Canaria tại đô thị tích hợp Izumi City đang nổi lên như một lựa chọn đầu tư giàu tiềm năng, ổn định và tăng trưởng tốt trong dài hạn.

Sự thay đổi khẩu vị đầu tư: Từ ngắn hạn sang giá trị thực

Thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc khắt khe, nơi nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm tích sản thực, có thể khai thác - vận hành, thay vì các sản phẩm lướt sóng.

Izumi City nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp sông nước và các khu kinh tế trọng điểm trong khu vực (Ảnh: CĐT).

Theo phân tích từ giới chuyên môn, từ cuối năm 2024, dòng tiền đã tập trung mạnh vào các dự án sở hữu pháp lý rõ ràng của những chủ đầu tư uy tín. Báo cáo quý III của Savills cũng chỉ ra rằng thị trường nhà ở liền thổ vùng phụ cận đang trên đà phục hồi nhờ sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn. Đồng quan điểm này, CBRE nhận định thị trường thời gian tới sẽ được dẫn dắt bởi hai yếu tố cốt lõi là tính pháp lý minh bạch và xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh.

Trong xu hướng đó, nhà phố và biệt thự tại các khu đô thị đã đi vào vận hành trở thành lựa chọn hàng đầu. Phân khúc này có khả năng chống chịu rủi ro tốt, ít biến động giá và nhu cầu ở thực lớn, từ đó trở thành “điểm tựa tài sản” an toàn cho giới đầu tư. Đây cũng là nền tảng khiến phân khu Izumi Canaria nói riêng và Izumi City nói chung được quan tâm.

Bất động sản nhà phố tại các phân khu có pháp lý minh bạch ở Izumi City được nhà đầu tư ưu tiên (Ảnh: CĐT).

"Bảo chứng kép" từ năng lực và pháp lý

Điểm tựa niềm tin của Izumi Canaria đến từ uy tín của chủ đầu tư, được bảo chứng qua sự hợp tác giữa Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation với hơn 100 năm kinh nghiệm. Liên doanh này đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe nhất về quy hoạch, chất lượng xây dựng và tính pháp lý minh bạch cho dự án. Ngay cả trong giai đoạn thị trường đối mặt nhiều thách thức như 2022-2023, Nam Long vẫn duy trì tiến độ thi công ổn định và liên tục hoàn thiện pháp lý.

Phân khu đầu tiên của Izumi city dần hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân (Ảnh: CĐT).

Izumi City hiện đã hoàn tất các thủ tục quan trọng như phê duyệt quy hoạch 1/500. Phân khu 1 của dự án cơ bản đã hoàn thiện với 275 căn. Nối tiếp đà thành công đó, năng lực triển khai dự án tiếp tục được khẳng định tại phân khu thứ 2 - Izumi Canaria khi phân khu này được cấp phép đủ điều kiện bán hàng. Cột mốc này không chỉ khẳng định tính minh bạch của dự án mà còn củng cố nền tảng vững chắc để khách hàng tự tin đưa ra quyết định xuống tiền.

Đón sóng hạ tầng và tiềm năng khai thác

Bên cạnh lợi thế pháp lý, Izumi Canaria còn sở hữu vị trí chiến lược để đón đầu đà tăng trưởng. Tọa lạc lại dải đô thị ven sông đắt giá thuộc phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, ngay khu vực cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) kết nối với TPHCM sắp triển khai, tạo nên lợi thế vượt trội về giao thương liên vùng.

Động lực tăng trưởng của khu vực còn đến từ tiến độ các dự án trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành dự kiến về đích từ năm 2026. Nằm trong vành đai vệ tinh TPHCM, Đồng Nai đang sở hữu dư địa phát triển lớn nhờ vị trí cận kề trung tâm tài chính và hạ tầng đang hoàn thiện từng ngày.

Giá trị thực của Izumi Canaria còn được củng cố bởi nguồn cầu của khu vực. Theo công bố của UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh hiện thu hút 1.545 dự án FDI từ hơn 40 quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 31 tỷ USD, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng chuyên gia nước ngoài. Đây là nguồn cầu bền vững cho bất động sản sinh thái cao cấp, tạo dòng tiền đầu tư thông qua khả năng khai thác cho thuê.

Izumi City được quy hoạch theo triết lý vị nhân sinh, ưu tiên tối đa cho mảng xanh và mặt nước (Ảnh: CĐT).

Với quy mô gần 170ha, Izumi City được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp ven sông, ưu tiên tối đa cho mảng xanh và mặt nước, nên cư dân Izumi Canaria được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đa tầng toàn diện của toàn khu, từ trung tâm thương mại, bến du thuyền đến hệ thống trường học, y tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cộng đồng cư dân tinh hoa và giới chuyên gia quốc tế.

Tổng hòa các yếu tố từ chiến lược quy hoạch bài bản, uy tín của Nam Long cùng đà hưởng lợi từ hạ tầng và chính sách vĩ mô, phân khu Izumi Canaria đang sở hữu nhiều yếu tố để bứt phá. Đây là lời khẳng định cho vị thế của một sản phẩm an cư và đầu tư sáng giá trong chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản.

Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5/12 đến 7/12 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM), sẽ giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị và hệ sinh thái bất động sản của Nam Long bằng hình thức “experience integrated” ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, mới mẻ.

Tham gia tìm hiểu Izumi City và cơ hội nhận nhiều ưu đãi tại https://living.namlongvn.com/journey-registration.