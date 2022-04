Phân khúc hứa hẹn hấp lực mạnh dòng tiền đầu tư phía Tây Hà Nội

Tiên phong cho một phân khúc bị bỏ ngỏ

Theo báo cáo thị trường của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, bất chấp ảnh hưởng của Covid-19 trong năm 2021, nhiều thị trường bất động sản tại miền Bắc như Hòa Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên vẫn có tốc độ giao dịch tốt và mức giá tăng 20-50% trong quý IV.

Ở thị trường ven đô, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang là 3 địa phương có dấu hiệu hồi phục tích cực trong phân khúc bất động sản nhà ở khi nhà đầu tư tìm kiếm nguồn cung thay thế Hà Nội - thị trường vốn đã bắt đầu khan hiếm.

Với định hướng là thủ phủ nghỉ dưỡng ven Hà Nội, Hòa Bình thu hút nhiều nhà đầu tư. Tại Hòa Bình, trong một năm trở lại đây, giá bất động sản tại nhiều vùng như Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc… tăng tới 3 lần.

Là một nhà đầu tư tại Hà Nội, mỗi cuối tuần, anh Hoàng Văn Thái lại lái xe để đi tìm hiểu về bất động sản nghỉ dưỡng ở Lương Sơn, Hòa Bình. Sau hơn 2 tháng, anh Thái nhận định, tính thanh khoản cao, lượng khách lớn là những ưu thế mà khó một đô thị ven đô nào có thể sánh được với Lương Sơn. Có những biệt thự khi anh còn đang cân nhắc buổi sáng thì buổi chiều đã có người đặt cọc giữ chỗ.

Vài năm trở lại đây, Lương Sơn đã chứng kiến sự đổ bộ của các dự án nghỉ dưỡng như: sân golf Phượng Hoàng, Reenco Hòa Bình, Panorama Hill, Beverly Hills, Ivory Villa&Resort… Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh quy hoạch tổng thể, dù bất động sản nghỉ dưỡng Lương Sơn phát triển nhưng thiếu các điểm đến mua sắm - dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Dự án 9 DownTown định hướng trở thành một khu trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí hoạt động 24/7 tại Lương Sơn (Ảnh: Nam Sơn Invest).

Am hiểu về thị trường Lương Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Tổng giám đốc VLand Việt Nam cho rằng, Lương Sơn nằm cách Hà Nội khoảng 35 phút di chuyển bằng ô tô nên sẽ được thụ hưởng toàn bộ lợi thế hạ tầng và kết nối. Sức hút của đô thị vùng ven này đã được minh chứng qua thanh khoản của hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Song sẽ là thiếu sót nếu một trung tâm nghỉ dưỡng lại thiếu mảng thương mại dịch vụ.

Nhanh nhạy phân tích, nắm bắt thị trường, chủ đầu tư Nam Sơn Invest đã quyết định tiên phong phát triển dự án 9 DownTown với định hướng trở thành một khu trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí hoạt động 24/7 tại Lương Sơn.

Mảnh ghép hút dòng tiền

"Nhận khu đất cách chợ trung tâm Lương Sơn khoảng 100m, bên cạnh dòng sông Bùi cùng sự thuận lợi dẫn đường của quốc lộ 6, ngay lập tức mong muốn của chúng tôi là sẽ biến nơi đây thành một khu trung tâm thương mại, dịch vụ sầm uất. Và đó cũng chính là lý do dự án 9 DownTown ra đời - hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu cho đô thị Lương Sơn. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ hình thành những tuyến phố thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí 24/7 hàng đầu, phục vụ cộng đồng cư dân, du khách, chuyên gia, kĩ sư… đang đổ về đây ngày một đông", đại diện chủ đầu tư Nam Sơn Invest chia sẻ.

Dự án 9 DownTown Lương Sơn ngay từ khi được giới thiệu ra thị trường đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường bất động sản ven đô.

Toàn cảnh dự án 9 DownTown Lương Sơn (Ảnh: Nam Sơn Invest).

Chủ đầu tư chia sẻ, sức nóng của thị trường Lương Sơn nói chung và dự án 9 DownTown nói riêng thêm một lần nữa được khẳng định khi 100% giỏ hàng ra mắt lần đầu tiên vào ngày 14/4 đã tìm được chủ nhân chỉ sau 1 giờ. Đây là sự cộng hưởng của nhiều xung lực đắt giá như vị trí, độ khan hiếm, tiềm năng tăng giá… của dự án.

Với dòng sản phẩm đa dạng vừa kinh doanh kết hợp an cư, 9 DownTown cung cấp 86 lô shophouse liền kề cùng 9 biệt thự nằm cách phố chợ Lương Sơn chỉ 100 m, hứa hẹn sẽ là tâm điểm trong làn sóng rót vốn vào khu vực ven đô Hà Nội. Do đó, theo chủ đầu tư, hoàn toàn có lý do khi 9 Downtown gợi các nhà đầu tư liên tưởng đến các khu "đất vàng phố cổ" - nơi giá đất tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Dự án còn ghi điểm nhờ đón đầu con sóng quy hoạch Lương Sơn lên thị xã vào năm 2025, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu đô thị vệ tinh trọng yếu trong tương lai của Thủ đô.

Do số lượng sản phẩm giới hạn, nên sự khan hàng sẽ có thể đẩy giá 9 DownTown tăng. Trong vòng 2-3 quý tới, giới đầu tư có thể chứng kiến những mức giá ấn tượng tại dự án bất động sản ven đô này.