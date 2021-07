Phân khúc căn hộ hạng sang: Thời điểm vàng để "xuống tiền"?

Dân trí Nguồn cung căn hộ hạng sang vị trí trung tâm Hà Nội tiếp tục khan hiếm, trong khi nhu cầu vẫn tăng cao. Cuộc đua "săn đón" căn hộ hạng sang càng "nóng" hơn khi không có nhiều dự án mới trong thời điểm này.

Thị trường "khát" căn hộ hạng sang vị trí trung tâm (Ảnh: The Sumit 216).

Thị trường khan hiếm, lượng cầu tăng cao

Theo Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội quý I của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong 3 tháng đầu năm nay đã giảm tới 29% theo quý và 19% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có ba dự án mới mở bán, cộng với 10 dự án cũ bán các giai đoạn tiếp theo, cung cấp tổng cộng 3.900 căn hộ ra thị trường.

CBRE dự báo năm 2022, nguồn cung căn hộ mở bán mới dự báo sẽ dao động từ 27.000-29.000 căn. Tuy nhiên, phân khúc hạng sang sẽ phụ thuộc vào dự án mới, phân khúc còn lại sẽ phát triển ổn định với mức từ 4-6% như những năm trước.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây nguồn cung căn hộ hạng sang tại các thành phố lớn đang dần cạn kiệt do quỹ đất hẹp, quy định cấp phép xây dựng nghiêm ngặt và hạn chế phát triển nhà cao tầng ở khu vực trung tâm. Nguồn cung khan hiếm trong khi đó lượng cầu lại lớn, dẫn đến tỷ lệ hấp thụ và giá bán căn hộ hạng sang luôn tăng mạnh. Hiện phân khúc căn hộ hạng sang ghi nhận giá dao động từ 60 triệu đồng đến 115 triệu đồng mỗi m2 và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, sự phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam còn được thúc đẩy bởi GDP bình quân đầu người tăng trưởng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19. GDP của Việt Nam vượt qua Singapore và Malaysia, lần đầu tiên trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở Đông Nam Á.

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, thu nhập của người dân càng tăng cao, kéo theo sự thay đổi về chuẩn sống. Theo đó, giới nhà giàu tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM càng mong muốn tìm cho mình sản phẩm bất động sản xứng tầm. Đây chính là nguyên nhân khiến bất động sản hạng sang được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua.

Tiêu chuẩn về một căn nhà để ở của người dân ngày một tăng cao (Ảnh: The Summit 216).

Anh Ngọc Tú, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Nhà có hai con nhỏ đang học cấp 1 và cấp 2, trước đây chưa có điều kiện gia đình tôi chọn mua nhà khá xa trung tâm, xa trường học của các con. Nên việc đưa đón con đi học mỗi ngày chiếm phần không nhỏ trong quỹ thời gian của hai vợ chồng. Hiện kinh tế khá giả hơn, vợ chồng tôi quyết tìm một căn hộ gần trường học của các con, đáp ứng đầy đủ các tiện ích sống và đặc biệt phải thuận tiện trong việc di chuyển đi làm, về quê hay đi chơi của gia đình".

Dự án căn hộ hạng sang lọt "tầm ngắm" của giới nhà giàu

Nguồn cung căn hộ hạng sang vốn đã hiếm thì căn hộ ở vị trí trung tâm Hà Nội lại càng hiếm hoi hơn, rất ít dự án hạng sang ở vị trí trung tâm Hà Nội được mở bán ở thời điểm hiện tại. Điều này dễ hiểu khi một vài dự án căn hộ hạng sang trung tâm Hà Nội luôn "nóng" mỗi lần mở bán nguồn cung mới.

The Summit 216 sở hữu vị trí đắt giá, ngay mặt đường Trần Duy Hưng.

Điểm lại một số điển hình tại khu vực có thể kể đến dự án The Summit 216 nằm ngay cung đường tỷ đô Trần Duy Hưng. Dự án lọt vào mắt xanh của nhiều người mua nhà do sở hữu quỹ đất vàng duy nhất còn lại của thành phố, với kết nối giao thông thuận tiện, sát bên là bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, đối diện là Vincom Center Trần Duy Hưng, 2 phút tới trường PTTH Hà Nội - Amsterdam và công viên hồ điều hòa Yên Hòa, 550 m vào Đại Lộ Thăng Long.

The Summit 216 - một bước xuống phố ngàn tiện ích.

Những dự án có vị trí đắt giá, đáp ứng đa dạng các tiện ích sống, giải trí và mua sắm như The Summit 216 không nhiều. Giá bán hiện tại của dự án cũng không bị đội lên quá nhiều so với nhiều dự án khác cùng phân khúc. Vì vậy, đối với những người mua với nhu cầu để ở thực sự thì đây chính là "thời điểm vàng" để xuống tiền mua dự án bất động sản hạng sang đã được phê duyệt quy hoạch và chiếm giữ vị trí đắt giá như The Summit 216.

Đại diện MSH Group - đơn vị phân phối độc quyền cho biết: "The Summit 216 có số lượng căn hộ giới hạn, chỉ 288 căn cả tòa. Hiện tại, có những căn sau chiết khấu giá chỉ còn khoảng 51 triệu đồng/m2, một mức giá cực kỳ hợp lý để sở hữu căn hộ hạng sang trung tâm thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, khách hàng mua Summit còn được lựa chọn hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn hộ từ Ngân hàng và không phải trả lãi trong 12 tháng. Tới đây vào ngày 23/7, chúng tôi sẽ có một sự kiện nhỏ đặc biệt với số lượng khách mời cực giới hạn, những khách hàng mua tại sự kiện sẽ được hưởng chính sách rất hấp dẫn".

Các báo cáo mới nhất của các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, thị trường căn hộ hạng sang ở trung tâm như The Summit 216 vẫn tăng trưởng mạnh trong tương lai, đặc biệt dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng giá thuê vẫn ổn định, thậm chí còn có xu hướng tăng. Điều này lý giải vì sao những nhà đầu tư sành sỏi lại chuộng BĐS hạng sang trung tâm đến vậy.

