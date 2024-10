Phái đẹp lưu ý gì khi mua căn hộ cao cấp?

Dự án Kiều by KITA tại số 927 Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM vừa xuất hiện trên thị trường hứa hẹn hội đủ những yếu tố sẵn sàng làm hài lòng chị em khi chọn mua căn hộ cao cấp.

Nơi đây, người mua cảm nhận rõ không gian sống đẳng cấp, nhẹ nhàng trong từng mi li mét diện tích căn hộ, thỏa mãn tiêu chí náo nhiệt ngoài ngưỡng cửa, riêng tư nơi thềm nhà.

Dự án Kiều by KITA đang thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình muốn sở hữu không gian sống đẳng cấp, riêng tư và tích hợp đầy đủ tiện nghi.

Nội thất Kiều by KITA yêu chiều cảm xúc phái đẹp

Với tiêu chí chăm chút "nàng thơ", chủ đầu tư của Kiều by KITA lựa chọn danh mục nội thất cao cấp để bàn giao cơ bản. Đó là sử dụng thương hiệu Kohler cho phòng tắm, từ hoa sen, vòi nước, chậu rửa, bồn tắm… Đây là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm nội thất sang trọng hiện đại, bền bỉ, tính năng cảm ứng thông minh, tiện lợi cho người dùng và bảo vệ môi trường.

Nội thất phòng bếp cũng được trang bị những sản phẩm với tiêu chuẩn cao tương tự với mặt bếp đá hoa cương, tự nhiên, cao cấp. Những chi tiết tinh tế tuy nhỏ này sẽ yêu chiều cảm xúc chủ nhân khi trở về với gian bếp sau một ngày dài làm việc.

Không gian sảnh sang trọng với góc tiếp đón khách như khách sạn 5 sao.

Ngoài không gian riêng tư tại căn hộ, mỗi cư dân tại Kiều by KITA còn sở hữu không gian chung sang trọng như chuẩn 5 sao. Không gian sảnh cũng được thiết kế sofa, cảnh quan đẹp mắt để cư dân tiếp khách hay thư giãn, chuyện trò. Bên cạnh những bày trí đẹp mắt, nâng niu cảm xúc khi sinh sống, mọi không gian này đều sẵn sàng tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều của các nữ cư dân mỗi khi lên hình selfie hay chụp chung cùng gia đình, bè bạn.

Dự án tọa lạc giữa trung tâm đông đúc và quỹ đất có hạn nhưng KITA Group đã mạnh tay dành hẳn tầng 12 và 13 cho các tiện ích chung trong không gian cộng đồng. Đó là hồ bơi skyview (tầm nhìn trên cao) thoáng đãng với tiếng nước róc rách, nhẹ nhàng thư giãn giữa không trung. Là phòng tập gym, yoga để các cư dân vận động và chăm sóc sức khỏe bản thân hay không gian thư viện trẻ em cũng được chủ đầu tư chăm chút thêm một không gian cho ba mẹ làm việc bên cạnh căn phòng sinh động được trang trí đủ mọi thú bông.

Phòng yến tiệc sang trọng, luôn sẵn sàng cho cư dân tổ chức những buổi gặp gỡ đối tác, gia đình, bè bạn.

Mỗi khung cửa là một bức tranh sống động

Với các chị em, không gì thích hơn khi sáng thức dậy, kéo rèm là thấy không gian thoáng đạt ngay tầm mắt. Buổi tối khi thành phố lên đèn là có thể ngồi tận hưởng ly rượu nhẹ với người thân yêu.

Ở Kiều by KITA, tất cả căn hộ đều từ tầng 14 đến tầng 27, đều có lợi thế lớn về tầm nhìn thoáng đãng, mỗi khung cửa là một bức tranh hoàn mỹ thỏa sức ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Kiều by KITA sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, mỗi khung cửa là một bức tranh hoàn mỹ thỏa sức ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Nếu yêu thích sự năng động, đón ánh nắng bình minh mỗi sớm mai thức giấc, khách hàng có thể chọn căn hộ tầm view (tầm nhìn) hướng về quận 1; ngắm hàng cây cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo hướng về trung tâm, ngắm pháo hoa phía tòa nhà Bitexco, Landmark 81. Các hướng còn lại của căn hộ đều có tầm view mở ngắm nhìn dòng Tàu Hủ - Bến Nghé uốn lượn theo đại lộ Võ Văn Kiệt, công trình văn hóa quận 10, quận 5, khu Sài Gòn - Chợ Lớn và không xa là toàn bộ khu Nam Sài Gòn trong tầm mắt.

27 căn hộ cho 1 thang máy

Con số này hẳn sẽ rất ý nghĩa với những ai từng trải qua cảm giác bất tiện khi sống ở căn hộ có tỷ lệ số căn hộ bình quân trên một tháng máy cao. Trên thị trường, để tối ưu diện tích phát triển số lượng căn hộ, nhiều dự án ở phân khúc cùng cấp thường có tỷ lệ dao động khoảng 40 - 45 căn/thang máy.

Tại Kiều by KITA, với tổng số 82 căn chia đều cho 3 thang máy, tính ra mỗi thang chỉ phục vụ trung bình 27 căn. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn chung và so với nhiều dự án trên thị trường. Hơn thế, với số lượng 7 căn hộ cho mỗi tầng, cư dân nơi đây tận hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái, riêng tư nhất.

Thông tin liên hệ với Kiều by KITA:

Địa chỉ: 927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TPHCM

Hotline: 0986 729 927

Website: https://kieubykita.com/