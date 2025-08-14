Penthouse trung tâm Đà Nẵng - Đích ngắm của giới siêu giàu

Tầm nhìn tuyệt mỹ từ penthouse ngay vị trí đắc địa ven sông Hàn (Ảnh: CĐT).

Tại sao giới siêu giàu chọn penthouse?

Theo báo cáo của Knight Frank 2025, Việt Nam hiện có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, chiếm 0,2% tổng số cá nhân thượng lưu toàn cầu và xếp thứ 6 Đông Nam Á về số lượng High-net-worth individuals (HNWI) (cá nhân có giá trị tài sản ròng cao). Con số này không chỉ phản ánh sức bật kinh tế, mà còn mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho các sản phẩm bất động sản hạng sang, đặc biệt là những tài sản khan hiếm.

Cùng với đó, 44% các công ty quản lý tài sản gia đình trên thế giới cho biết sẽ tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản trong 5 năm tới, ưu tiên những sản phẩm vừa đảm bảo khả năng sinh lời, vừa có giá trị bảo toàn lâu dài. Trong danh mục ấy, penthouse tại các vị trí đắc địa chiếm vị trí riêng.

Thiết kế sang trọng và tinh tế của căn penthouse mà giới thành đạt mong muốn sở hữu (Ảnh: CĐT).

Với giới siêu giàu, penthouse là một loại tài sản định vị chủ nhân trong hệ quy chiếu của những người cùng đẳng cấp. Sở hữu penthouse đồng nghĩa với việc khẳng định gu thẩm mỹ, thành tựu cá nhân và tầm nhìn chiến lược. Không ít penthouse còn được lưu giữ như một phần di sản gia tộc, truyền lại qua nhiều thế hệ như minh chứng của sự thành công bền vững.

Đà Nẵng - điểm đến mới của giới siêu giàu

Nếu Hà Nội và TPHCM là hai trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất, thì Đà Nẵng lại mang trong mình một bản sắc khác biệt: sự giao thoa giữa tốc độ phát triển đô thị và chất lượng sống đáng mơ ước. Từ lâu, Đà Nẵng đã được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” nhờ hội tụ ba yếu tố hiếm có: địa thế thiên nhiên kết hợp sông - biển - núi, hạ tầng phát triển và cộng đồng dân cư văn minh.

Tầm nhìn khoáng đạt với thiết kế thông tầng và ban công rộng lớn của penthouse The Filmore Da Nang (Ảnh: CĐT).

Những năm gần đây, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến của du khách quốc tế mà còn là điểm đến của dòng vốn thượng lưu. Sự bùng nổ của các dự án hạ tầng trọng điểm từ sân bay quốc tế được nâng cấp, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, đến các khu trung tâm thương mại và tài chính mới đã mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản cao cấp.

Tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam và quốc tế đang tìm kiếm bất động sản hạng sang đã bàn giao ngay trung tâm Đà Nẵng để vừa đảm bảo giá trị sử dụng tức thì, vừa loại bỏ rủi ro pháp lý hay tiến độ. Đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng nguồn cung giới hạn, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của những kiệt tác như The Filmore Da Nang chinh phục nhóm khách hàng khó tính.

Penthouse độc bản giữa trung tâm phồn hoa

Ngay tuyến phố đi bộ Bạch Đằng sầm uất, nơi sông Hàn hiền hòa ôm trọn những công trình biểu tượng, The Filmore Da Nang xuất hiện như một tuyệt tác kiến trúc, kết hợp trọn vẹn giữa tinh hoa đô thị và vẻ đẹp thiên nhiên. Toàn khu căn hộ hạng sang đã bàn giao chỉ có 3 căn penthouse được kiến tạo. Số lượng giới hạn không chỉ tăng giá trị sưu tầm mà còn đảm bảo mỗi chủ nhân được tận hưởng sự riêng tư.

Không gian phòng ngủ master với nội thất sang trọng giúp tái tạo năng lượng cho chủ nhân penthouse (Ảnh: CĐT).

Mỗi căn penthouse sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn vẻ đẹp sông Hàn, vịnh biển và núi non hùng vĩ. Từ độ cao này, chủ nhân không chỉ chiêm ngưỡng được nhịp sống phồn hoa của thành phố mà còn cảm nhận trọn vẹn sự tĩnh tại khi màn đêm buông xuống, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.

Với diện tích lên đến 270m², cấu trúc thông tầng và 3 ban công Cantilever rộng 1,4m, mỗi không gian đều mở ra những góc nhìn đa chiều, đón ánh sáng và gió trời tự nhiên. Tường kính Low-E kịch trần hai lớp vừa đảm bảo giảm nhiệt, vừa mang lại trải nghiệm kết nối tối đa với cảnh quan bên ngoài. Nội thất được tuyển chọn từ các thương hiệu danh tiếng như Bosch, Hafele, Kohler - kết hợp giữa công năng hiện đại và thẩm mỹ tinh tế.

Tầng tiện ích cao cấp nơi kết nối cộng đồng cư dân phong cách đã hình thành tại The Filmore Da Nang (Ảnh: CĐT).

Tầng 25 của The Filmore Da Nang được dành riêng để phục vụ nhu cầu sống kết nối của cộng đồng cư dân tinh hoa: hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm, không gian banquet (phòng tiệc) sang trọng, lounge (không gian thư giãn ngoài trời) riêng tư, khu wellness (chăm sóc sức khỏe cư dân) với phòng tập gym Technogym và sauna (xông hơi) Sunlighten. Tất cả được thiết kế như phần mở rộng của không gian sống, đảm bảo chủ nhân có thể tận hưởng trọn vẹn đặc quyền mỗi ngày mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Penthouse tại The Filmore Da Nang hội tụ đủ bốn giá trị cốt lõi của một bất động sản siêu sang: khan hiếm, giá trị bền vững, trải nghiệm sống tinh hoa và định danh vị thế. Trong bối cảnh trung tâm Đà Nẵng gần như không còn sản phẩm tương tự, đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một kiệt tác, vừa là nơi an cư, vừa là di sản truyền đời.

