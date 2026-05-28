Pearl Rivera Hà Nội kick-off, khai mở “Miền sống mê say” ven hồ tại phía Bắc Hà Nội

Sự kiện thu hút nhiều khách hàng (Ảnh: CĐT).

Pearl Rivera Hà Nội kích hoạt thị trường phía Bắc

Vừa qua, sự kiện kickoff dự án Pearl Rivera Hà Nội - “Khai mở miền sống mê say” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của hơn 1.300 “chiến binh” kinh doanh đến từ 4 tổng đại lý: Liên minh Địa ốc SGO, MHD Group, An Vượng Land, Hải Phát Land Group cùng 34 đại lý phân phối bất động sản. Chương trình đánh dấu màn ra mắt quy mô lớn của dự án trên thị trường bất động sản Thủ đô.

Sự kiện được đầu tư bài bản với không gian nghệ thuật đặc sắc, nơi câu chuyện về "viên ngọc bừng tỉnh" được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh đầy cảm xúc. Điểm nhấn đắt giá nhất chương trình là nghi thức Key moment “Ngọc thức - The awakening of a living pearl”.

Trong không gian sân khấu dần tối lại, biểu tượng viên ngọc bừng sáng giữa sóng nước, tạo hiệu ứng thị giác, khắc họa trọn vẹn hình ảnh một “viên ngọc” bên hồ Vân Trì được khai mở, trở thành biểu tượng cho miền sống cân bằng tại phía Bắc Thủ đô.

Đại diện chủ đầu tư, 4 tổng đại lý và 34 đơn vị phân phối chính thức khai mở viên ngọc Pearl Rivera Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện chủ đầu tư Prime Land cùng 4 đơn vị tổng đại lý đã tiến hành ký kết hợp tác, đồng thời trao chứng nhận cho 34 đơn vị phân phối chính thức. Dự án cũng thực hiện ký kết với CBRE - đơn vị quản lý vận hành quốc tế có hệ tiêu chuẩn hợp tác khắt khe trong việc lựa chọn và đồng hành cùng các dự án bất động sản. Sự đồng hành của CBRE được xem như bảo chứng cho định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn mực quốc tế của Pearl Rivera Hà Nội.

Pearl Rivera Hà Nội được quản lý vận hành bởi CBRE (Ảnh: CĐT).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh, Pearl Rivera Hà Nội ra mắt trong bối cảnh Mê Linh bước vào chu kỳ tăng trưởng nhờ cú hích từ quy hoạch 9 cực tăng trưởng của Hà Nội, xu hướng giãn dân khỏi lõi nội đô và sự khởi công của đô thị Bắc Thăng Long Urban City quy mô gần 700ha.

Dưới góc nhìn quy hoạch dài hạn, Mê Linh đang sở hữu chuỗi lợi thế chiến lược khi tọa lạc ngay trên trục phát triển kinh tế vàng Nhật Tân - Nội Bài - Hồ Tây. Từ tọa độ này, cư dân chỉ mất 10 phút đến trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây hoặc sân bay Quốc tế Nội Bài, và 20 phút để kết nối trực tiếp vào lõi nội đô.

Vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Mê Linh còn được bảo chứng bởi mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ như tuyến Vành đai 3, Vành đai 3.5, Vành đai 4, cùng hệ thống cầu vượt sông Hồng chiến lược như cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà và các tuyến đường sắt đô thị số 4 - 7 - 10 theo mô hình TOD trong tương lai.

Sự xuất hiện đồng thời của đô thị Bắc Thăng Long Urban City 700ha và KĐT sinh thái Pearl Rivera được giới chuyên gia đánh giá là cú hích đưa Mê Linh gia nhập cuộc đua tăng trưởng cùng Đông Anh và khu Tây Hà Nội, mở ra cơ hội đầu tư đi trước đón đầu.

“Miền sống mê say” - điểm đến mới của giới tinh hoa

Không dừng lại ở giá trị thương mại, Pearl Rivera Hà Nội tạo sự khác biệt nhờ concept (bối cảnh) “Miền sống mê say”. Dự án được định vị là thành phố sinh thái châu Âu ven hồ Vân Trì 180ha tại phía Bắc Hà Nội. Đây là không gian sống xanh, hướng tới cư dân tinh hoa đang mong muốn dịch chuyển đến nơi có chất lượng sống tốt hơn, rời khỏi không khí ngột ngạt tại lõi nội đô cũ.

Pearl Rivera Hà Nội tạo nên một miền sống mê say nhờ quy hoạch độc đáo (Ảnh: CĐT).

Pearl Rivera Hà Nội theo đuổi triết lý "Master Green Living" với hai trụ cột: Sống làm chủ, sống xanh sinh thái nguyên bản. Dự án sở hữu quy mô 40,3ha và mật độ xây dựng vàng 21%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và công trình tiện ích sức khỏe.

Tọa lạc tại vị trí ven Hồ Vân Trì - hồ nước sinh thái tự nhiên lớn nhất phía Bắc Hà Nội quy mô 180ha, Pearl Rivera sở hữu khoảng không gian khoáng đạt với 20ha mặt nước cùng dải công viên và 1,7km đường dạo bộ ven hồ lộng gió.

Tại đây, hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" (tất cả trong một) đẳng cấp quốc tế được kiến tạo đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe của giới thượng lưu gồm: tổ hợp Clubhouse sang trọng, quảng trường trung tâm, công viên chủ đề, trường học liên cấp, khu thể thao phức hợp cùng không gian wellness & healing chuyên sâu để trị liệu, tái tạo năng lượng sống.

Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại của đô thị 700ha bên cạnh và không gian sinh thái biệt lập, an ninh của Pearl Rivera Hà Nội tạo nên liên kết vùng, nơi cư dân hưởng trọn mọi tiện ích nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Dự án cung cấp ra thị trường bộ sưu tập 857 sản phẩm bao gồm shophouse đại lộ, liền kề cảnh quan, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Toàn bộ các căn nhà là sự hòa quyện của bốn trường phái kiến trúc thế giới lấy cảm hứng từ sự phóng khoáng của phục hưng Tây Ban Nha, nét hoài cổ của Indochine, sự kiêu hãnh của Neo Classic và nét lãng mạn, tinh tế của nước Pháp.

Nhờ địa thế bán đảo uốn lượn ven hồ, 100% các sản phẩm thấp tầng tại Pearl Rivera đều sở hữu hướng Đông Nam đón không khí mát lành.

Với tất cả những lợi thế vượt trội từ vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, hiện đại cho đến pháp lý minh bạch, Pearl Rivera Hà Nội hứa hẹn trở thành “miền sống mới” định danh vị thế cho giới tinh hoa, đồng thời là ngôi sao sáng trên bản đồ đầu tư bất động sản Thủ đô năm 2026.