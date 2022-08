"Ông lớn" Hàn Quốc đầu tư vào The Dragon Catsle Hạ Long

Những ông lớn Hàn Quốc "bắt tay" nhau triển khai The Dragon Catsle Hạ Long (Ảnh: N.H.O).

Từ thiết kế nội thất đến cảnh quan ngoại khu, không gian sống tại The Dragon Catsle Hạ Long mang đậm sắc màu xứ sở kim chi. Không chỉ tận hưởng chuẩn sống hoàn toàn khác biệt, hiện đại, văn minh, cư dân tương lai của The Dragon Catsle Hạ Long còn được trải nghiệm trong không gian mới lạ, vừa bình yên bên đại dương, vừa pha chút năng động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy.

Để mang tới căn hộ đúng chuẩn Hàn, N.H.O, nhà phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc đã bắt tay với tất cả thương hiệu lớn đến từ chính đất nước kim chi. Theo đó, ADU sẽ đảm nhiệm hạng mục thiết kế; Handong E&C phụ trách là tổng thầu thi công; dự án được quản lý bởi Ban quản lý dự án Shin Yeong và Quản lý vận hành bởi đơn vị Alpha Plus.

N.H.O - thương hiệu chủ đầu tư Hàn Quốc

Năm 2012, N.H.O chính thức được sáng lập bởi những chuyên gia trong nước và ngoài nước. Dày kinh nghiệm trong phát triển bất động sản tại các thị trường quốc tế, am hiểu chuyên sâu về thị trường nhà ở tại Việt Nam, nhóm nhà sáng lập N.H.O đã nuôi giấc mơ: Xây công trình chất lượng với mức giá hợp lý.

Mang giấc mơ đó trong hành trình kiến tạo các dự án bất động sản, N.H.O kiến tạo gần 20 dự án trải dọc đất nước Việt Nam, hơn 1 thập kỷ qua. Người thuyền trưởng của N.H.O từng chia sẻ về thông điệp của chính doanh nghiệp: "Bất kỳ gia đình nào cũng đều xứng đáng có được một ngôi nhà vững chắc nhưng giá cả phải ở mức mà hầu hết người Việt có thể mua được. Đây chính là sứ mệnh của N.H.O khi chính thức hiện diện trên thị trường địa ốc".

Đặt chân vào thị trường Hạ Long, N.H.O đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, biến quỹ đất vàng giữa thủ phủ du lịch Bãi Cháy thành tổ hợp an cư theo chuẩn Hàn mang tên The Catsle Dragon Hạ Long. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, N.H.O bắt tay với những tên tuổi lớn đến từ Hàn Quốc.

The Dragon Catsle Hạ Long là dự án theo chuẩn sống Hàn tại Quảng Ninh (Ảnh: N.H.O).

Các tên tuổi uy tín từ xứ sở kim chi

ADU là thương hiệu thiết kế nhà ở nổi tiếng của Hàn Quốc được N.H.O lựa chọn trong hợp tác triển khai dự án The Dragon Catsle Hạ Long. Là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trên trường quốc tế và từng gây tiếng vang lớn với loạt dự án bất động sản chất lượng, ADU lựa chọn phương án thiết kế dựa trên sự tối giản về các chi tiết nhưng đảm bảo trải nghiệm tối ưu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người ở. Không gian sống sẽ pha trộn dấu ấn của đất nước kim chi, song tất cả đều được "nhân cách hóa" dựa trên đặc thù thời tiết, khí hậu, địa hình Việt Nam. Theo KTS ADU, cư dân tại The Dragon Catsle Hạ Long sẽ cảm nhận rõ nét hơi thở hiện đại, bình yên của không gian sống Hàn Quốc mà không đánh mất nét văn hóa Việt.

Bên cạnh việc hợp tác với nhà thiết kế lớn ADU, N.H.O cho biết, Tập đoàn Handong E&C đảm nhiệm hạng mục xây dựng. Handong E&C vốn là tổng thầu thi công có tiếng ở Việt Nam. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2011 cùng phương châm: "Building Trust, Building Partnerships". Triển khai nhiều dự án, Handong E&C kiến tạo công trình chất lượng, đáp ứng đúng tiến độ, đảm bảo quá trình thi công an toàn, hiệu quả.

Chất lượng dự án The Dragon Catsle Hạ Long được kiểm soát và đảm bảo bởi Ban quản lý Shin Yeong - một trong những công ty đi đầu tại Hàn Quốc về PM/CM. Tiêu chuẩn về kỹ thuật, xây dựng cũng như kinh nghiệm quản lý dự án trong nhiều năm hợp tác với đối tác lớn trên thế giới, Shin Yeong là cái tên đảm bảo cho chất lượng của The Dragon Catsle Hạ Long.

Không gian sống chuẩn Hàn, chất lượng thi công đáp ứng hệ quy chiếu khắt khe, song với chủ đầu tư N.H.O, sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi đơn vị vận hành. Bởi, khi chìa khóa trao tay, còn một chặng đường dài ở phía trước khi những cư dân The Dragon Catsle Hạ Long mới chỉ bắt đầu cho nhịp sống mới. Sự cần thiết của đơn vị vận hành uy tín là hết sức quan trọng. Công bố từ N.H.O, Alpha Plus sẽ đảm nhận chính thức vận hành, quản lý The Dragon Castle Ha Long sau bàn giao. Alpha Plus là cái tên có tiếng, uy tín trong nhiều năm kinh nghiệm quản lý nhà chung cư tại Việt Nam với loạt dự án tại Hải Phòng, Quảng Ninh, TPHCM, Bình Dương, An Giang…

Sự hiện diện của những tên tuổi lớn đến từ Hàn Quốc là đảm bảo "chất" Hàn Quốc cho không gian sống tại The Dragon Catsle Hạ Long. Quy tụ của những "ông lớn" tại một điểm đến là lời khẳng định về tâm huyết biến The Dragon Catsle Hạ Long trở thành một trong chiếc kiềng tạo dựng giao lộ quốc tế giữa thành phố Hạ Long, bao gồm: Cảng biển quốc tế, đại siêu thị Aeon Mall Nhật Bản và tổ hợp bất động sản chuẩn Hàn Quốc.

Mới đây, chủ đầu tư N.H.O chính thức ra mắt tòa tháp ưu việt nhất dự án - JinJu Tower với 400 căn hộ hiện đại và thông minh. Đây là tòa tháp có vị trí đắc địa khi nằm kề cận Quốc lộ 18, sở hữu tầm view trực diện ra biển, hứa hẹn sẽ tạo nên sức nóng cho thị trường bất động sản Hạ Long nửa cuối năm 2022.

